Informacja o Snoop Doggu wstrząsnęła mediami. Pierwszy taki transfer w historii

FaZe Clan wyrwało się z okowów tradycyjnej organizacji esportowej, zdecydowanie wychodząc swoimi działaniami poza świat gier komputerowych. O sukcesie działań idealnie stanowi ostatni ruch, w który zaangażowany popularny na całym świecie raper.

REKLAMA

Zobacz wideo TripleA Bydgoszcz - nowy turniej na polskiej scenie esportowej

Snoop Dogg dołącza do FaZe Clan

Informacja opublikowana przez organizację w poniedziałkowe popołudnie, 7 lutego, wstrząsnęła mediami społecznościowymi. Jak się okazuje, szeregi FaZe Clan zasilił sam Snoop Dogg. Ten nie będzie jednak próbować swoich sił jako profesjonalny zawodnik.

Omawiana organizacja esportowa od dawna rozwija się nie tylko w branży gier komputerowych, lecz stawia także na treści typowo lifestylowe lub powiązane ze streamingiem i tworzeniem treści. Można zatem wnioskować, że Snoop Dogg pod szyldem FaZe Clanu kontynuuje działania na platformie Twitch.

Amerykański Counter Strike sięgnął dna. Gorzej już chyba być nie może

Stary, ale jary

W październiku ubiegłego roku Snoop Dogg skończył 50 lat. Mimo wieku nie zatracił swojego ducha i stylu, którymi podbił serca ludzi jako raper. W latach dziewięćdziesiątych był jednym z najpopularniejszych raperów na świecie i od tamtego czasu nie zaprzestał tworzenia muzyki.

Działalność Snoop Dogga nie ogranicza się jednak wyłącznie do tworzenia utworów. To istny rekin biznesu, który bryluje w świecie mediów społecznościowych. Dodatkowo występował w wielu programach telewizyjnych, serialach oraz filmach. Świat gier nie jest mu obcy, przez co mogliśmy zobaczyć go między innymi w Def Jam: Fight For NY.

Anonymo poznało rywali. Trudni przeciwnicy w drodze po awans na prestiżowy turniej