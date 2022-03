"Spotykamy się ze zwalczaniem kultury". Odpowiedź rosyjskiej organizacji esportowej na represje oburzyła internautów

Przez ostatni tydzień esport na różnorakich płaszczyznach reagował na rosyjską agresję na Ukrainę. Zrywano współpracę z rosyjskimi partnerami, anulowano poszczególne transmisje, aż wreszcie na świecznik wszedł najważniejszy temat - kwestia udziału rosyjskich organizacji esportowych w turniejach. Twarde stanowisko zajęli włodarze BLAST, dyskwalifikując je ze wszystkich planowanych przez siebie kompetycji. Niedługo potem kroki podjęło również ESL, które zareagowało nieco łagodniej, wymuszając na rosyjskich składach grę bez oficjalnej nazwy zespołu oraz pod neutralną flagą. Jeszcze wcześniej zadecydowano również o wykluczeniu Virtusów z rywalizacji w Dota 2 w ramach GAMERS GALAXY.

Oświadczenie Virtus.pro

Taki obrót spraw nie spodobał się włodarzom rosyjskiego Virtus.pro. W piątkowe popołudnie wydali oni oficjalne oświadczenie, w którym mocno skrytykowali decyzję ESL, starając się przy tym bronić swoich racji:

Nie możemy tolerować takiego zachowania. Nie ma żadnego uzasadnienia, by wykluczać nas z turniejów, poza błędnymi ocenami oraz zewnętrzną presją.

Spotykamy się ze zwalczaniem kultury. Nie zamierzamy odpowiadać agresją na agresję, zakazując graczom występu w turnieju. Spędzili wiele czasu aby stać się profesjonalistami i, w przeciwieństwie do organizatorów wydarzenia, nie będziemy zaprzepaszczać cudzych wysiłków. Nasi gracze zawsze będą Niedźwiedziami. Jeśli zdecydują się grać w Pro Lidze, będziemy wpierać tę decyzję.

ESL wykluczyło ich przede wszystkim ze względu na koneksje z poszczególnymi inwestorami, którzy są powiązani z rosyjskim rządem. Zawodnicy jeszcze nie zajęli określonej opinii w całej sprawie, wobec czego nie wiadomo, czy rzeczywiście wezmą udział w ESL Pro League czy też nie.

Społeczność oburzona

Obrana przez Virtus.pro linia obrona jest po prostu żenująca, a nawet i bezczelna. Wielu internautów słusznie wytknęło, iż argument o "zwalczaniu kultury" to wyjątkowo niesmaczny zwrot w kontekście obecnych wydarzeń. Oświadczenie fatalnie wpłynęło na wizerunek organizacji, która trafiła pod ostry ogień krytyki esportowej społeczności.

Ledwie garstka odbiorców przychyliła się do opinii Virtusów. Ich zdaniem esport nie powinien mieszać się z polityką. Jest to jednak po prostu niemożliwe. Gracze reprezentują swoje kraje i często lokalnych sponsorów. W obecnych realiach wzbudzałoby to ogrom kontrowersji, wszak czemu zawodnik promuje podmioty powiązane z wojennym agresorem? Temat nadal wzbudza wiele sprzecznych komentarzy.

Decyzje podjęte przez organizatorów skutecznie torpedują rozwój rosyjskiego esportu. Jeden z graczy Virtus.pro, Mareks "YEKINDAR" Galinskis już kilka dni temu przyznał, iż rozważy odejście z organizacji, jeśli ta zostanie objęta represjami:

Na ten moment nie wiem, czy będzie to w ogóle możliwe, aby kontynuować z nimi grę.

