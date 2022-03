Mistrz rozgrywek rankingowych w profesjonalnym zespole. Będzie rezerwowym na każdą pozycję

Nadchodzące play-offy League of Legends European Championship i rozgrywek regionalnych zmotywowały organizację Misfits Gaming do poszukiwania wzmocnienia. Do drużyny dołączył MagiFelix, który będzie rezerwowym w wielu rolach.

Wsparcie Misfits

Misfits Gaming to jedna z czołowych organizacji działających prężnie w obszarze europejskiego League of Legends. Zespół znajduje się u szczytu tabeli wyników League of Legends European Championship oraz radzi sobie ponadprzeciętnie w przypadku akademii występującej w francuskiej lidze regionalnej.

W ostatnim czasie zespół otrzymał niemałe wzmocnienie. Zarówno główny skład jak i akademia Misfits będzie dzielić się rezerwowym, Carlem "MagiFelixem" Bostromem. Co ciekawe, gracz nie specjalizuje się w jednej pozycji, a będzie dostosowywać się zależnie od potrzeb drużyny.

Lider rankingów z doświadczeniem esportowym

Największą domeną MagiFelixa są zdecydowanie gry rankingowe. Zawodnik wielokrotnie wbijał się do czołówki rankingów indywidualnych, a obecnie znajduje się na 1. miejscu serwera dedykowanego Europie Zachodniej. Na swoim koncie zgromadził ponad 1700 punktów przy 55% współczynniku zwycięstw. W trakcie meczów nie poświęcał się wyłącznie jednej roli - oprócz swojej domyślnej pozycji grał także na górnej alejce oraz jako strzelec.

MagiFelix nie jest amatorem w kwestii rozgrywek esportowych. Na jego koncie należy odnotować ponad półroczny pobyt w Astralis, gdzie występował na środkowej alei w rozgrywkach LEC. Dodatkowo przez długi czas zawodnik pozostawał członkiem akademii Fnatic, później przekształconej na Fnatic Rising.

