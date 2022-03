Wydali setki tysięcy dolarów na darmowe gry. Czym są mikrotransakcje?

Nowa skórka do broni, skin do postaci lub odblokowanie treści premium w grze. To wszystko przykłady mikrotransakcji, które można mnożyć w nieskończoność. Dla niektórych są zrozumiałe od pierwszego spojrzenia, inni zaś mogą czuć się wyobcowani. Spokojnie, wszystko wytłumaczymy.

Czym są mikrotransakcje?

Jeśli coś chcesz, trzeba to kupić. To każdemu znana zasada, sprawdzająca się prawie wobec każdej rzeczy materialnej. Właśnie "prawie" - w tym wypadku to słowo klucz, gdyż ta reguła nie zawsze ma zastosowanie w przypadku najpopularniejszych gier komputerowych. Często bowiem bywa, że te udostępniane są graczom bezpłatnie.

Gra, nad którą pracuje sztab wykwalifikowanych pracowników, za darmo. Jak oni mają się utrzymać? To, że tytuł nie jest płatny w momencie jego nabycia, nie oznacza, że nie jest w stanie na siebie zarabiać. Tutaj do gry wchodzą mikrotransakcje, czyli dobrowolna forma opłaty, którą gracz decyduje się przekazać deweloperom gry w zamian za daną korzyść.

Jaki jest cel mikrotransakcji?

Obecność mikrotransakcji w grze przede wszystkim służy wydaniu jej w modelu free-to-play (darmowa, aby zagrać). Udostępnienie gry odbiorcom za darmo to chwyt marketingowy, który pozwala skłonić większą ilość osób do jej wypróbowania.

Unika to zamknięcia się wyłącznie na wąską grupę odbiorczą, która jest pewna chęci wydania nawet kilkuset złotych - bo tyle kosztują najnowsze gry w momencie premiery - na dany tytuł. Szerokie spektrum graczy może spróbować najnowszej produkcji danego studia, a jeśli ta obroni się jakością rozgrywki, zapewne zostanie z nią na dłużej, nie wykluczając, że wesprze twórców dobrowolną płatnością w przyszłości.

Co jest mikrotransakcją?

Znając teoretyczne zagadnienia mikropłatności, nie ciężko będzie je rozpoznać w praktyce. Są to wszystkie płatności, które gracz może uiścić dobrowolnie wobec twórcy gry, a nie są obligatoryjnie wymagane w celu zagrania.

Przedmiotem mikrotransakcji najczęściej są walory kosmetyczne. Oznacza to, że nie mają realnego przełożenia na grę, chociażby poprzez zwiększenie zadawanych obrażeń czy wytrzymałości naszego bohatera. Zazwyczaj zmieniają one kwestie estetyczne - wygląd samej postaci, broni lub animacji ataku. Ot, postać może zamachnąć się samurajską kataną zamiast zwykłego miecza, lub zrobić to w bardziej hollywoodzki sposób. Za wszystko przyjdzie nam jednak zapłacić zawartością portfela.

Bywa jednak, że mikrotransakcje mogą realnie wpłynąć na moc gracza, wzbijając go wyżej w rankingu siły. Wówczas płacimy za premię do statystyk, nową lepszą zbroję czy broń czy możliwość jej ulepszenia. Model ten często spotyka się z krytyką wśród graczy, którzy okrzyknęli go mianem pay-to-win (płać, aby wygrać). Jest on jednak nierzadko spotykany, a wówczas o potencjale bojowym wirtualnego bohatera nie świadczą umiejętności, lecz gotowość do wydania często niemałych pieniędzy.

Trzecim popularnym przykładem może być natomiast kupno swojego rodzaju statusu premium. Ten może mieć na celu wyróżnienia gracza na tle pozostałych użytkowników tytułu lub przyznanie mu szeregu korzyści, takich jak dostęp do unikalnych obszarów gry, odblokowanie nowych postaci, broni lub czarów. Te jednak nie będą przyznane permanentnie, lecz czasowo, dopóki nie wygaśnie status premium.

Rekordziści mikrotransakcji

Kupno nowej gry, która dopiero trafiła na sklepowe półki to wydatek - zależnie od sprzętu, jaki wykorzystujemy do grania - do nawet kilkuset złotych. Wydanie zatem 30zł na nowy wygląd postaci nie wydaje się wygórowanym wydatkiem. W trakcie wieloletniej przygody z grą kwoty te mogą jednak się zsumować do pokaźnej wartości

Na zagranicznym forum Reddit, w dziale poświęconym League of Legends, pod koniec ubiegłego roku została utworzona ankieta. Zawierała jedno pytanie - "Ile wydałeś grając w LoLa?". Najpopularniejszym wyborem był przedział od 0 do 50 dolarów, jednak drugim już od 1000 dolarów wzwyż.

Przeczesując Internet nie ciężko natknąć się na informacje o rekordzistach. Pewna sytuacja z Chin przytacza grę Genshin Impact, gdzie graczka wydała przeszło 20 tys. dolarów z konta ojca próbując zdobyć najnowszą opublikowaną w grze postać. Kwota wydaje się jednak niczym, pochylając się nad przypadkiem osoby posługującej się pseudonimem Jiudau. Ten, chcąc być najlepszym graczem Lost Ark Online na koreańskim serwerze, wydał przeszło 700 tys. dolarów.

Polacy w tej kwestii również nie pozostają obojętni. Choć ciężko znaleźć przykłady wydania kwot, które uchodzą za prawdziwą fortunę, można spotkać się z sytuacjami wydania kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Jedną z takich osób jest Piotr "Izak" Skowyrski, który podczas transmisji na żywo ujawnił, że wydał na Counter-Strike’a przeszło 22 tys. dolarów. W jego przypadku bajońska kwota nie powinna jednak dziwić, wszak gra stała się sposobem na życie.

Przyszłość gier czy sposób na wyciągnięcie pieniędzy?

Mikrotransakcje z pewnością nie znikną, a raczej będą zyskiwać na popularności. Wszak to doskonały sposób na monetyzację gry, jednocześnie umożliwiając tytułowi dotarcie do szerokiego grona graczy. Należy jednak pamiętać, że te są domeną gier sieciowych, a w przypadku produkcji nastawionych na indywidualną rozgrywkę, raczej się nie sprawdzą.

Zjawisko stanowi swego rodzaju pułapkę, przez co nieostrożni gracze mogą wydać na daną grę znacznie więcej, niż pierwotnie zamierzano. W końcu łatwiej jest wydawać 20zł na miesiąc, do w przeciągu dwóch lat zamieni się w 480zł, niżeli jednorazowo zapłacić za grę choćby 250zł.

Mikrotransakcje są zatem świetnym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, aby do zakupów podchodzić z rozwagą, aby potem nie mieć do siebie pretensji.

