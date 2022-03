Miliony dolarów wyrzucone w błoto. Dlaczego amerykańskie rozgrywki esportowe są tak słabe?

W zamieszłych czasach profesjonalnej sceny League of Legends dyskusja o wyższości rozgrywek europejskich nad amerykańskimi lub na odwrót budziła wiele emocji. Dziś nie mamy złudzeń, że to gracze Starego Kontynentu wiodą prym, jeśli chodzi o zachodni świat esportu. Dlaczego Ameryka Północna pozostała w tyle?

Brak międzynarodowych osiągnięć

Oparta na modelu franczyzowym profesjonalna scena esportowa League of Legends rzadko pozwala drużynom sprawdzić się w boju na tle rywali z innych regionów. Przez znakomitą większość roku zespoły bowiem rywalizują w zamkniętym środowisku swojej ligi. Okazjami do grania przeciwko zespołom z innych zakątków świata pozostają wyłącznie ogromne turnieje i poprzedzające je, nieoficjalne, bloki treningowe.

Międzynarodowe turnieje w przypadku League of Legends współcześnie nie wydarzają się często - a właściwie tylko dwa razy do roku. Po zakończeniu wiosennych rozgrywek najlepsze zespoły wyjeżdżają na Mid-Season Invitational, zaś rok kończą mistrzostwa świata. Na obie imprezy wyjeżdżają wyłącznie najlepsze drużyny ze wszystkich lig, więc większość formacji pozostaje zamknięte w bańce swojego regionu.

Powiedzenie, że drużyny z Ameryki Północnej nie miały szczęścia podczas globalnych turniejów byłoby bardzo łagodnym podejściem do tematu. Drużyny radzą sobie najzwyczajniej fatalnie na tle pozostałych, wiodących regionów - Korei, Chin oraz Europy. Za ich największy wyczyn uchodzi osiągnięcie finału podczas Mid-Season Invitational w 2019 roku. Jednocześnie trzeba pamiętać, że mecz o 1. miejsce zapisał się w historii jako najszybsze spotkanie BO5, a Team Liquid zostało zdeklasowane przez G2 Esports w łącznie niewiele ponad godzinę. Trzecia, ostatnia mapa, zakończyła się jeszcze przed 20 minutą.

Podczas mistrzostw świata potencjał zespołów z Ameryki Północnej kończył się zazwyczaj wraz z wywalczeniem awansu z grupy. W przeciągu 11 edycji Worldsów tylko raz zespół z tego regionu trafił do półfinałów - był to 2018 rok. Tytuł po jednostronnym finale przeciwko Fnatic trafił do Invictus Gaming, zaś Cloud9 zakończyło turniej na miejscu 3-4. po porażce przeciwko Europejczykom.

Brak młodych talentów

Północnoamerykańskie League of Legends nie radzi sobie dobrze, to pewne. Scena nie znalazła się w takim punkcie z dnia na dzień. To efekt długotrwałego zarzucenia działań dążących do rozwoju regionu, a efekt regularnie dawał o sobie znać. Jakie więc grzeszki można zarzucić całemu kontynentowi? Jest ich całkiem sporo.

Tamtejsza scena jest przede wszystkim zamknięta na napływ nowych zawodników. Można założyć, że winny jest temu model franczyzowy, jednak byłoby to zbytnie nadużycie. Wszak franczyza nie jest wyjątkowo niekorzystnym rozwiązaniem, gdyby jednocześnie utworzono struktury pozwalające młodym talentom na pokazanie się w oczach publiczności i potencjalnych przyszłych drużyn.

Europa nie robi tego źle - League of Legends European Championship to odpowiednik LCS-a. Dużą popularnością natomiast cieszą się ligi regionalnie. Stanowią one trampoline dla rozwoju młodych talentów, którzy wspinają się po szczeblach kariery, aby finalnie walczyć o miejsce na najwyższym poziomie rozgrywek.

W Ameryce Północnej brakuje takiego rozwiązania. Poniżej LCS znajdziemy rozgrywki akademii czołowych zespołów. Te jednak wydają się nierzadko traktowane po macoszemu. Pozostają zatem ligi akademickie, w których udział brać mogą wyłącznie studenci poszczególnych uczelni. Rozwiązanie to w rzeczywistości nie wspiera talentów - osoby chcące podążyć ścieżką profesjonalnego gracza rzadko kiedy idą na studia, zwłaszcza gdy edukacja jest kosztowna, jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Na domiar złego, oprócz braku miejsca do rozwoju esportowej kariery, gracze z omawianego regionu nie do końca gdzie mają szlifować swoje umiejętności. Tamtejsze gry rankingowe uchodzą za jedne najsłabszych, co otwarcie przyznają profesjonalni gracze, którzy mieli okazję zaczerpnąć rywalizacji w innym miejscu świata.

Miejsce na emeryturę

Ameryka Północna nie mogąca wykształcić własnych, lokalnych talentów, lecz dysponująca ogromnymi budżetami śmiało sięga po importy z innych części świata. Strategia trwa na tyle długo, że część zawodników, którzy wyemigrowali za ocean lata temu, dysponują już Kartą Stałego Pobytu, co w świetle zasad zrównuje ich z graczami urodzonymi w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. Dzięki temu gracze nie liczą się w zasadzie dotyczącej limitu graczy spoza granic regionu.

