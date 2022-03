Nie tysiące, a miliony. Tyle ludzi oglądało IEM Katowice 2022

Esport cały czas się rozwija. I nie są to puste przesłanki, bowiem jasno wskazują na to liczby. Dyscyplina cieszy się coraz większą popularnością, przyciągając kolejnych sympatyków. Nie zmienił tego nawet okres pandemii, choć wiele wydarzeń musiało się odbyć w formie online zamiast stacjonarnie. Wygląda na to, że efekt był wręcz odwrotny, a wskazują na to najnowsze wyniki z IEM-u Katowice 2022.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Ponad milion widzów w jednym momencie

Poza publicznością zgromadzoną w Spodku, zmagania oglądali również widzowie z serwisu Twitch. Mieli oni do dyspozycji transmisje w różnych językach. Choć zmagania trwały praktycznie przez dwa tygodnie, tak to oczywiście finał przyciągnął największą ilość oglądających.

1,12 miliona widzów śledziło w najwyższym momencie zmagania FaZe Clanu z G2 Esports. To drugi najlepszy wynik w historii Katowic - lepszy był jedynie z 2019 roku, kiedy to impreza miała status Majora. Sam IEM Katowice 2022 stał się również turniejem spoza Majorów o najlepszej oglądalności.

Wciąż rekordowym pod tym kątem spotkaniem jest końcówka spotkania finałowego sztokholmskiego Majora z 2021 roku. Finisz starcia Natus Vincere z G2 Esports łącznie transmisje oglądało 2,7 miliona widzów.

Azjaci już nie dominują w tej grze. Co się z nimi stało?

LAN>online

Statystyki wykazują, że więcej ludzi wchodzi na transmisję, gdy mecze są rozgrywane w formie stacjonarnej z udziałem publiczności. Teoretycznie nie powinno to mieć większego znaczenia dla tego widzów, ale najwyraźniej czynnikiem znacząco zachęcającym jest sama atmosfera wokół wydarzenia, którą wspomaga doping i reakcje z samej areny.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

W 2021 roku katowicki turniej został rozegrany w zupełności w formie online. Jego rezultaty wypadły znacznie gorzej na tle kolejnych, a nawet i poprzedniej edycji. Dysproporcje są pod tym kątem naprawdę znaczące:

IEM Katowice 2019: 1,2 miliona widzów w najwyższym momencie IEM Katowice 2022: 1,12 miliona widzów w najwyższym momencie IEM Katowice 2020: 1 milion widzów w najwyższym momencie IEM Katowice 2021: 596 tysięcy widzów w najwyższym momencie IEM Katowice 2018: 534 tysiące widzów w najwyższym momencie

Mimo to esport jest obecnie znowu na fali wznoszącej. Coraz więcej kompetycji wraca do standardowego formatu, a to jeszcze pozytywniej zadziała na promocję dziedziny. Bardzo ciekawe, jakie notowania odniosą dwa Majory, które odbędą się w obecnym roku. Pierwszy z nich już w maju, w Antwerpii.

Kibice w Katowicach go pokochali. On pokochał Polskę