NEO i Taz zaczynają nową współpracę. Startują z akcją charytatywną dla Ukrainy

Legendarne esportowe duo Filip "NEO" Kubski i Wiktor "TaZ" Wojtas dołączyło do grona partnerów i doradców duńskiej spółki będącej operatorem popularnego wśród graczy CS:GO skin-marketu, obejmując także mniejszościowy pakiet udziałów. Ta pierwsza wspólna inwestycja właścicieli HONORIS na rynku zagranicznym jest podyktowana przede wszystkim ambicją dostarczenia graczom bezpiecznych rozwiązań w zakresie kupna i sprzedaży dóbr wirtualnych w grze Counter Strike: Global Offensive. W ten sposób "NEO" i "TaZ" stali się również ambasadorami marki GamerPay, z którą będą wspólnie rozwijać innowacyjne produkty budujące nową jakość w branży tzw. skin-marketplace.

Zamysł projektu

"Proponowano nam wiele razy rozmowy w kwestii współpracy z operatorami rynków skinów, ale szczerze mówiąc, żadna z nich nie miała tej wizji, którą przedstawił nam zespół z GamerPay. Dla nas, w tym konkretnym przypadku, bezpieczeństwo i wiarygodność urasta do rangi kluczowego czynnika wpływającego na decyzję. GamerPay, poza pełną transparencją swoich działań, udziałowców i doradców, oferuje przede wszystkim czytelne zasady korzystania z ich usług. Czuć doskonale, że to serwis założony przez byłych graczy, którzy doskonale wiedzą gdzie czai się największe niebezpieczeństwo w handlu skinami. Chcemy wspólnie rozwijać GamerPay by stał się marką najwyższego zaufania dla graczy CS:GO. Jesteśmy podekscytowani, że będziemy mogli podzielić się z całym zespołem naszym doświadczeniem i wspólnie realizować innowacyjne projekty!" - mówi Filip ‘NEO’ Kubski.

W obliczu wojny w Ukrainie, GamerPay aktywnie włączył się do akcji wspierających jej najbardziej potrzebujących mieszkańców. W tygodniu od 7-13 marca firma przekaże 100% prowizji od całkowitej sprzedaży na rzecz Czerwonego Krzyża, który prowadzi programy pomocowe dla pokrzywdzonych przez działania wojenne. Dodatkowo, w tym samym czasie, jeden z założycieli firmy będzie prowadzić wśród społeczności Counter Strike’a charytatywną zbiórkę skinów, które następnie zostaną sprzedane a pozyskana w ten sposób kwota także zasili konto Czerwonego Krzyża.

"GamerPay to firma z prawdziwie ludzką twarzą i jest to niewątpliwie ogromny wyróżnik na tle pozostałych tego typu projektów. Dołączamy do niesamowitego zespołu partnerów, doradców i udziałowców, w którym będziemy współpracować z ludźmi, którzy mają ogromne doświadczenie biznesowe, także w branży esportowej. Jednakże najważniejszy dla nas jest fakt, że misja GamerPay, którą razem z Filipem bardzo cenimy, to nie tylko słowa zapisane na papierze, ale konkretne czyny. To widać tu nie tylko w codziennych działaniach operacyjnych, ale także w życiu poza nim i projektach nie związanych z biznesem. Mamy ogromny potencjał i wykorzystanie go we właściwy sposób na rzecz poszkodowanych ludzi na Ukrainie, jest dla nas obowiązkiem. Jestem naprawdę dumny, że razem możemy robić tak niesamowite rzeczy."- dodaje podekscytowany Wiktor ‘TaZ’ Wojtas.

W najbliższych miesiącach GamerPay zamierza skoncentrować się na polskim rynku, na którym marka planuje wprowadzać szereg innowacji zarówno dla sprzedających jak i kupujących. W ostatnim czasie premierę miał w pełni trójwymiarowy sklep, który, jak mówią przedstawiciele firmy, jest tylko początkiem budowania najwyższej jakości doświadczenia dla wszystkich użytkowników serwisu.

