Najlepsi z nich zarabiają miliony. Jeszcze kilka lat temu tak nie było. Jak zmieniały się płace w esporcie?

Esport jest na fali wznoszącej. W wielu grach przelewają się setki, jak nie miliony dolarów nagród. Coraz większe zainteresowanie jest wodą na młyn dla wyższych nagród i kolejnych inwestorów. Jednak nie zawsze tak było. Pierwsze lata sceny esportowej to bardzo niewielkie pieniądze i ogromne wyrzeczenia ze strony ludzi, którzy chcieli się zaangażować w jej budowanie. Uwierzyli oni, że jest w tym przyszłość, a ich wiara i wytrwałość zwróciły się części z nawiązką. Jak na przestrzeni lat zmieniały się zarobki w esporcie?

Skromne początki

Na pierwsze poważniejsze zyski mogli liczyć gracze legendarnego Quake'a. W skali roku nie były to wcale wyjątkowo zawrotne pieniądze. Dane z 1998 roku z portalu EsportsEarnings wskazują, że najlepsi zawodnicy zgarniali maksymalnie po kilkanaście tysięcy dolarów. Najwięcej zarobił Dennis "Thresh" Fong, bo ok. 16 tysięcy dolarów. Większość zatrzymała się na kwotach sporo niższych, często ledwo przekraczających czterocyfrową liczbę.

To niespecjalnie jednak dziwi. Esport wtedy nawet jeszcze nie raczkował. Nikt nie był pro-graczem z zawodu, a jedynie sobie z tego co najwyżej dorabiał. Stopniowo kolejne produkcje wchodził na esportowy poziom. Zaczął liczyć się Starcraft i inne strategie; powoli swoją pozycję gruntowały następne strzelanki, a nie tylko Quake. Cały rynek gier rósł, co wpływało również na powolne kształtowanie się esportu.

Początki lat dwutysięcznych to dość spory finansowy rollercoaster. Pojedynczy gracze potrafili przekroczyć granicę stu tysięcy dolarów. W 2005 roku Jonathan "Fatal1ty" Wendel zarobił z nagród 231 tysięcy dolarów. Na długo był to ogólny rekord w przypadku indywidualnych zawodników. Pobił go dopiero sześć lat później Koreańczyk Hyun Jong "Mvp" Jung, gracz Starcrafta 2.

Dominacja Doty 2

Od drugiej dekady XXI wieku ogromne zyski zaczęła przynosić Dota 2. Wielkie sukcesy święciła również inna gra typu MOBA, League of Legends. Wyniki poszczególnych graczy na poziomie setek tysięcy przestały dziwić. Ba - zdarzały się już nawet przypadki liczb sześciocyfrowych. Esport przestał stawiać krok za krokiem, a zaczął robić ogromne skoki w przód. Dziedzina kwitła w najlepsze.

Na statystyki Doty nie było mocnych. Powoli do słowa zaczął dochodzić też Counter Strike: Global Offensive. Od 2016 roku popularność zyskiwały gry typu battle-royale. Bank rozbił Fortnite - w 2019 roku w ramach cyklu World Cup zorganizowano dwa turnieje, których zsumowana pula nagród wyniosła ponad 30 milionów dolarów. Wciąż było to jednak daleko od osiągów Doty, w której pieniądze stale rosną. 2021 rok to rekordowy rezultat 40 milionów dolarów w The International 2021. W CS:GO turniejów było i nadal jest więcej, choć nagrody nie są aż tak imponujące, jak u konkurencji.

Obecnie ranking pięciu gier z najwyższą sumą nagród pieniężnych prezentuje się następująco:

Dota 2 ~ 279,980,096 $/1603 turnieje CS:GO ~ 129,920,746 $/6099 turniejów Fortnite ~ 111,339,316 $/750 turniejów League of Legends ~ 90,355,461 $/2675 turniejów Arena of Valor ~ 44,681,469 $/97 turniejów

*statystki zaczerpnięte z portalu EsportsEarnings.

Kto najlepiej zarabia?

Kto zarabia najwięcej? Bez zaskoczenia - zgodnie z przytoczonymi wyżej liczbami, są to gracze Doty 2. W tym gronie króluje Johan "N0tail" Sundstein. Obecnie Duńczyk nie jest aktywnym graczem, ale kariery definitywnie jeszcze nie skończył. Jego licznik zatrzymał się póki co na zarobionych ponad 7 milionach dolarów. W pierwszej pięćdziesiątce najlepiej zarabiających z samych turniejów graczy, tylko pięciu nie jest zawodnikami produkcji Valve. Wśród ich dominacji przebija się Kyle "Bugha" Giersdorf, uplasowany na 22. lokacie. Ledwie 19-letni Amerykanin jest zaangażowany na pro-scenie Fortnite'a od praktycznie czterech lat. Przez ten okres zarobił ponad 3 miliony dolarów.

Warto podkreślić również wysokie miejsca Duńczyków z Astralis, którzy w latach 2017-2019 praktycznie zdominowali scenę CS:GO. W pierwszej setce uplasował się nawet jeden Polak. Jest nim Michał "Nisha" Jankowski, obecny gracz Team Secret. Polak zaczynał profesjonalną karierę w Docie 2 w wieku 14 lat. Przez ostatnie, niecałe osiem zgarnął 1,6 miliona dolarów.

W esporcie działa wiele organizacji i zespołów, które swoich przedstawicieli mają niejednokrotnie w przynajmniej kilku produkcjach. Tyczy się to zarówno zmagań drużynowych, jak i indywidualnych. Na szczycie najbardziej dochodowych znajduje się amerykański Team Liquid. Początki organizacji sięgają jeszcze przełomu stuleci, kiedy marka powstawała w Holandii. Profesjonalnych graczy zatrudnia od ponad dekady.

Pierwszą trójkę uzupełniają skupione przede wszystkim na Docie OG oraz Evil Geniuses, którzy w zainwestowali w przedstawicieli z ponad dwudziestu różnych tytułów. Wysoka, ósma pozycja przypadła esportowej sekcji Paris Saint-Germain. Choć została utworzona dopiero w końcówce 2016 roku, tak przyniosła zyski w wysokości 15,6 miliona dolarów.

Esport cały czas rozwija się więc bardzo prężnie. Niektóre gry nieco zahamowała pandemia, podczas gdy inne wręcz na niej skorzystały. Ogromne pieniądze nie biorą się przecież znikąd. Nie dziwi więc, że dziedzina przyciąga coraz więcej zainteresowanych, a powoli w szkołach są nawet tworzone specjalne kierunki, rozwijające uczniów w kierunku sportów elektronicznych. W przeciągu niewiele ponad 20 lat esport stał się życiową ścieżką dla tysięcy osób, a granie na profesjonalnym poziomie ich pracą.