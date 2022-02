Faworyt wyeliminowany. W finale IEM-u Katowice zagrają dwa europejskie składy

We wczorajszych ćwierćfinałach G2 i FaZe Clan poradziły sobie świetnie ze swoimi rywalami, zapewniając sobie awans do finałowej czwórki turnieju. G2 przyszło się zmierzyć z Natus Vincere, zaś na FaZe czekało już Heroic. Na tym etapie rozgrywek nie sposób było wskazać faworyta. Obie pary zapowiadały się znakomicie, ale to starcie Ilji "m0NESY'ego" Osipowa z kolegami z NAVI przykuło większą uwagę społeczności CS:GO.

G2 2-0 Natus Vincere

Na ten mecz czekali wszyscy fani Counter Strike'a. 16-letni "m0NESY" miał po raz pierwszy zmierzyć się z organizacją, która go wypromowała. To właśnie w NAVI Osipow stawiał swoje pierwsze kroki w karierze. Dziś nie mógł mieć jednak miejsca na sentymenty - stawką starcia był w końcu finał IEM Katowice. Niestety w obecnej sytuacji graczom Natus Vincere z pewnością nie grało się łatwo, zwłaszcza że dwóch z nich to Ukraińcy.

Serię zaczęło Inferno, wybrane przez G2. Start w wykonaniu europejskiej sklejki był znakomity. G2 zaprezentowało szeroki wachlarz taktyczny, który kompletnie przytłoczył rywala. NAVI miało kłopoty w defensywie. Bombsite B praktycznie za każdym razem padał pod atakami przeciwnika.

Drobny kontakt rosyjsko-ukraińskiej ekipie udało się nawiązać w końcówce pierwszej i na starcie drugiej połowy. Dystans między oboma stronami zmniejszył się do trzech punktów, ale wtedy G2 wygrało bardzo istotną rundę eco, czym kompletnie złamało ekonomię rywala. NAVI do końca się nie poddało, lecz ostatecznie musiało uznać wyższość G2 - "Samuraje" domknęli Inferno wynikiem 16:12.

Drugi Mirage od startu był bardzo dynamiczny i widowiskowy. Już w rundzie pistoletowej kapitalną grą popisał się Walerij "b1t" Wakhowskij, zdobywając ace'a. Natus Vincere wyszło na drobne prowadzenie, lecz gdy G2 zdobyło wreszcie solidniejsze karabiny, rezultat momentalnie się wyrównał. To zupełnie wybiło z rytmu ukraińską organizację, która zaczęła tracić kontrolę nad spotkaniem. Jej gracze dawali się coraz częściej zaskakiwać, a przygotowywane strategie nie skutkowały. Nadzieję dał clutch 1 vs 2, wygrany przez Kirila "Boombl4" Mihaiłowa. Chwilę później show jednak skradł "m0NESY", w pojedynkę pokonując trzech rywali. Młodzian ponownie pokazał nerwy ze stali, które utrzymuje przez cały turniej. To podcięło skrzydła NAVI.

A przynajmniej tak się wydawało. Tyle że Natus Vincere bardzo szybko wyprowadziło wszystkich niedowiarków z błędu. Zespół genialnie wszedł w drugą połowę. Rosyjsko-ukraińska ekipa zaczęła grać w swoim stylu, trzymając G2 krótko. Przewaga "Samurajów" zaczęła momentalnie topnieć. Nie trwało to długo, a znów na tablicy pojawił się remis przy wyniku 11:11. G2 poczuło zaciskającą się pętlę. Skład zaczął grać ostrożniej, sumiennie planując każdy kolejny krok. To się opłaciło. NAVI przestało skutecznie czytać posunięcia rywala, który ponownie wyforsował się do przodu. Tym razem hiszpańska organizacja nie dała wyrwać sobie prowadzenia i to ona zagra w niedzielnym finale.

Inferno 16:12

Mirage 16:13

Heroic 0-2 FaZe Clan

W drugim półfinale równie ciężko było wskazać faworyta. Heroic szło przez rywalizację jak burza, ale FaZe to zespół z wysoko zawieszonym sufitem. Kiedy zespół łapie swój rytm, jest bardzo trudny do zatrzymania, zwłaszcza ze względu na potężne indywidualności.

Otwierające mecz Inferno od samego początku układało się na warunkach narzucanych przez FaZe Clan. Amerykańska organizacja była nie do zatrzymania. W ofensywie zdobyli aż 10 rund. Znakomicie ze snajperką spisywał się Helvijs "broky" Saunkants. Łotysz wyciągnął swoją drużynę na istne wyżyny. Heroic starało się ratować sytuację po zamianie stron. Duńczycy zanotowali dobry, aczkolwiek krótki moment. Dystans był już jednak zbyt duży i FaZe, choć z problemami, tak domknęło pierwszą mapę po swojej myśli.

Nuke już tak jednostronny nie był. FaZe ponownie zaliczyło dobre wejście. Heroic uparcie walczyło, by dotrzymać konkurentom kroku. O wiele rundach zaważały detale. Gdy punkt zdobywali jedni, chwilę później pojawiała się odpowiedź drugich. Ponownie "broky" miał ogromny impakt na grę FaZe. W Heroic za kolegów nadrabiał Rene "TeSeS" Madsen. Drużyny rozjechały się nieco na półmetku spotkania, ze wskazaniem na FaZe. Amerykańska organizacja wykonała kolejny duży krok do zwycięstwa, wygrywając pierwsze rundy drugiej połowy. Przepaść rosła, a Heroic robiło się bezsilne. Nie trwało to długo, aż FaZe osiągnęło zwycięski pułap.

Inferno 11:16

Nuke 5:16

Parę finalistów stworzą więc G2 i FaZe Clan. Oba zespoły zmierzą się jutro o godzinie 17:00. Mecz zostanie rozegrany w formacie BO5.

