Esportowa Wisła Kraków daje nadzieję. Polacy wysoko w światowym rankingu

IEM Katowice 2022 dobiegł końca, a to oznacza kolejną aktualizacje światowego rankingu CS:GO portalu HLTV. Kilka czołowych formacji zmieniło swoje miejsca, ale najważniejszą informacją dla polskich kibiców i tak z pewnością jest spory awans Wisły All in! Games Kraków. Formacji po raz pierwszy w historii udało się załapać do czołowej trzydziestki zestawienia.

Pozytywne notowania

Początek roku w wykonaniu Wisły przyniósł całkiem niezłe rezultaty. Pierwszą dużą próbą był jednak IEM Katowice, gdzie Polakom już tak dobrze nie poszło. Nie udało się sprawić niespodzianki, a konkurencja okazała się zbyt silna. Pożegnanie z turniejem nastąpiło szybko, bowiem w pierwszej jego fazie.

Mimo rozczarowującej klęski ogólny bilans zespołu ze stycznia i lutego wyszedł na plus. HLTV doliczyło Wiśle sporo dodatkowych punktów, a to pozwoliło z kolei na znaczące przesuniecie się w rankingu. Polacy przeskoczyli osiem miejsc i wylądowali na 24. lokacie.

To bardzo miła odmiana, gdyż ostatni raz na tak wysokim miejscu polscy kibice widzieli x-kom AGO we wrześniu 2021 roku. Wisła nie może jednak osiadać na laurach. Przed "Białą Gwiazdą" kolejne istotne zmagania, włącznie z trwającym ESL Challenger League. Polacy zapewnili sobie w niej wyjście z grupy. Aktualnie czekają na dokończenie fazy, po czym poznają swojego kolejnego rywala.

Reszta Polaków sporo niżej

Niestety Wisła All in! Games Kraków to pierwszy, a zarazem jedyny pozytywny akcent w najświeższym zestawieniu HLTV. Praktycznie cała reszta polskich składów zaliczyła znaczące spadki. Nie ma co nawet szukać ich w okolicy pierwszej trzydziestki.

Spory regres spotkał MOUZ NXT, choć wynika to pośrednio z braku kolejnych kompetycji, w których niemiecka organizacja z trzema Polakami brałaby udział. Po wygraniu 3. sezonu WePlay Academy League skład jest poza grą.

Lekki awans zanotowało Anonymo, ale 52. miejsce to wciąż niska pozycja. PACT, HONORIS i Ungentium dzielą niewielkie różnice punktowe. Łeb na szyje poleciały za to notowania x-kom AGO, które jest obecnie na 96. lokacie. To najgorszy rezultat "Jastrzębi" od stycznia 2021 roku.

Zwycięzcy IEM-u Katowice podskoczyli

Wśród światowej czołówki w oczy rzuca się przede wszystkim przeskok FaZe Clanu. Triumfator IEM-u Katowice 2022 zyskał za to osiągnięcie solidny zastrzyk oczek, wbijając się do topowej piątki. W Spodku zapunktowało również G2, które mimo przegranego finału nadal jest nad FaZe.

Wciąż na szczycie utrzymuje się Natus Vincere. Choć ukraińska organizacja zawiodła na IEM, tak nadal ma sporą zaliczkę przewagi nad resztą konkurencji.

ENCE Pawła "dychy" Dychy i Olka "hadesa" Miśkiewicza wskoczyło na 15. pozycję, zaś Mateusz "mantuu" Wilczewski i jego OG pozostali na 10. miejscu.

