Trzecie potknięcie polskich zespołów w CS:GO. Występ na wielkim turnieju coraz bardziej się oddala

To jeszcze nie ten moment - póki co na turniej RMR nie zakwalifikował się ani jeden polski zespół. Choć były ku temu perspektywy i ponownie wielu fanów uwierzyło w sukces, tak ostatecznie i tym razem eliminacje zakończyły się porażką. Margines błędu znacząco się skrócił, bowiem zostało decydujące podejście. Jeszcze w tym tygodniu Polacy ponownie podejdą do otwartych kwalifikacji. Tym razem miejsca na błędy nie będzie.

Pokonali giganta

Do drugiego, a zarazem decydującego dnia trzecich kwalifikacji przebrnęły trzy polskie zespoły. Ungentium i Anonymo uległy już w swoich pierwszych meczach. Pierwsi nie sprostali Unique, zaś drugich przerósł bułgarski mix WinX.

Jedynie Illuminar Gaming zdołało pokonać swojego przeciwnika, a teoretycznie był on z całego grona tym najcięższym. Polakom przyszło się bowiem zmierzyć z Fnatic. Szwedzi, choć w kryzysie, tak nadal są bardzo doświadczonym i renomowanym składem. Tymczasem niespodziewanie to Polacy okazali się lepsi, wygrywając 16:13.

Decydujący mecz o awans na turniej RMR sprowadził się do serii ze wspomnianym Unique. Illuminar miało okazję pomścić Ungentium, a przy okazji zaskoczyć i jako jedyny polski zespół przejść udanie kwalifikacje.

Niestety łatwiej powiedzieć, a trudniej zrobić. Pierwszą mapę dość pewnie zgarnęło Unique, dla którego Dust2 jest jak kaszka z mleczkiem. Kazachowie bardzo często go ogrywają i Illuminar nie miało w tej kwestii wiele do powiedzenia. Role odwróciły się na Mirage'u, który jak na polską mapę przystało, wpadł na konto Polaków. Można się było więc spodziewać, że decydujący Overpass będzie polem zażartej bitwy do ostatniej możliwej rundy. Tak się jednak nie stało.

Unique bardzo pewnie ustawiło Illuminar do pionu. Wynik 2:16 na ostatniej mapie i 1:2 w całej serii brutalnie zamknął furtkę na turniej RMR. Wygrał nieco lepiej ograny zespół, choć Illuminar trzeba oddać zawzięcie i charakter.

Ostatnia szansa

Klasycznie przyjdzie więc drżeć o polskie drużyny do samego końca. Ostatnie kwalifikacje na turniej RMR ruszą jeszcze w ten weekend. Dotychczasowa gra Polaków nie napawa specjalnym optymizmem, ale nadzieją może być fakt, że awans zagwarantowały sobie już praktycznie wszystkie najmocniejsze ekipy. Czwarte podejście jest przeznaczone w zasadzie dla tych najsłabszych, czyli jakby nie patrzeć właśnie polskich formacji.

Póki co ogromnie rozczarowywało x-kom AGO, po którym raczej nie ma co oczekiwać rewelacji. Wisła All in! Games Kraków wczoraj wypadła miernie, ale w pierwszych kwalifikacjach otarła się o awans. Nie sposób powiedzieć coś konkretnego o Anonymo - mogą zarówno upaść już na pierwszym schodku, jak i dojść do samego końca. Mix MONKE Janusza "snaxa" Pogorzelskiego raczej nie da rady sprostać klasycznym drużynom, mimo sympatii jaką darzy ją ogromna część polskiej społeczności CS:GO.

W czwartych kwalifikacjach w zasadzie wszystko się może wydarzyć. Nie ma już taryfy ulgowej. Albo Polacy powalczą o Majora, albo znowu utkną w martwym punkcie. Takie są warunki sceny Counter Strike'a - dla polskich składów ostatnimi czasy wyjątkowo brutalne.

