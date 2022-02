Przełom na scenie StarCrafta. Kolejny tytuł trafi do Europy?

StarCraft II to niemal dyscyplina narodowa Korei Południowej. Gracze z tego kraju rządzili sceną przez długie dekady, nie dopuszczając osób z innych krajów choćby blisko czołówki, regularnie zajmując najwyższe lokaty. Wydarzenia podczas Intel Extreme Masters Katowice odmieniły ten trend.

Bezprecedensowy turniej

Turniej StarCrafta II organizowany podczas Intel Extreme Masters w Katowicach to najważniejsza impreza w kalendarzu każdego gracza tej dziedziny. W puli nagród pozostaje 500 tys. dolarów, natomiast zwycięzca oprócz otrzymania swojej części, dodatkowo zostanie uznany nowym mistrzem świata.

Za sprawą zmagań w sobotę, 26 lutego, rozgrywki znalazły się na ostatniej prostej. Ostatniego dnia turnieju, w niedzielę, rozegrane zostaną półfinały oraz wielki finał. Te odbędą się w Spodku, a nie jak dotychczas, Audytorium pobliskiego Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Pośród czterech pozostałych w turnieju zawodników zaledwie jeden z nich jest Koreańczykiem. Poza Rogue w grze o tytuł mistrza świata pozostało trzech graczy ze Starego Kontynentu - Serral, Reynor oraz HeroMarine. To pierwszy taki przypadek, gdy Koreańczycy stanowią mniejszość w obliczu ostatecznej walki o najważniejsze trofeum.

Kolejny mistrz świata z Europy?

Na przestrzeni wieloletniej historii StarCrafta II tylko dwukrotnie zdarzyło się, aby tytuł mistrza świata zdobył gracz pochodzący z innego kraju niż Korea Południowa. Dokonali tego Joona "Serral" Sotala oraz Riccardo "Reynor" Romiti. Pozostałe osiem tytułów trafiło w ręce Azjatów. Niedziela może jednak odmienić ten trend.

W Katowicach może dojść do historycznego wydarzenia. Wszyscy gracze oprócz HeroMarine zostali w przeszłości mistrzem świata. Zwycięstwo któregoś z nich pozwoli zapisać się na kartach historii jako drugi gracz z tym tytułem - pierwszym był Koreańczyk sOs, który zwyciężył w latach 2013 i 2015. Jeśli będzie to Reynor, to dodatkowo wydarzy się to raz po razie, albowiem Włoch jest obrońcą tytułu.

W pierwszym pojedynku dnia, którego rozpoczęcie zaplanowano na 11:00, zmierzą się Reynor oraz HeroMarine. Następnie na scenie wystąpią Serral oraz Rogue. Zwycięzcy obu spotkań zmierzą się w finale, który wyłoni najlepszego gracza StarCrafta II.

