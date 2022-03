Anime i esport? Znana drużyna w imponujący sposób ogłasza współpracę

Esport stał się miejscem wielu akcji marketingowych, dla podmiotów, które chcą dotrzeć do określonej grupy docelowej. Jak się okazuje, podobnie może być tym razem. Północnoamerykańska organizacja zapowiada bowiem kolaborację z twórcami jednego z najpopularniejszych anime.

REKLAMA

Zobacz wideo NBA 2k22 utrzymuje pozycję niedoścignionego lidera w symulacjach koszykówki. Co poprawiono w porównaniu z poprzednimi wersjami?

100 Thieves x Attack on Titan

Znacząca część sympatyków japońskiej animacji, lub jak wolicie, anime, w ostatnich tygodniach poświęca sporo czasu na Attack on Titan. Jest to niezwykle popularne anime, które zbliża się ku swojemu zakończeniu po blisko dziesięciu latach od telewizyjnej emisji pierwszego odcinka.

Jak się okazuje, twórcy mogli z tej okazji przygotować coś specjalnego - współpracę z jedną z najpopularniejszych organizacji esportowych na świecie. Sugeruje to mural na budynku należącym do 100 Thieves, który przedstawia Tytana - wroga głównych bohaterów animowanego serialu.

Po raz pierwszy uwagę zwróciła na to redakcja zagranicznego portalu Dexerto, która umieściła zdjęcie malunku na swoich mediach społecznościowych. Wkrótce organizacja zdecydowała się na samodzielne ogłoszenie. Więcej informacji na temat współpracy mamy dowiedzieć się 12 marca bieżącego roku.

Klasyczny duet komentatorski polskiego esportu. Nie mają nigdy siebie dość

To nie pierwsza taka współpraca

Kolaboracja pomiędzy 100 Thieves a Attack on Titan zapowiada się interesująco. To jednak nie pierwsza imponująca współpraca w wykonaniu organizacji esportowych. Tych było sporo, a niektóre z nich potrafiły zrobić wrażenie.

W 2019 roku, również północnoamerykańska organizacja, Team Liquid, weszła we współpracę z Marvelem. Wówczas działania nie ograniczyły się do sfery mediów społecznościowych - reprezentanci drużyny otrzymali nowe ubrania meczowe, które bezpośrednio nawiązywały do strojów superbohaterów.

Zwycięzcy i przegrani IEM-u Katowice 2022. 16-latek zachwycił publiczność