Powrót na salony, którego można się obawiać. Czy x-kom AGO jest gotowe?

Przez długi czas x-kom AGO dominowało na polskim podwórku. Jeśli ktoś z nadzieją patrzył na potencjalnego Mesjasza, który podniesie rangę kraju na arenie międzynarodowej Counter Strike'a, to wzrok kierował właśnie na "Jastrzębie". Bywały czasy lepsze, nadchodziły okresy posuchy, ale AGO nadal było liderem, bądź trzymało się czołówki wśród polskich drużyn. Obecnie organizacja jest jednak w dużym dołku, a tuż za rogiem czeka ją występ w prestiżowej kompetycji wśród światowej czołówki.

Przebudowa x-kom AGO

Na samym finiszu 2021 roku AGO rozpoczęło przygotowania do gruntownej przebudowy. Z drużyną pożegnali się Michał "snatchie" Rudzki i Karol "rallen" Rodowicz. Obaj prezentowali bardzo przyzwoity poziom, stąd taki obrót spraw od początku wywoływał spore zdziwienie. "Jastrzębie" miały jednak w planach coś kompletnie nowego. Kończący się sezon minął bardzo przeciętnie. Poza wygraniem ESEA Premier, a co za tym idzie awansem do ESL Pro League, nie udało się zanotować powalających wyników. To było za mało. Postanowiono przewietrzyć szatnię.

Na miejsce odchodzącej dwójki czekały już nowe twarze. Młodziutki Szymon "kRaSnaL" Mrozek z Bułgarem Denisem "Grashogiem" Hristowem nigdy nie grali wcześniej na takim poziomie do jakiego przywykło AGO. Szykowała się więc dla nich poważna weryfikacja. "kRaSnaL" miał okazję zaprezentować się jako pierwszy. Początki miał bardzo obiecujące, lecz w miarę upływu czasu nadszedł dość odczuwalny regres, który w zasadzie trwa do dziś. "Grashoga" długo trzymano w odwodzie, a jego rola zaczęła rosnąć w zasadzie dopiero w grudniu. Jak się okazało, skład nie mógł jeszcze spokojnie się ustabilizować, bo czekała go jeszcze jedna zmiana. I to bardzo kluczowa.

W styczniu do MOUZ NXT przeszedł snajper AGO, Miłosz "mhL" Knasiak. "Jastrzębie" straciły najsolidniejszego i zdecydowanie najbardziej widowiskowego gracza ze swojego zespołu. Do tego faceta odpowiadającego za bardzo istotną rolę. Kogoś takiego jak "mhL" nie da się zastąpić od tak, przebierając wśród polskich zawodników. To absolutna czołówka, jeśli chodzi o rolę AWP-era, zwłaszcza wśród polskich zawodników. AGO musiało improwizować i liczyć na pozytywny obrót spraw.

Zaczęły się testy. Skład miał co prawda pięciu zawodników, ale nie snajpera, a bez tego w obecnych realiach gry ani rusz. Temat sprowadził się do osób Rolanda "ultimate'a" Tomkowiaka i Łukasza "mwlky'ego" Pachuckiego. Finalnie kontrakt podpisano z oboma - z pierwszym jeszcze w lutym, zaś drugi został oficjalnie zaprezentowany dzisiaj.

Póki co więc x-kom AGO ma pod swoją banderą aż siedmiu zawodników. W zależności od granych map zmieniają się oni ze sobą. Skład "Jastrzębi" tworzą:

Maciej "F1KU" Miklas

Damian "Furlan" Kisłowski

Denis "Grashog" Hristow

Szymon "kRaSnaL" Mrozek

Eryk "leman" Kocęba

Roland "ultimate" Tomkowiak

Łukasz "mwlky" Pachucki

Mikołaj "miNirox" Michałków (trener)

Początek sezonu i ostatnie wyniki x-kom AGO

AGO zainaugurowało rok od kilku mniejszych rangą turniejów międzynarodowych. Wydawało się, że będzie to dla nich ciekawy poligon i uda się zaobserwować pierwsze efekty pracy powoli formowanego zespołu. Tymczasem "Jastrzębie" zebrały bęcki od Wisły All in! Games Kraków w Malta Vibes Knockout Series 5, a krótko potem przyszła wpadka na Elisa Invitational Winter, które AGO kończyło z jednym zwycięstwem i trzema porażkami. W lutym specjalnie nie udało poprawić się wyników.

