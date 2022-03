ESL Pro League. Polacy wśród najlepszych drużyn na świecie. Kiedy start? Gdzie oglądać?

Fani Counter Strike'a już ostrzą sobie zęby, bo lada moment rozpocznie się dla nich święto, które potrwa aż do 10 kwietnia. Mowa o 15. sezonie ESL Pro League, w którym udział wezmą 24 najsilniejsze składy ze sceny CS:GO. Zjadą się one po kolei do niemieckiego Düsseldorfu, gdzie będą rywalizować ze sobą w czterech grupach. Pierwszą fazę przetrwa tylko połowa z nich.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

Grupy ESL Pro League

Grupa A

G2 Esports

Ninjas in Pyjamas

Fnatic

MOUZ

Entropiq

Looking For Org

To szóstka z Grupy A zainauguruje zmagania już środę. Zdecydowanym faworytem jest w niej G2, które awans z pierwszego miejsca powinno załatwić sobie bez problemu. O pozostałe dwie pozycje premiowane utrzymaniem walka z pewnością będzie zażarta. Ninjas in Pyjamas wciąż będą bez Nikolaia "device'a" Reedtza, z kolei Fnatic przyjedzie z dwoma zawodnikami ze swojej akademii. To może mocno osłabić oba te składy, na co z pewnością liczą MOUZ z Entropiq. Australijskie Looking For Org będzie klasycznym "chłopcem do bicia". Nie ma co oczekiwać po nich rewelacji.

Grupa B

Vitality

Outsiders (Virtus.pro)

FaZe Clan

FURIA

ENCE

Sprout

Tu się praktycznie wszystko może wydarzyć. Obowiązkowe wyjścia trzeba przypisać zwycięzcom IEM-a Katowice 2022, FaZe Clanowi. Ich obecna dyspozycja znacząco przerasta możliwości reszty stawki, wśród której nie sposób wskazać pozostałą dwójkę do awansu z grupy. Stać na to Vitality, jeśli francusko-duński skład wyciągnął wnioski po potknięciu w Katowicach. Virtus.pro zostali zmuszeni do zagrania w neutralnych barwach jako Outsiders - też będą się liczyć w walce o pierwszą trójkę Grupy B. Brazylijska FURIA od pewnego czasu jest w dołku, lecz skreślenie ich na starcie to zbyt pochopna decyzja. Polscy kibice będą trzymać kciuki za ENCE z Olkiem "hadesem" Miśkiewiczem i Pawłem "dychą" Dychą w składzie. Sprout to ostatni i zdecydowanie najsłabiej wyglądający na papierze przedstawiciel szóstki.

NEO i Taz zaczynają nową współpracę. Startują z akcją charytatywną dla Ukrainy

Grupa C

Gambit

GODSENT

BIG

Team Liquid

Movistar Riders

Party Astronauts

Presja ciąży na Gambit, w końcu są "dwójką" światowego rankingu. Poza nimi w Grupie C nie ma wyjątkowo mocnych drużyn, choć awans to z pewnością cel minimum dla Team Liquid czy niemieckiego BIG. Młodzi Brazylijczycy z GODSENT postarają się wepchnąć między bardziej doświadczoną konkurencję. Dla Movistar Riders konkurencja to raczej za wysokie progi, z kolei Party Astronauts ucieszą się, jeśli w ogóle zdołają urwać komuś punkty.

Grupa D

Natus Vincere

Astralis

Heroic

Complexity

Evil Geniuses

x-kom AGO

Poprzeczki dla polskiego x-kom AGO nie dało się zawiesić wyżej. Skład jest świeżo po przebudowie, a trafił na lidera światowego rankingu NAVI, silnych Duńczyków z Heroic i Astralis oraz dwie renomowane marki ze Stanów Zjednoczonych. O awans będzie wyjątkowo trudno, ale w ESL Pro League gra się z najlepszymi i nie ma pod tym względem wyjątków. Faworytem tej szóstki jest zdecydowanie Natus Vincere. Poważny kandydat do awansu to Heroic, a trzecie miejsce? Cóż, tu mogą przydarzyć się niespodzianki.

Karty ICON Moments już w FIFA 22. Na czele pierwszej grupy Pele

ESL Pro League. Gdzie i kiedy oglądać?

15. sezon ESL Pro League wystartuje jutro, w środę i to z samego rana. Na start mecz o 12:00 między G2, a Looking For Org. Grupy po kolei będą rywalizowały przez pięć dni, między środą, a niedzielą - poniedziałki i wtorki to dni przerwy w lidze. x-kom AGO swoje mecze w Grupie D rozpocznie 30. marca, a więc w ostatnim tygodniu zmagań grupowych

Transmisja będzie prowadzona na serwisie Twitch. Widzowie, jak zawsze otrzymają do dyspozycji wybór z kilku kanałów w różnych językach, które zrealizują spotkania. Transmisja w polskim języku na kanale ESL CSGO Polska.

Pula nagród w ESL Pro League wyniesie 823 tysiące dolarów plus bonusy za pojedyncze zwycięstwa. Fazę grupową przejdzie 12 składów, które następnie zmierzą się ze sobą w play-offach. Pełna rozpiska grup widoczna na poniższym zdjęciu:

Grupy 15. sezonu ESL Pro League fot: ESL Counter-Strike

Twórcy Call of Duty dziękują Polakom. Są wdzięczni za udzieloną pomoc