Tak twórcy niszczyli gry esportowe. Absurdalne decyzje

Gry esportowe to złożona płaszczyzna, która stale jest przez twórców zmieniana i modyfikowana. Większość addycji ma na celu urozmaicać rozgrywkę, dodając do niej coś nowego; nieznanego. Dobre intencje nie zawsze się jednak sprawdzają. Niejednokrotnie wprowadzane aktualizacje kompletnie zmieniały realia gry, wyjątkowo frustrując graczy. Zamiast działać pomocnie, jedynie szkodziły, psując doświadczenia z rozgrywki.

Zbyt potężna broń

W strzelankach wszystko opiera się na karabinach. Gracze dość szybko odkrywają walory każdego z nich i ustalają swoje preferencje. Tym sposobem jedne są pospolicie używane, podczas gdy po drugie nikt nawet nie sięga.

W efekcie rozgrywka bardzo szybko się polaryzuje. Staje się monotonna, a przy tym wyjątkowo schematyczna. Twórcy starają się temu przeciwdziałać. Temu też dodawane jest nowe wyposażenie bądź modyfikowane to już w grze obecne, tak aby stało się bardziej użytecznym. Rezultaty takich działań często okazują się zupełnie odwrotne od zamierzonych.

Idealnie obrazuje to CS:GO. Na Valve cały czas spada krytyka o brak balansu między poszczególnymi broniami. Na skutek zmian były już w historii okresy dominacji AUG-a, SG 553, Desert Eagle'a czy UMP-45. Producenci starali się przekonać większe grono graczy do korzystania z mniej popularnych karabinów. Odbiło się to w nich rykoszetem - wzmocnione wyposażenie zaczynało dominować w rozgrywce dzięki swym nowym walorom, co ponownie rozwścieczało użytkowników.

Jednym z najbardziej abstrakcyjnych projektów Valve było wprowadzenie do asortymentu Rewolweru R8. Pistolet miał być kompletnie rewolucyjną opcją dla graczy, urozmaicającą ich pole wyboru. Dzień wejścia do gry rewolweru zapadł wszystkim ówczesnym użytkownikom CS:GO w pamięć aż za dobrze. Broń była potężna. W większości przypadków eliminowała jedną kulą i to bez względu na trafioną część ciała. Dotychczasowo taką moc posiadała tylko osławiona snajperka AWP. Do tego doszła wyjątkowo niska cena. Rewolwer, zgodnie z planem, szybko pojawił się w rękach graczy. Problem tkwił w tym, że sięgali po niego wszyscy i to bez względu na tryb gry. Valve zareagowało znacząco osłabiając pistolet. Wtedy stał się praktycznie bezużyteczny. Finalnie więc Rewolwer R8 kompletnie zniszczył system rozgrywki, a kiedy powstrzymali to twórcy, poszedł w zupełną odstawkę.

W podobny sposób standardy zmieniło dodanie postaci Blackbirda w Rainbow Six Siege. Agent miał do dyspozycji specjalną tarczę, osłaniającą jego głowę. W normalnych okolicznościach, strzał między oczy wiązał się z natychmiastową eliminacją przeciwnika. Blackbird stał się wyjątkiem właśnie dzięki swojej osłonie. Tarcza została z czasem zmieniona, dzięki czemu przestała być aż tak unikalnym, a przy tym niesprawiedliwym wspomagaczem.

Postać nie do zatrzymania

W wielu tytułach gracz ma do wyboru określoną klasę czy rodzaj postaci. Zazwyczaj charakteryzują się one wyjątkowymi i unikatowymi umiejętnościami. Każda nadaje się do innych zadań. Spłycając temat - zawsze znajdzie się klasyczny eliminator, postać od wsparcia czy chociażby medyk.

Overwatch opiera się na starciach drużynowych, których cele bywają różne. Tak czy inaczej, wiele zależy od złożonego składu i ról, jakie są w nim pełnione. W grze dostępna jest postać medyka, niejaka Mercy. Niedługo po premierze cieszyła się ona ogromną popularnością. Dlaczego? Otóż jej zdolność specjalna pozwalała na wskrzeszenie wszystkich członków zespołu. Bez względu na to co zrobili przeciwnicy, Mercy i tak mogła kompletnie odwrócić całą sytuację. Jej impakt na rozgrywkę był niepodważalny.

Riot Games swego czasu również nieco przeholowało z siłą pewnej postaci. Chodzi o Twisted Fate'a. Jedną jego umiejętnością było teleportowanie się w dowolne miejsce na mapie. W League of Legends pozycje i umiejscowienie mają kluczowe znaczenie. W momencie grupowych starć, istotna jest liczebność, a każdy dodatkowy bohater może przechylić szalę zwycięstwa. Twisted Fate mógł się pojawić praktycznie gdziekolwiek i kiedykolwiek. Dopiero po czasie twórcy zmienili zasięg możliwej teleportacji.

Wprowadzone mapy strzałem w kolano

Warto poruszyć również temat stale wprowadzanych do gier map. Zabieg jest prosty - dać graczom nieznane dotychczas pole do popisu, wzbogacając ich kreatywność na nowo. Nie zawsze jednak owocuje to takimi rezultatami. Niektóre rzeczy są bowiem dobre w swej prostocie, a usilne decyzje deweloperów bywają zwykłym strzałem w kolano.

Wróćmy do CS:GO, bo w nim pula map jest wyjątkowo mobilna i zmienna. Valve kilkukrotnie podejmowało kontrowersyjne decyzje, odsuwając część plansz w kąt, a wstawiając w ich miejsce coś nowego. Co ciekawe proceder zazwyczaj spotyka się z ostrą krytyką społeczności, a mimo to marka robi to od lat według własnego uznania. Od dłuższego czasu w puli turniejowej nie ma Cache'a, Cobblestone'a ani Traina. Zamiast nich weszło m.in. Vertigo i Ancient. Na obie mapy gracze nadal patrzą sceptycznie. Użytkownicy CS:GO chcieliby mieć większy wpływ na cały proces doboru. Tymczasem zamiast ich posłuchać, Valve potrafi dodać multum nowych plansz, które później nie są praktycznie używane. I tak to się w kółko kręci.

Ostatnio zmiana mapy okazała się również bolączką Call of Duty: Warzone. O kryzysie produkcji wspominaliśmy już w kilku tekstach na naszej stronie. Jedną z poważnych wad, jakie wytykają CoD'owi gracze, jest mapa Caldera. Niegrywalna, nudna, po prostu słaba. Takich opinii w bród. Twórcy działali w dobrej wierze, a wyszło jak zawsze. Czyli w zasadzie nie wyszło.