AGO rozczarowuje również na szczeblu ESL Mistrzostw Polski. Póki co znajdują się na czwartym miejscu w Grupie A, mając ledwie cztery punkty na koncie. Słaba dyspozycja na rodzimej scenie była dotychczasowo obca organizacji, ale prawda jest taka, że zaczyna mieć ona poważne kłopoty ze stabilizacją formy, przez co coraz bardziej traci w oczach polskich kibiców.

Skład wydaje się mocno chaotyczny, a ciągłe rotacje i zmiany nie dają pożądanego efektu, być może bardziej szkodząc, niż pomagając. AGO jest jednym z niewielu zespołów, który kombinuje nawet z rolą prowadzącego. Bazowo pełni ją "Grashog", lecz kiedy Bułgar siada na ławce, pałeczkę przejmuje ponownie "Furlan". In-game leader to istotne spoiwo, łączące całą piątkę graczy. Eksperymentowanie na tej pozycji to wyjątkowo nietypowy zabieg. Czy opłacalny? Na razie z pewnością nie, a przynajmniej nie widać pozytywnych efektów takich rotacji. "mwlky" i "ultimate" to ciekawe addycje, lecz to może być mimo wszystko zbyt duży przesyt graczy w jednej organizacji. Istnieje opcja, że AGO rozstanie się z kimś w najbliższym czasie, ale to znów namieszałoby w strukturze zespołu, a sezon jest już przecież w gazie.

Perspektywy x-kom AGO przed ESL Pro League

Teraz polskie przed AGO pierwsza naprawdę wymagająca próba - okazja, by przypomnieć esportowemu światu o swoim istnieniu. ESL Pro League to najwyższą rangą liga na scenie CS:GO. "Jastrzębie" zagwarantowały sobie w niej udział dzięki wygranej w 38. sezonie ESEA Premier. Od tamtego czasu sporo się jednak pozmieniało i to zdecydowanie na gorsze, sugerując się znaczącą obniżką formy.

Temu wobec występu Polaków w EPL wypada patrzeć z dużym dystansem i sceptycyzmem. Z jednej strony nikt złotych gór nie obiecuje, bo konkurencja jest wyjątkowo wymagająca, ale też skoro już AGO załapało się do ligi, to wypadałoby przynajmniej pokazać się z przyzwoitej strony. Szóstkę do jakiej trafili uzupełnia naprawdę zjawiskowa śmietanka towarzyska. Liderzy światowego rankingu z Natus Vincere, przebojowe i zawsze groźne Heroic, legendarne Astralis i będące w kryzysie Complexity z Evil Geniuses jako przedstawiciele podupadającego regionu Północnej Ameryki. Na papierze każdy z tych zespołów wygląda znacznie silniej od AGO. To jednak powinno działać na korzyść Polaków, w końcu nie będzie na nich presji.

Ale, czy tak odmłodzony skład da radę przynajmniej częściowo dorównać kroku tak znamienitym rywalom? Cytując Tadeusza Sznuka: "Nie wiem, choć się domyślam". Niestety rewelacji nie ma co oczekiwać. AGO zaryzykowało, tak naprawdę do samego marca rozkładając i sklecając swój skład na nowo. Trwało to stanowczo zbyt długo, by myśleć o konkretach względem ESL Pro League. Rzecz jasna los też nie okazał się zbyt przychylny, bo Polacy trafili do arcytrudnej grupy, ale z tym też trzeba było się liczyć.

Ostatnio polskich kibiców miło zaskoczyło Anonymo, łapiąc się na zamknięty turniej RMR, w którym stawką jest awans na Majora. Chciałoby się, aby AGO poszło w ich ślady, lecz to zupełnie inna bajka i za duży rozmiar kapelusza na głowę "Jastrzębi". Na ten moment brakuje im stabilizacji, a dotychczasowo wykonana praca to za mało, czego dowodzą ostatnie rezultaty. Jeśli AGO obniżyło loty w turniejach dla polskich drużyn, to znaczy, że jeszcze za szybko na wzniesienie się na wyżyny. Stąd nadchodzący występ na ESL Pro League nie zapowiada się optymistycznie. Pierwszy mecz Polacy zagrają 30 marca. Na start forów nie będzie, bowiem AGO przyjdzie zagrać z Natus Vincere.