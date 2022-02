ESL Mistrzostwa Polski. Esportowa Wisła Kraków potwierdza mistrzowskie aspiracje

Trzy dni otwierające zmagania w ramach ESL Mistrzostw Polski dobiegły końca. Zespoły miały okazję rywalizować w Spodku, w przerwie między rozgrywkami IEM Katowice 2022. To pierwsza okazja w tym roku, by śledzić zmagania polskich zespołów na własnym podwórku. Zwłaszcza, że większość z nich przeszła gruntowne zmiany składowy, zaś w samej stawce jest kilka debiutanckich drużyn.

Bezbłędna Wisła; kilka niespodzianek

W pierwszej kolejce odbyły się cztery spotkania. Wisła All in! Games Kraków sprawnie uporała się z Ungentium, Anonymo wyrwało trzy punkty HONORIS, a w meczu debiutantów to Game Agents okazali się lepsi od Impression. Najwięcej emocji zapewniło starcie MAD DOG'S PACT z x-kom AGO. Do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Finalnie to ci pierwsi cieszyli się ze zwycięstwa, ale za wygraną w dogrywce otrzymali dwa oczka. "Jastrzębie" musiały się zadowolić pojedynczym punktem.

W środowych zmaganiach zadebiutowały kolejne składy. Znakomite starty zaliczyły ESCA i Illuminar, doliczając sobie komplety punktów. Forsaken ulegli Ungentium. Hit serii spotkań z kolei nieco rozczarował. Wisła nie zostawiła AGO złudzeń, triumfując 16:4. Drugie zwycięstwo dopisało sobie również Anonymo.

Ostatniego dnia w Spodku od początku było gorąco. W meczu ESCA Gaming z Forsaken potrzebne były aż trzy dogrywki, by ostatecznie to ESCA umocniła się jeszcze bardziej w Grupie A. Minimalna wygrana wpadła też na konto Impression, które to zaskoczyło Illuminar. Kolejny komplet zgarnęli Game Agents, tym razem wygrywając z Anonymo. W kończącym czwartkowe serie meczu Wisły z PACT również skończyło się na dogrywce. Ostatecznie Wisła zdołała uporać się z przeciwnikiem, dzięki czemu jest jedyną drużyną, która w swoich pierwszych trzech spotkaniach nie poniosła żadnej porażki

Wyniki:

1 kolejka:

x-kom AGO 17:19 MAD DOG’S PACT

Wisła All in! Games Games 16:7 Ungentium

HONORIS 7:16 Anonymo Esports

GameAgents 16:12 Impression

2 kolejka:

Wisła Games 16:4 x-kom AGO

Ungentium 16:12 Forsaken

MAD DOG’S PACT 5:16 Team ESCA Gaming

HONORIS 8:16 Illuminar Gaming

Anonymo Esports 16:11 Impression

HONORIS 16:2 GameAgents

3 kolejka:

Forsaken 23:25 Team ESCA Gaming

Illuminar Gaming 14:16 Impression

Forsaken 7:16 x-kom AGO

Ungentium 16:14 Team ESCA Gaming

GameAgents 16:10 Anonymo Esports

Wisła Games 19:17 MAD DOG’S PACT

Grupa A

Wisła All in! Games Kraków ~ 8 pkt. (2-1-0-0) Ungentium ~ 6 pkt. (2-0-0-1) Team ESCA Gaming ~ 5 pkt. (1-1-0-1) x-kom AGO ~ 4 pkt. (1-0-1-1) MAD DOG'S PACT ~ 3 pkt. (0-1-1-1) Forsaken ~ 1 pkt. (0-0-1-2)

Grupa B