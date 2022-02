Esport to przyszłość. Pracę znajdą nie tylko gracze

Rywalizacja na płaszczyźnie gier komputerowych wydaje się zajęciem dla garstki wybranych. W rzeczywistości jednak to ogromna gałąź gospodarki, która oferuje pracę ludziom o różnych kwalifikacjach i umiejętnościach.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 2021 - zobacz pierwsze wideo z gry

Esport zajął stadiony

Obraz esportu w mediach pozostaje niezmienny. Tysiące sympatyków zjawiska wypełniają największe areny świata, a na kolosalnych scenach rywalizują współcześni gladiatorzy - profesjonalni gracze. Widzowie na trybunach to wyłącznie ułamek oglądalności, albowiem w Internecie śledzi je setki tysięcy, jeśli nie miliony widzów.

Rywalizacja nie ma wyłącznie wartości rozrywkowej. Na szali spoczywają często kwoty liczone w milionach. I to niekoniecznie złotówek. Najbardziej lukratywne imprezy w tej kwestii oferują graczom możliwość zdobycia przeszło 30 milionów dolarów. Są to zazwyczaj turnieje z cyklu The International rozgrywane w Dotę 2.

Esport często gości także w przystosowanych do potrzeb branży studiach. Te rozwiązanie jest najchętniej wykorzystywane przez Riot Games, dewelopera League of Legends, który prowadzi rozgrywki na płaszczyźnie lig w formacie franczyzowym. W tym wypadku naprawdę ogromne imprezy mają miejsce dwa razy do roku. Są to mistrzostwa świata oraz The Mid-Season Invitational, które nie goszczą w pojedynczym mieście, lecz objeżdżają cały kraj bądź kontynent.

Kierunek esportowy na AWF. To szansa na pracę w branży

Zwycięstwo to sukces nie tylko graczy

Obserwując tak duże wydarzenia można dojść do wniosku, że esport jest branżą dla garstki wybranych. Najczęściej graczy, którzy rywalizują na serwerze o niemałe pieniądze. To podejście jest jednak dalekie mylne. To potężna gałąź rynku rozrywkowego, która oferuje miejsca pracy na setkach stanowisk, wymagając przy tym bardzo różnych kompetencji.

Sukces młodych milionerów, którzy do perfekcji opanowali poszczególne gry komputerowe często nie jest efektem wyłącznie ich ciężkiej pracy. Ta z pewnością pozwoliła im wejść w przedsionek sukcesu, jednak na ostatniej prostej cenne okazało się wsparcie licznego zaplecza.

Drużyny esportowe korzystają z usług trenerów i analityków. Ich zadaniem jest wsparcie formacji w kwestiach teoretycznych. Wskazują obszary gry, które wymagają poprawy i prowadzą zawodników do osiągnięcia pożądanego celu. Przed najważniejszymi spotkaniami rozważają styl gry potencjalnych rywali, dostarczając bezcennych informacji, które posłużą w trakcie meczu.

Wbrew pozorom esport to także dyscyplina kontuzjogenna. Wielu graczy światowego formatu skarży się na problemy z nadgarstkami, a zespół cieśni nadgarstka jest istną epidemią. Dlatego nie nowym zjawiskiem jest współpraca z fizjoterapeutami, którzy są w stanie zapobiec bolesnej i tragicznej w skutkach dla profesjonalistów przypadłości. Takich przykładów nie trzeba szukać daleko - kontuzjowany był między innymi Mihael "Mikyx" Mehle, gracz League of Legends obecnie reprezentujący Excel, zaś w przeszłości G2 Esports. Jego problem z nadgarstkiem wykluczył go z udziału w ważnej imprezie - The Mid-Season Invitational i zmusił drużynę do znalezienia zastępstwa.

W esporcie, pomimo wymaganego ponadprzeciętnego refleksu i czasu reakcji, gra się przede wszystkim głową. Dlatego zespoły decydują się na współpracę z psychologami sportowymi. Jeszcze przed kilkoma laty ta funkcja była bagatelizowana, czym otwarcie podzielił się Jarosław "pasha" Jarząbkowski podczas jednego z występów w Kanale Sportowym. Przyznał, że obecność psychologa mogłaby pozwolić kultowemu składowi Virtus.pro pograć przez kolejne kilka lat.

Drużyny to nie wszystko

Esport nie ogranicza się jednak wyłącznie do organizacji esportowych i otaczających ją pracowników. W obrębie branży prężnie działają inne przedsiębiorstwa. Te specjalizują się w zarządzaniu mediami społecznościowymi, organizacji mniejszych lub większych imprez czy wsparciu graczy w prowadzeniu ich karier.

Obserwując rynek pracy nie sposób dojść do wniosku, że firmy stale się powiększają, szukając przy tym nowych pracowników. Ci będą odpowiadać za realizację ważnych obowiązków. Nie powinno zatem dziwić, że pracodawcy przeczesują rynek selektywnie oferując zatrudnienie osobom o największym doświadczeniu i kwalifikacjach.

Wymagane umiejętności często przecinają się z tymi, które cenione są w świecie marketingu - wszak esport właśnie z budżetów marketingowych największych marek czerpie najwięcej. Oznacza to, że czas poświęcony na ich zdobycie niekoniecznie pójdzie na marne, jeśli nie odnajdzie się pracy w esporcie.

Całe Anonymo ma coś do udowodnienia. "Nie jestem leniem"

Szkolnictwo stara się nadążyć

Z potrzeb branży esportowej zdają sobie sprawę polskie szkoły i uczelnie. Już przed laty usłyszeliśmy o klasach z profilem esportowym. Obecnie w tym kierunku podążają uczelnie, które otwierają kierunki mające przygotować przyszłych pracowników tej gałęzi rynku. Na takie ruchy zdecydowały się między innymi Akademia Wychowania Fizycznego z Białej Podlaskiej czy Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej.

Zajęcia na uczelniach nie są prowadzone przez osoby nie mające zbyt wielkiego pojęcia o esportowach. Wręcz przeciwnie - te chwalą się pozyskaniem doświadczonej kadry złożonej z twórców treści, a także pracowników i właścicieli największych firm działających na rynku.

Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Esport bije rekordy. Transmisje z turniejów w szczytowych momentach oglądają miliony osób na całym świecie. Kilkugodzinne momenty chwały, które możemy podziwiać na szklanym ekranem są efektem wielomiesięcznej pracy osób pozostających poza okiem kamery. Dalszy rozwój branży sprawi, że liczba potrzebnych pracowników będzie stale rosła. Czyni to omawiane zjawisko idealnym kierunkiem rozwoju.

Przez lata trzymali fanów w niewiedzy. Największe oszustwa w historii esportu