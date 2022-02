Te zespoły były na esportowym szczycie. Nie było na nich mocnych

Wej嗆 na szczyt to sukces, ale prawdziw sztuk jest si na nim utrzyma. W esporcie konkurencja nigdy nie 酥i. Zawodnicy po鈍i璚aj setki godzin pracy, by szlifowa swoje umiej皻no軼i i dopracowywa poszczeg鏊ne aspekty. Wszystko w celu prze軼igni璚ia rywala. Ka盥y element mo瞠 by kluczowym w finalnym rozrachunku. S jednak zespo造, kt鏎e potrafi造 ca造mi latami dominowa w swojej dziedzinie. Cho pojawiali si coraz to nowsi pretendenci, tak liderzy nie dawali sobie w kasz dmucha, niezmiennie kr鏊uj帷 w鈔鏚 innych. To historie napisane potem i 透ami. Efekty pracy, kt鏎a jest ca造m 篡ciem profesjonalnych graczy esportowych.

Astralis (CS:GO)

W grudniu 2015 roku ameryka雟ki Team SoloMid wycofa si ze wsp馧pracy z pi徠k du雟kich graczy CS:GO. Ju w styczniu pozostawieni samym sobie zawodnicy zdecydowali si stworzy zupe軟ie now mark. W projekt zaanga穎wano r闚nie ludzi, kt鏎zy w przesz這軼i byli ju z nimi powi您ani. Tym sposobem powsta這 Astralis.

Pocz徠ki organizacji nie by造 kolorowe. Pierwszy rok to ogromne rozczarowania i powtarzaj帷e si wpadki. Spo貫czno嗆 zacz窸a nawet m闚i o kl徠wie Astralis. W mi璠zyczasie przeprowadzono kilka zmian wewn徠rz sk豉du, kt鏎y powoli zacz掖 wygl康a coraz lepiej. Pierwszy symptom prze豉mania pojawi si w grudniu 2016 roku. Wtedy to Du鎍zykom uda這 si wygra w ko鎍u du篡 turniej, triumfuj帷 w drugim sezonie ECS.

Dru篡n budowano na zupe軟ie nowej, du穎 bardziej profesjonalnej p豉szczy幡ie. Zatrudniono specjalnego psychologa, kt鏎y zajmowa si zawodnikami, pracuj帷 z nimi zar闚no w grupie, jak i indywidualnie. Owoce tego wysi趾u uros造 bardzo szybko. W styczniu 2017 roku Astralis wzi窸o udzia w kolejnym Majorze. Dotychczasowo Du鎍zycy musieli obchodzi si w nich jedynie smakiem. Sukcesy odnosi這 Virtus.pro, SK Gaming, Fnatic czy Ninjas in Pyjamas, ale nie oni.

W Atlancie mia這 si to zmieni. Najpierw Astralis poradzi這 sobie w fazie zasadniczej. Potem przeszli 獞ier熠ina造 i p馧fina造, melduj帷 si w ostatniej cz窷ci turnieju - finale, gdzie czeka這 ju na nich polskie Virtus.pro. Dla Polak闚 ta decyduj帷a seria to wspomnienie istnie tragiczne. Du鎍zycy po dramatycznej ko鎍闚ce zdo豉li zwyci篹y i finalnie prze豉ma swoj kl徠w.

Astralis wreszcie dopi窸o swego, ale kolejne miesi帷e nie by造 wcale tak udane. Po wygranych w Atlancie i Katowicach ich sukcesy w 2017 roku si zako鎍zy造. Sk豉d ponownie stan掖 na rozdro簑. Opu軼i go Markus "KJEARBYE" Kjearbye, kt鏎y straci wiar w projekt i wybra przysz這嗆 w North. W jego miejsce wszed Emil "Magisk" Reif. Jak si p騧niej okaza這, to w豉郾ie on by ostatnim elementem legendarnej uk豉danki Astralis.

W 2018 roku Du鎍zycy rozkr璚ali si powoli, ale w kwietniu uda這 im si wygra na marsylskim DreamHacku. To rozpocz窸o ich zwyci瘰ki marsz. Do ko鎍a sezonu do這篡li do tego jeszcze 9 trofe闚, w tym sukces na Faceit London Major 2018.

Kolejny rok to kontynuacja znakomitej passy. Astralis zatriumfowa這 na kolejnych dw鏂h Majorach. W sumie mia這 wi璚 ju 4 trofea z najbardziej presti穎wych rang turniej闚 w CS:GO. Takim rezultatem nie m鏬 si pochwali nikt inny. Od kwietnia 2018 roku do maja 2019 du雟ka pi徠ka utrzymywa豉 si na pierwszym miejscu 鈍iatowego rankingu. Poza jego pierwsz dziesi徠k wypad豉 dopiero w po這wie 2020 roku, ale wtedy zesp馧 zmaga si ju z kryzysem.

Po praktycznie dw鏂h latach dominacji graczy dopad這 wypalenie. Kilku z nich potrzebowa這 d逝窺zych przerw w karierze, a to zaburzy這 synergi w dru篡nie. Rozprzestrzeniaj帷a si pandemia jeszcze bardziej wybi豉 z rytmu Astralis. Wszystkie rozgrywki przeniesiono na format online. Konkurencja zacz窸a przerasta du雟kiego hegemona.

2021 rok to definitywny koniec legendarnego sk豉du Astralis. Najpierw odesz豉 z niego najwi瘯sza gwiazda - Nikolai "device" Reedtz wzmocni Ninjas in Pyjamas. W listopadzie zapad豉 decyzja o gruntownej przebudowie dru篡ny, z kt鏎 opu軼i這 dw鏂h kolejnych zawodnik闚. Obecnie Astralis szuka sobie nowej drogi, cho ostatnie miesi帷e nie uk豉daj si po my郵i marki. Sukcesy z lat 2017-2019 to niezwykle pi瘯na historia, kt鏎ej zapewne nikomu nie uda si nigdy powt鏎zy.

SKT T1 (League of Legends)

Histori League of Legends w ogromnym stopniu od niemal zawsze pisali i nadal pisz Korea鎍zycy. Od 2013 roku w ka盥ym ze zwyci瘰kich na Worldsach sk豉d闚 musia這 by przynajmniej dw鏂h z nich. W sumie najbardziej presti穎wy turniej w na ca貫j scenie esportowej LoL'a a sze嗆 razy wygrywa造 jednolicie korea雟kie zespo造.

SK Telecom T1 po raz pierwszy na cyklu World Championships pojawi這 si w ramach jego trzeciego sezonu w 2013 roku. Korea鎍zycy sprawnie poradzili sobie w kwalifikacjach, pokazuj帷 r闚nie znakomit form w fazie grupowej. SKT T1 ponios這 tylko jedn pora磬 z OMG.

Play-offy zacz瘭i od bezb喚dnej serii z Gamania Bears. P馧fina przeciwko rodakom z Najin Black Swords okaza si najbardziej za瘸rt batali ca貫go turnieju. Wymaga pi璚iu map i zmusi obie strony do wylania si鏚mych pot闚. Finalnie to SKT wysz這 z meczu g鏎. I cho uda這 im si doj嗆 do fina逝, tak nadal nikt nie patrzy na nich jak na pretendenta do tytu逝. Czeka na nich bowiem Royal Club - faworyzowani w oczach niemal wszystkich Chi鎍zycy.

Przed decyduj帷ym starciem, niekt鏎zy eksperci wr璚z wy鄉iewali Korea鎍zyk闚. Royal Club prezentowa si na Worldsach znakomicie, ale na takim etapie w zasadzie wszystko mog這 si wydarzy. I SKT T1 to udowodni這. To by豉 czysta deklasacja. Niedoceniani Korea鎍zycy zamkn瘭i ca陰 seri w ledwie trzech mapach. SKT przeros這 rywala na ka盥ym mo磧iwym polu, zwyci篹aj帷 w World Championships jako pierwszy korea雟ki zesp馧 w historii. To praktycznie zainaugurowa這 dominacj Korea鎍zyk闚, kt鏎a w zasadzie nadal trwa po dzi dzie.

SKT wygra這 Mistrzostwa 安iata jeszcze w 2015 i 2016 roku. W 2017 doszli do fina逝, gdzie ulegli swoim rodakom z Samsung Galaxy, kt鏎zy odgry幢i si za pora磬 z wcze郾iejszej edycji. Niemniej jednak 瘸den inny zesp馧 nie zdo豉 zdoby a trzech tytu堯w na Worldsach. SKT T1 by這 r闚nie pierwszym i nadal jedynym, kt鏎y zdo豉 mistrzostwo obroni.

Twarz sukcesu Korea鎍zyk闚 zosta Lee "Faker" Sang-hyeok. Mia ledwie 17 lat, wygrywaj帷 Worldsy w 2013 roku. "Faker" sta si inspiracj dla wielu m這dych ch這pak闚 na 鈍iecie, kt鏎zy r闚nie marzyli o swoim sukcesie w esporcie. Jako jedyny pozosta w T1 do teraz, cho przez lata sk豉d w r騜noraki spos鏏 si zmienia.

