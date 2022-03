Polscy esportowcy dokonali niemożliwego. Prawie nikt już w nich nie wierzył

Emocji nie brakowało. Zawodnicy Anonymo Esports w pewnym momencie zostali skreśleni już przez wielu fanów esportu w Polsce. Jednak w decydującym momencie się podnieśli, co dodało im tylko sił w walce o ostateczne zwycięstwo.

Dokonali prawie niemożliwego

Podopieczni Adriana "imd" Piepera bardzo dobrze rozpoczęli niedzielę. Wygrali z drużyną Apeks, a potem zmierzyli się z tureckim super składem - Eternal Fire. Tutaj przeciwnicy okazali się zbyt mocni i Polacy spadli do dolnej drabinki, w której toczyła się walka o piąte, ostatnie tego dnia miejsce premiowane awansem do turnieju RMR.

W półfinałowym pojedynku Anonymo mierzyło się z FATE. W pewnym momencie sytuacja wyglądała beznadziejnie. Polacy przegrywali 4:15, a przeciwnik miał aż 11 rund zapasu, aby domknąć mapę Dust2. Trzeba przypomnieć, że Dust2 nie jest ulubioną mapą Anonymo. Mało kto wierzył w taki obrót spraw. Nawet komentujący spotkanie Piotr "Izak" Skowyrski zdążył wygłosić już monolog, dotyczący gry polskich zespołów, a kibice na czacie pisali "gg". - Fatalna sytuacja dla Anonymo. Nie ma tutaj żadnych atutów - mówił w trakcie transmisji niesamowity tego dnia "Izak". - Mam wrażenie, że tutaj mental polskich drużyn nie dojechał. Monke, Wisła czy Anonymo to zespoły, które potrafią grać i osiągać dobre rezultaty z mocnymi zespołami na PCW (sparingach - red.). Kiedy przychodzi co do czego, to mam wrażenie, że każdy gra na zaciągniętym hamulcu ręcznym. To jest duży kłopot i dlatego tak to wygląda. [...] Z jednej strony czekamy na powrót, a z drugiej strony mam wrażenie, że już wszyscy pogodzili się z tą porażką.

Okazało się, że Paweł "innocent" Mocek i jego koledzy potrafią dokonać niemal niemożliwego. Wygrali jedenaście rund z rzędu, doprowadzając do dogrywki, w której byli wyraźnie lepsi od Bułgarów. Niesamowite wydarzenia w tym meczu pozwoliły Anonymo z rozpędem wejść w finał przeciwko Tricked. Gra toczyła się dość długo. Zawodnicy przebywali na serwerze aż do 1 w nocy, ale ostatecznie to Polacy cieszyli się z awansu do turnieju RMR przed PGL Majorem w Antwerpii. Najpierw wygrali na mapie Mirage po zaciętym pojedynku, a potem na Nuke'u zagrali koncertowo po stronie broniącej. Zaliczka 12:3 była już praktycznie nie do roztrwonienia. Po stronie Anonymo było wszystko - szczęście, umiejętności i mentalność.

Zobacz ostatnią rundę meczu Anonymo Esports:

