Ukraińska gwiazda esportu wspiera armię. "Esport jest poza polityką"

Trwająca w Ukrainie wojna to tragedia wielu ludzi. Część z nich nie może być obecnie z bliskimi i każdego dnia drżą o ich bezpieczeństwo. Tyczy się to chociażby sportowców i esportowców, którzy są rozsiani po całym świecie, wykonując swój zawód. Mimo to żadne z nich nie zapomniało o będącej w potrzebie ojczyźnie. Każde stara się okazać pomoc w możliwy sposób.

Wojna zmieniła wszystko

Aleksandr "s1mple" Kostyliew to dobrze znany zawodnik CS:GO ukraińskiego Natus Vincere. Od ostatnich dwóch tygodni przebywa on w Polsce, gdzie jego zespół rywalizował w ramach IEM Katowice 2022. Kostyliewa nie było więc w Ukrainie, kiedy rozpoczęła się rosyjska agresja.

Ukrainiec kilkukrotnie wypowiadał się na temat wojny. Przyznał, że boi się o swoją rodzinę i przyjaciół. Na co dzień "s1mple" mieszka w Kijowie, lecz z wiadomych przyczyn nie może tam wrócić, choć katowicki turniej już się zakończył.

Esport jest poza polityką. Nikt nie jest winny temu co się obecnie dzieje. Przez całą swoją karierę grałem z Ukraińcami, Rosjanami i Amerykanami. Wszyscy to wspaniali ludzie. Prawdziwi przyjaciele. Obecnie wszyscy się boimy. Chcemy pokoju dla Ukrainy i całego świata. Musimy się zjednoczyć, pozostać ludźmi.

Tak brzmiała część przemowy, jaką Kostyliew wygłosił w katowickim Spodku. Nie trzeba być fanem esportu, aby podpisać się w zupełności pod tymi słowami.

Solidarni w obliczu inwazji. Esport i gaming wspierają Ukrainę

Wsparcie dla armii

Na tym jednak "s1mple" nie poprzestał. Ukrainiec przelał bowiem milion hrywn na zbiórkę dla armii ukraińskiej armii. Jest to kwota zbliżona wartością do 33 tysięcy dolarów.

Obecnie w sieci prowadzone jest wiele zbiórek, których celem jest pomoc Ukraińcom. Tyczą się one różnych aspektów, lecz wszystkie mają jasne intencje. Wesprzeć tych, którzy potrzebują pomocy. Zalecamy jednak ostrożność przy przelewaniu pieniędzy na poszczególne składki, bowiem niektóre wcale nie zostały zweryfikowane.

Natus Vincere obecnie nadal przebywa w Polsce. Organizacja jeszcze nie sprecyzowała co planuje dalej, ale już zgłosiły się podmioty oferujące im pomoc. Zrobił to między innymi właściciel polskiej organizacji PACT, który zobowiązał się oddać do dyspozycji graczom i ich rodzinom specjalną posiadłość, jeśli tylko NAVI sobie tego zażyczy.