OG (Dota 2)

Dota 2 - ogromne pieni康ze i niezwyk貫 historie pr鏏 wej軼ia na szczyt. W niekt鏎ych stawk by豉 nie tylko nagroda, ale i znacznie wy窺ze warto軼i. Honor, lojalno嗆 i przyja潯 to jedne z nich. Ich znaczenie udowodni造 sukcesy OG.

Od 2015 roku organizacja zacz窸a liczy si na scenie Doty. Wtedy to uda這 jej si odnie嗆 pierwszy du篡 sukces - zwyci篹y na sponsorowanym przez Valve The Frankfurt Major 2015. Na tym OG jednak nie poprzesta這. Do 2017 roku doliczyli sobie jeszcze trzy sukcesy na Majorach. Byli pierwsz w historii ekip, kt鏎ej uda這 si tego dokona.

Mimo to OG wci捫 nie radzi這 sobie na najbardziej presti穎wym cyklu turniej闚 w Docie 2 - The International. W 2016 i 2017 roku dochodzili tylko do czo這wej 鏀emki, po czym byli eliminowani. Doprowadzi這 to do roz豉mu w sk豉dzie. Pi徠k opu軼ili Gustav "s4" Magnusson oraz jej lider, Tal "fly" Aizik. Obaj panowie przenie郵i si do Evil Geniuses, szukaj帷 nowej drogi do osi庵ni璚ia upragnionego sukcesu.

To by du篡 cios dla sk豉du. Najmocniej prze篡 go Johan "N0tail" Sundstein. Z Aizikiem dzieli豉 go wieloletnia przyja潯. Grali ze sob od lat. Szukali 軼ie瞠k rozwoju kariery wsp鏊nie. Razem budowali OG od pocz徠ku i jako pierwsi w historii gracz Doty 2 mogli si pochwali wygran czterech Major闚. Nag貫 rozbicie ekipy wyj徠kowo go zabola這:

Tego dnia pada這 i grzmia這. W powietrzu czu by這 napi璚ie. Zostali鄉y wezwani do pokoju. Otrzymali鄉y informacj, 瞠 dw鏂h graczy opuszcza sk豉d, a jednym z nich jest m鎩 najlepszy przyjaciel. Zawsze byli鄉y razem - ja i Tal. Co tak silnego nie mo瞠 si rozerwa. To by najbardziej g*wniany moment w moim 篡ciu.

Wielu obserwator闚 skre郵a這 dalsz przysz這嗆 OG. Sk豉d nadal cieszy si spor popularno軼i, ale spo貫czno嗆 gry postrzega豉 "fly'a" jako m霩g ca貫go organizmu. W momencie gdy ten go straci, ca豉 reszta by豉 w potrzasku. Nie wierzono, 瞠 "N0tail" zdo豉 przej望 pa貫czk po by造m kompanie.

OG musia這 odbudowa zesp馧 tu przed The International 2018. Skre郵ano ich od pocz徠ku. Mimo to zesp馧 najpierw wyszed z grupy, a nast瘼nie przebija si przez g鏎n cz窷 drabinki. W jej drugiej rundzie przysz這 im si zmierzy z rywalem wyj徠kowym - Evil Geniuses, prowadzonymi przez "fly'a". Waga tego spotkania by豉 du穎 wi瘯sza ni zwyk貫 lepsze rozstawienie w dalszej cz窷ci turnieju. Chodzi這 tu o warto軼i, kt鏎ych nie da si kupi za pieni康ze. "N0tail" m鏬 w najlepszy mo磧iwy spos鏏 udowodni zdradzieckiemu przyjacielowi, jak du篡 pope軟i on b陰d.

I zrobi to. OG wygra這 z EG 2:1. Finalnie Evil Geniuses sko鎍zy這 turniej na trzecim miejscu, podczas gdy to "N0tail" z kolegami si璕n瘭i po trofeum. Prze豉mali z陰 pass na The International, potwierdzaj帷 swoj klas i pozycj. Tyle 瞠 to w豉郾ie pokonanie "fly'a" by豉 najbardziej wymownym momentem tej historii.

W kolejnym roku OG ponownie wygra這 The International. Jako pierwszy zesp馧 zrobili to po raz drugi. Nikomu wcze郾iej nie uda這 si obroni zdobytego wcze郾iej tytu逝. W這篡li w to ogrom pracy i emocji. Nie dali si przyt這czy, cho wielu stawia這 na nich krzy篡k. W latach 2017-2018 to oni stawali na najwy窺zym piedestale, czego nikt ju nigdy im nie zapomni.

Rusza nowa inicjatywa dla damskich dru篡n. Kobiecy esport w ko鎍u si rozwinie?