Przez to dochodzi do dość kuriozalnych sytuacji. W marcu 2022 jedną z najlepszych drużyn regionu jest Team Liquid. Zespół, który nie dysponuje ani jednym zawodnikiem urodzonym w Ameryce Północnej. Wyjściowa piątka zbudowana jest z czterech Europejczyków oraz Koreańczyka. Sytuacja ta nie jest jednak bardzo skandaliczna, wszak zawodnicy jak Bjergsen, Santorin czy CoreJJ zdjęli zęby na rywalizacji w LCS-ie i stanowią swoiste ikony swojego regionu.

Skandaliczne za to jest podejście niektórych graczy do regionu. Ameryka Północna jest bowiem traktowana niczym dom spokojnej starości. Miejscem, do którego udają się zawodnicy, którzy w swoich rodzimych stronach nie są w stanie za wiele osiągnąć. Wówczas spokojna przystań za oceanem jest szansą na przedłużenie kariery i zarobienie niemałych pieniędzy. Niektórzy zaś traktują LCS jak bankomat. Tajwański gracz SwordArt dołączył do TSM szczycąc się bycie jednym z najbardziej opłacanych zawodników na świecie. Jego dwuletni kontrakt opiewał na 6 milionów dolarów, zaś na powrót do Chin zdecydował się po zaledwie roku zatrzymując w kieszeni połowę swojej wypłaty.

Zespoły złożone z weteranów

Brak napływu świeżych zawodników połączony z częstym importem doświadczonych i nierzadko wypalonych graczy doprowadza do sytuacji, gdy budowane zespoły są nietrwałe. Często dochodzi w nich do zmian. Choć wystarczają, aby w regionie Północnej Ameryki faktycznie zawojować czołówkę, to nie mają szans mierzyć się z formacjami, które poświęciły czas na szkolenie młodych talentów, a następnie zebraniu ich w działające drużyny.

Jeśli organizacje nie decydują się na importy, często wymieniają się zawodnikami między sobą, a ci mogą cieszyć się długą karierą. Aby dojść do takich wniosków wystarczy spojrzeć na historię drużyn niektórych graczy: 27-letni WildTurtle po raz pierwszy zawitał do LCS w 2013 roku. Od tamtego czasu grał w Cloud9, TSM, Immortals, CLG oraz FlyQuest. To połowa drużyn, które obecnie występują w lidze! Nie inaczej jest w przypadku dwa lata starszego Aphromoo, którego lista także składa się z pięciu zespołów.

W regionie NA najzwyczajniej w świecie brakuje warunków do tego, aby zawodnicy mogli rozwinąć skrzydła. Pojedyncze przypadki napływających młodych talentów nie mają skąd czerpać wzorców, ani uczyć się od mocniejszych. Przeciętny poziom ligi jest niski i jednocześnie stanowi o suficie większości zespołów.

Czy stan rzeczy się zmieni?

Nie powinniśmy mieć złudzeń. Jeśli przeciętny obserwator sceny jest w stanie dostrzec znaczące problemy sceny, jej organizatorzy widzą je od dawna. Nic zatem dziwnego, że w ostatnich miesiącach możemy obserwować działania ze strony Riot Games mające na celu poprawić jakość rozgrywek.

Niedawno pozycję komisarza League of Legends Championship Series objęła Jackie Felling. Kobieta spędziła lata w branży esportowej, odpowiadając za różne produkty należące do Activision Blizzard. Podczas ogłaszania swojego transferu do Riot Games stwierdziła, że ma zamiar skupić się na rozwoju północnoamerykańskiej sceny.

Optymizmem napawa także uruchomienie tzw. Champions Queue. Będzie to specjalna kolejka rankingowa z nagrodami finansowymi, w której udział będą mogli wziąć wyłącznie najlepsi gracze. Początkowo zaproszenie do udziału otrzymają zawodnicy LCS, akademii LCS i pomniejszych rozgrywek. Dodatkowo inni, niedoświadczeni esportowo gracze, będą mogli aplikować o przyznanie dostępu. Motywacją do gry na wysokim poziomie będą niemałe nagrody pieniężne, przez co rozgrywka stanie się bardziej kompetytywna.

Na poprawne tory zaczynają wchodzić niektóre organizacje. Wśród nich jest Cloud9. Drużyna postanowiła sięgnąć po importy, jednak zrobiła to z należytą starannością, pozyskując młodych, aczkolwiek utalentowanych graczy z niemałym potencjałem. Dzięki temu północnoamerykańskie rozgrywki wzbogaciły się o wychowanka T1, wielokrotnych mistrzów świata, Berserkera.

Nie można mieć wątpliwości. Kiepski poziom ligi nie ulegnie szybko zmianie. Należy jednak się cieszyć, że problem został dostrzeżony, a działania w kierunku jego naprawy podjęte. Na efekty przyjdzie nam jednak poczekać - i to raczej długie lata, niżeli kilka miesięcy.

