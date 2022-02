Całe Anonymo ma coś do udowodnienia. "Nie jestem leniem"

Patryk Stec: Czujesz, że jesteście taką ekipą, która musi ciągle coś udowadniać w Polsce? Innocent, że nadal potrafi grać, tudsoN po nieudanym okresie w MAD Lions czy ty, że nie jesteś leniem, bo taka łatka się do ciebie przykleiła?

Arek „Vegi" Nawojski: Masz rację. Każdy z nas jest graczem, który musi coś udowodnić. Mocek (Paweł "Innocent" Mocek - red.) w zeszłym roku miał lekką nagonkę, że mu nie idzie, że jest słaby. Myślę, że w tym roku się odbudował i lepiej mu idzie.

A jeśli chodzi o ciebie i to lenistwo?

Jeśli chodzi o mnie, nie było to poparte żadnymi faktami. Została rzucona taka plotka i po prostu się z tym nie zgadzam. Czułem się pokrzywdzony jak to wyszło. Trochę podcięło mi to skrzydła. Inne drużyny jak się zapytały kogoś o mnie, to ta osoba mówiła, że jestem leniem. Inaczej na mnie patrzono. Teraz dzięki szansie otrzymanej od Anonymo, chcę się odbudować, popracować i myślę, że będzie dobrze. Wszyscy jesteśmy graczami, którzy muszą coś udowodnić. TudsoN nie grał długo na polskiej scenie, demho jest świeżym graczem. Oskarisha wcześniej nie znałem, pierwszy raz spotkałem się z nim w Anonymo. Myślę, że za wcześnie jest, by mówić czy coś z tego będzie, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Co ciebie skusiło, żeby dołączyć do Anonymo?

Marka Anonymo jest rozpoznawalna na polskiej scenie, ale głównie skusili mnie gracze. Chcą się uczyć, chcą progresować i mają wiele do pokazania. To powoduje, że będą mieli duży głód zwycięstw i mają dużo do udowodnienia. W sumie cała szóstka łącznie z Adrianem (Adrianem "imd" Pieperem, trenerem Anonymo - red.) jesteśmy po przejściach, było wiele zmian. Wybór tej drużyny był dla mnie prosty, bo wszyscy będą dawać z siebie 200 procent, żeby udowodnić w końcu swoją wartość na europejskiej scenie.

Miałeś w grudniu propozycje z innych zespołów?

Miałem, ale zostałem przy tej, ale nie chcę mówić czemu wybrałem tą, a nie tamtą, ale tak, miałem.

Udało mi się zebrać kilka pytań od fanów Anonymo. Myślę, że to dobry moment, aby je zadać. Jak ci się gra w Anonymo? Czy jest fajnie i miło?

Jest miło i fajnie mi się gra.

Jak ci się pracuje z XO? To osoba, która debiutuje w tej roli.

XO to osoba, która odciąża Adriana. Też jest dla mnie nową osobą, nie znałem go. Z tego co widzę, bardzo mocno się przykłada. Analizuje nasze mecze, analizuje grę. Gdy jakaś taktyka nie wychodzi to patrzy, zapisuje i przedstawia na serwerze kto co źle zrobił, żeby Adrian nie musiał tego robić. Bardzo się przykłada i jest w porządku osobą. Wie o co chodzi w tej grze i jest mu łatwiej dostrzec pewne rzeczy.

Z kim się najlepiej dogadujesz w zespole?

Trudne pytanie, ze wszystkimi dogaduję się na równym poziomie.

Ale z dwoma osobami z obecnej drużyny spotkałeś się już wcześniej.

Tak, z imd i innocentem grałem w Illuminar. Z innocentem trochę mniej, bo tam już się pojawiło MAD Lions. W sumie najwięcej czasu spędziłem z Adrianem.

Jakim on jest trenerem. Właśnie trenerzy są zagadką w esporcie, bo nie do końca wiadomo czym się zajmują. Jaki on ma styl? Bardziej taktyk, a może bardziej motywator, a może to i to?

Myślę, że trochę to i trochę to. Adrian jest osobą, która ustawia nam gierkę, też motywuje. W roli trenera jest bardzo dobrą osobą. Jest jak najbardziej na swoim miejscu. Podchodzi do tego profesjonalnie. Myślę, że przez te lata zdobył dużo doświadczenia, wszystko co doświadczył, teraz stara się nam przekazać. Jak grałem w Illuminar to mieliśmy spotkania z psychologami, uczyli nas pracy w grupie. Adrian od nich czerpał i teraz nam to przekazuje. Myślę, że jest bardzo dobrą osobą na tym stanowisku.

Jak oceniasz wasze szanse w ESL Mistrzostwach Polski. Jesteście faworytem?

Myślę, że faworytem nie jesteśmy. Takim jest na pewno Wisła All in! Games Kraków po ostatnich przejściach i wynikach. W sumie najbardziej się ich obawiam, ale myślę, że jesteśmy w stanie dojść do finału i tam najlepiej spotkać się z Wisłą. Co wtedy będzie, czas pokaże.

Co jest obecnie najsilniejszą stroną Anonymo?

Myślę, że najsilniejszą stroną jest to, że się bardzo dobrze dogadaliśmy z chłopakami. Mamy bardzo dobrą atmosferę w drużynie. Jest trochę śmieszków. Bardzo dobrze mi się gra, bo lubię jak jest w drużynie taka atmosfera, a myślę, że tutaj tak dobraliśmy się z chłopakami, że każdy potrafi tę atmosferę zbudować, więc dla mnie to jest teraz punkt numer jeden.