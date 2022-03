MAD DOG'S PACT dołącza do cyfrowej rewolucji. Nowy partner polskiej organizacji

Jedna z czołowych i najstarszych polskich organizacji esportowych otwiera się na nowe technologie. Organizacja nawiązała współpracę z Zetly - polsko-estońską spółką, która za cel postawiła sobie tokenizację sportowych emocji.

MAD DOG'S PACT idzie z trendem

MAD DOG’S PACT to jedna z czołowych i najdłużej funkcjonujących profesjonalnych organizacji esportowych w Polsce. Na scenie zadebiutowała w 2017 r., a jej trzon stanowi drużyna biorąca udział w rozgrywkach Counter Strike: Global Offensive. Sekcja CS:GO ma na swoim koncie m.in. dwukrotne mistrzostwo Polskiej Ligi Esportowej. W ramach organizacji funkcjonują także sekcje Simracingu oraz Rainbow Six Siege.

Tokenizacja to oparta na zdecentralizowanych technologiach blockchain cyfryzacja biznesu. Wraz z rozwojem koncepcji Web 3.0 oraz inteligentnych kontraktów, coraz więcej podmiotów decyduje się na ten krok. Swoimi tokenami fanowskimi mogą pochwalić się takie sportowe marki jak Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus czy FC Barcelona. Dzięki współpracy z Zetly, do tego grona dołączy wkrótce MAD DOG’S PACT.

Partnerstwo z Zetly umożliwi polskiej organizacji emisję własnych tokenów i większe zaangażowanie fanów w codzienne życie drużyny. Dzięki współpracy z platformą już wkrótce kibice MAD DOG’S PACT będą mogli zdobyć m.in. karty kolekcjonerskie w formie tokenów NFT. Strony ogłoszonego porozumienia zamierzają uwiecznić na nich ważne wydarzenia z życia drużyny - najbardziej efektowne akcje zawodników MAD DOG’S PACT, największe sukcesy drużyny. Środki pozyskane z emisji NFT wspomogą dalszy rozwój organizacji.

"Świat esportu to świat przyjazny młodym generacjom. Wirtualne aktywa czy produkty nie są w nim niczym nowym. Nierozerwalną częścią ekosystemu stworzonego wokół wirtualnej rozrywki są m.in. skiny, naklejki i inne unikatowe wirtualne produkty. Znają je gracze CS:GO, znają fani Valorant i innych popularnych tytułów multiplayer. Dzięki współpracy z Zetly możemy wykonać pierwszy krok do cybernetycznego świata nieograniczonych możliwości. Tego ruchu dokonały - lub właśnie dokonują - inne największe światowe organizacje, np. G2 Esports. Na tym etapie chciałbym, żeby szczegóły działań, które szykujemy wraz z Zetly dla naszych fanów pozostały jeszcze tajemnicą. Dodam natomiast, że nie bez znaczenia, przy podejmowaniu decyzji o podjęciu współpracy z Zetly był fakt, że to marka wywodząca się z Polski", komentuje Marcin Kurzawski, CEO i właściciel MAD DOG’S PACT.

"Nasza platforma pozyskuje silną, rozpoznawalną w polskim środowisku esportowym markę. Wierzymy, że współpraca z MAD DOG’S PACT przyniesie korzyści nie tylko zaangażowanym w nią podmiotom, ale przede wszystkim polskim fanom sportów elektronicznych. Już wkrótce, za swoje zaangażowanie w życie organizacji, będą oni mogli otrzymać tokeny, które planujemy wyemitować we współpracy z naszym nowym partnerem" - dodaje Michał Glijer, CEO Zetly.

Zetly OÜ jest polsko-estońską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w obszarze Web 3.0. Zetly tworzy unikalny ekosystem i rynek dla ofert tokenów klubowych, NFT, pamiątek sportowych i zdecentralizowanego portfela cyfrowego. Dzięki tej platformie kluby mogą emitować swoje tokeny, wszyscy użytkownicy - tworzyć swoje własne NFT, sportowcy - organizować kampanie crowdfundingowe, a federacje i kluby - emitować unikalne zestawy cyfrowych kolekcji.

