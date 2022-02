Jak zostać esportowcem? Dużo wytrwałości, ciężkiej pracy i sportu

Tekst został napisany we współpracy z firmą WePlay, organizującą m.in. WePlay Academy, ligę CS:GO, która w Polsce stała się popularna po doskonałych wynikach Polaków z drużyny MOUZ NXT. Autorem jest Jewgienij Lukiianenko, dyrektor działu esportu w WePlay Esports.

Jak zostać esportowcem?

Cybersport staje się coraz bardziej popularny na całym świecie. Według prognozy firmy analitycznej NewZoo, do 2024 roku liczba widzów esportu wzrośnie do 577,2 mln na całym świecie (w 2021 roku było ich 474 mln). Wzrosła również liczba osób, które marzą o karierze zawodowej w esporcie. Niewielu jednak wie, jakie działania należy podjąć, aby odnieść sukces w tej branży. Przede wszystkim warto się przyjrzeć temu jak wygląda struktura esportu, jaka jest jego przeszłość i co czeka tę branżę w przyszłości.

Tendencje w sporcie elektronicznym

Obecnie e-sport jest poważną branżą, nasyconą inwestycjami, finansami i możliwościami. Świadczą o tym ostatnie wielkie kontrakty. Na początku 2022 roku Microsoft poinformował o zamiarze przejęcia holdingu gier komputerowych Activision Blizzard, a firma Savvy Gaming Group z siedzibą w Arabii Saudyjskiej kupiła dwójkę dużych organizatorów turniejów esportowych – ESL Gaming i FACEIT.

Dynamicznie rozwija się również mobilny sport elektroniczny. W ciągu ostatnich kilku lat przyciągnął miliony widzów, zwłaszcza w Azji. Jak podaje serwis Esports Charts, turniej M3 World Championship w grze Mobile Legends: Bang Bang w szczycie oglądało jednocześnie 3,1 mln widzów. Gra stała się również najpopularniejszą mobilną dyscypliną esportową w 2021 roku (według rankingu Esports Charts).

Ponadto, jednym z najnowszych trendów jest popularyzacja żeńskiego esportu. Powstają organizacje takie jak Dota Valkyries, których celem jest wspieranie kobiet na profesjonalnej arenie esportowej. Organizuje się więcej kobiecych turniejów, a uznane drużyny rekrutują nowe zawodnikczki. Tak zrobiło m.in. Team Spirit, które w styczniu 2022 roku rozpoczęło nabór do żeńskiej drużyny CS:GO. Wszystko to zachęca kobiety do udziału w branży, a razem z nimi do esportu przychodzą duże marki i sponsorzy, ukierunkowani na kobiecą publiczność.

Jak zacząć karierę esportowca?

Każdy aspirujący gracz musi uświadomić sobie, że zanim osiągnie znaczące wyniki, musi poświęcić sporo czasu, wysiłku. Jeszcze kilka lat temu wejście na zawodową scenę zajmowało graczom 3-12 miesięcy, natomiast dzisiaj może to potrwać nawet kilka lat. Szybki rozwój branży spowodował tak samo szybki wzrost konkurencji. Wszystko jest jednak możliwe, jeśli odpowiednio się nastawisz, będziesz aktywnie szukać wiedzy i informacji oraz systematycznie trenować. Oto kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę na początku kariery w esporcie.

Checklista dla początkującego esportowca:

1. Zasoby techniczne. Pierwsze, co powinien zrobić nowicjusz, to zapewnić sobie wygodne warunki do treningu. Na początek wystarczy komputer, słuchawki, myszka i klawiatura ze średniej półki cenowej. Należy również zadbać o komfortowy fotel gamingowy i dobre oświetlenie.

2. Dziedzina. Musisz wybrać grę, w której chcesz się rozwijać.

Są dyscypliny drużynowe i indywidualne. W dyscyplinach drużynowych (np. CS:GO i Dota 2) wielu graczy tworzy jedną całość - zespół. W dyscyplinach indywidualnych gracz reprezentuje tylko siebie (Starcraft II, Hearthstone).

Gra z przyjaciółmi wystarczy, aby zacząć, ale ważne jest, aby śledzić własne postępy i podnosić swój ranking w grze. Gdy osiągniesz wyższy poziom umiejętności, będziesz mógł przejść do poszukiwania lub tworzenia własnej drużyny (w przypadku dyscypliny drużynowej).

3. Drużyna. Epoka cyfrowa daje liczne możliwości dla komunikacji, w tym dla znajdowania kolegów do zespołu. Istnieją różne społeczności graczy, w których ludzie nie tylko dyskutują, ale także tworzą drużyny. Gracze mogą dołączyć do istniejącej drużyny lub znaleźć osoby o podobnych umiejętnościach i stworzyć własny zespół.

Innym sposobem na wejście do profesjonalnej drużyny jest posiadanie wysokiego rankingu w grze. Przedstawiciele organizacji esportowych mogą zauważyć gracza na globalnej liście rankingowej i zaprosić go do współpracy.

4. Stałe treningi. Gra musi stać się Twoją codzienną praktyką. Profesjonalni gracze trenują 8-10 godzin dziennie, nie zapominając przy tym o ćwiczeniach fizycznych. Ciało musi być przygotowane do długich sesji przed komputerem, więc siłownia jest koniecznym warunkiem dla zawodników sportu elektronicznego.

