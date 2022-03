Najważniejsza kolejka Ultraligi. Wielokrotni mistrzowie bez awansu?

Ultraliga to wiodące rozgrywki League of Legends w Polsce wchodzące w skład europejskich lig regionalnych. Najbliższe dni rywalizacji przyniosą zwieńczenie zmagań w ramach formatu round-robin i wyłonią ostateczne grono drużyn, które zabezpieczą bilet do play-offów.

Trzy zespoły pewne awansu

Nadchodzący, 9. tydzień Ultraligi będzie niezwykle ciekawy. Dwa wieczory spotkań mają za zadanie wyłonić trzy pozostałe drużyny, które uzupełnią grono play-offów. Dotychczas pewność dalszej rywalizacji o tytuł mistrza, a przede wszystkim o wyjazd na European Masters. Turniej, gdzie będą rywalizować najlepsze drużyny ze wszystkich europejskich lig regionalnych.

Dotychczas miejsce w play-offach udało wywalczyć się zaledwie trzech drużynom - AGO ROGUE, Iron Wolves oraz Team ESCA Gaming. Akademia drużyny na co dzień występującej w LEC stanowi niepodważalnie najmocniejszy element ligi, o czym także świadczą osiągane przez nich wyniki. Sinmivak i spółka mogą cieszyć się udanym bilansem wskazującym wyłącznie na dwie porażki.

Decydujące spotkania

Zamykając grono play-offów jeszcze przed 9. kolejką, awans do kolejnego etapu otrzymałyby drużyny Forsaken, Komil&Friends oraz Zero Tenacity. Wszystkie wymienione drużyny posiadają bilans spotkań na poziomie 8-8. Dwa ostatnie wieczory mogą dać jednak szansę na awans kolejnej trójce: Gentlemen’s Gaming, Goskilla, Illuminar Gaming, które w tabeli wyników posiadają o dwa zwycięstwa mniej.

Warunek, który muszą spełnić drużyny z niższej pozycji jest prosty - wygrać obydwa spotkania. Niewykluczony jest scenariusz, kiedy ostatnie dwa wieczory zmagań nie wystarczą, aby wyłonić wszystkich uczestników play-offów. Wówczas potrzebne będą rewanże, które pozwolą na definitywne wskazanie lepszych formacji.

Ultraliga powróci na ekrany już we wtorek, 8 marca. Pierwsze spotkanie rozpocznie się o 17:00. Transmisja ze zmagań dostępna jest zarówno w telewizji, jak i Internecie na dedykowanych kanałach Polsat Games.