- Kiedy dopiero rozpoczynasz przygodę z esportem i zaczynasz brać udział w turniejach, ważne jest, aby dążyć do zwycięstwa, jednocześnie zdając sobie sprawę, że wynik może być inny niż tego oczekujemy. Zawsze znajdą się tacy, którzy trenują dłużej i grają lepiej. Żeby wejść na profesjonalny poziom, potrzeba cierpliwości, intensywnej pracy i wielu godzin treningu. Należy rozumieć, że podobnie jak w każdym profesjonalnym sporcie, zajmie to lwią część naszego czasu osobistego – mówi Jewgienij Lukiianenko, dyrektor działu esportu w WePlay Esports.

Zawody dla młodych esportowców

Kiedy młody zawodnik esportowy „wyrasta" z turniejów amatorskich, a potem zaczyna poszukiwać rozgrywek na wyższym poziomie. Jednak ze względu na to, że esport dopiero kształtuje swój ekosystem, scena juniorska nie zdążyła jeszcze się rozwinąć. Wyjątkiem są League of Legends i CS:GO.

W tej ostatniej podejmowane już są aktywne działania, kształtujące scenę konkurencyjną dla młodych graczy. WePlay Academy League (WAL) jest tego dowodem. WAL – to seria profesjonalnych turniejów dla młodzieżowych drużyn CS:GO, organizowana przez WePlay Esports i czołowe organizacje e-sportowe. Wszystkie dotychczasowe turnieje wygrał zespół MOUZ NXT, w którym gra trzech Polaków.

MOUZ NXT na WePlay Academy League fot. WePlay Holding

Głównym celem WePlay jest wyznaczenie standardów tej dyscypliny w celu wspierania rozwoju nowych talentów. Warto zauważyć, że WAL zainspirowała niektóre organizacje esportowe do tworzenia drużyn juniorskich specjalnie dla tej ligi.

- Ludzie, interesujący się CS:GO i ogólnie sportem elektronicznym, znają NAVI, Astralis, G2 Esports, FaZe Clan, Fnatic, MOUZ itd. Ich młodzi zawodnicy potrzebują platformy, na której mogliby występować publicznie, rozwijać się i zdobywać doświadczenie. Przykładowo, w piłce nożnej istnieje Liga Młodzieżowa UEFA, w której uczestniczą młodzieżowe drużyny Barcelony, Realu Madryt czy Manchesteru United. Natomiast w CS:GO mamy teraz WePlay Academy League. Gracze w wieku od 16 do 21 lat mają szansę zrobić krok do przodu w swojej karierze i stanąć na profesjonalnej scenie. Doskonałym tego przykładem jest Ilya „m0NESY" Osipov. Chłopak grał w młodzieżowej drużynie NAVI, po czym został wykupiony przez G2 Esports i dołączył do głównej drużyny – opowiada Jewgienij Lukiianenko, dyrektor działu esportu w WePlay Esports.

W League of Legends (LoL) scena zawodowa dla młodych graczy również szybko się rozwija i ma dłuższą historię niż scena CS:GO. Na przykład, w regionalnych ligach ERL w LoL występują również akademie popularnych organizacji. Podczas gdy pierwsze zespoły grają w głównej lidze LEC, te drugie rywalizują w mniejszych europejskich ligach, takich jak Polska Ultraliga, w której znajdziemy zespół AGO ROGUE. Zdarza się, że po zakończeniu sezonu mistrzowskiego dwóch lub trzech zawodników przechodzi z drugiej drużyny do głównego składu.

Dlaczego powinniśmy wspierać młodzieżowy esport? Wiadomo, że od czasu do czasu zespoły esportowe zmagają się z problemami kadrowymi w głównych rosterach. Kiedy gracz opuszcza główną drużynę, jego miejsce musi zająć inny. Młody i niedoświadczony zawodnik może przynieść więcej szkody niż pożytku, a kupno gracza z innej drużyny może okazać się bardzo kosztowne. Rozwiązanie tych problemów znajdujemy w zespołach młodzieżowych. Organizacje samodzielnie przygotowują młode talenty do wejścia na wielką scenę esportu.

Najważniejsza jest wytrwałość

Podsumowując, chcielibyśmy podkreślić, że esport to niesamowita dziedzina, w której da się zbudować wspaniałą karierę, poznać utalentowanych ludzi, mieć stabilne i wysokie zarobki, robiąc to, co kochasz.

Jak każdy inny profesjonalny sport, esport wymaga dużego zaangażowania, środków i zdyscyplinowania. Jeśli jednak potrafisz solidnie pracować nad sobą i swoimi umiejętnościami, to już wkrótce zaczniesz triumfować na największych wydarzeniach esportowych.

O WePlay

WePlay Holding to esportowa spółka mająca siedziby w Los Angeles, a także w Kijowie. Posiada oddziały na całym świecie. Jest to spółka, która w swoim portfolio posiada wiele marek, wypełniając tym samym lukę między rozrywką, esportem oraz technologią.

Organizacja przyczynia się do rozwoju branży esportowej dzięki kreatywnym rozwiązaniom związanym z transmisjami esportowymi. Wyokrzystuje w nich rozszerzoną rzeczywistość, analizę danych i inne interaktywne technologie poprawiające doświadczenia widzów. WePlay od 2006 roku znany jest z organizacji wysokiej jakości transmisji z turniejów esportowych. Firma rozszerzyła swoją działalność o WePlay Esports, światowej klasy organizatora turniejów i firmy produkcyjnej, która posiada swoje areny i studia na wielu kontynentach. WePlay zatrudnia również komentatorów oraz hostów wydarzeń.

