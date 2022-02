Przez lata trzymali fanów w niewiedzy. Największe oszustwa w historii esportu

W trakcie otwartych kwalifikacji do Majora w CS:GO, gracze rosyjskiego forZe oskarżyli swoich przeciwników o oszustwo. Ich zdaniem członkowie zespołu rywala byli niewiarygodni, a ślady z ich przeszłości wskazują na wykorzystywanie niedozwolonych metod. Mimo upływu lat, esport nadal boryka się z problemami wynikającymi z różnego rodzaju nieuczciwych zagrań czy zachowań. Przypomnijmy największe skandale, jakie nawiedziły scenę esportową w ostatnich latach.

Cheaterzy

Cheater - osoba zachowująca się nieuczciwie, by zapewnić sobie przewagę. Najzwyklejszy w świecie oszust. W grach określenie to oznacza najczęściej osobę, która wykorzystuje pewnego rodzaju skrypty czy oprogramowania, nadrabiając w pewien sposób swoje braki w umiejętnościach. Zwykle tyczy się to normalnych, klasycznych rozgrywek, ale wśród pro-graczy również trafiły się przypadki cheaterów.

Pierwszym, który odbił się szerokim echem w CS:GO był Hovik "KQLY" Tovmassian. Francuz reprezentował kilka znaczących formacji. Występował na najwyższym poziomie przez parę lat. "KQLY" wpadł w listopadzie 2014 roku. Dostał bezpośredniego VAC Bana od Valve - na tamten moment najwyższy wymiar kary, praktycznie blokujący jego konto.

Wykrycie oszustwa u tak renomowanego zawodnika poważniej poruszyło temat, skłaniając do dyskusji. W końcu, skoro trafił się jeden cheater na tak wysokim poziomie, to ilu nie zostało jeszcze ujawnionych? W kolejnych miesiącach, a potem latach wykrywano kolejnych kanciarzy. Szwed Joel "emilio" Mako został ukarany w trakcie rozgrywania oficjalnego meczu. Ten był jednak w formacie online. Zdarzył się za to i przypadek na LAN-ie - stacjonarnym turnieju!

Miał on miejsce w trakcie azjatyckich finałów eXTREMESLAND 2018. Winnym okazał się Nikhil "forsaken" Kumawat. U zawodnika OpTic India zaobserwowano bardzo nienaturalne zachowania i odruchy przy meczu z Revolution. Organizatorzy postanowili sprawdzić komputer gracza. Jak się okazało, miał on wgrane niedozwolone pliki, wspomagające go w trakcie gry. Złapany na gorącym uczynku Kumawat próbował zacierać ślady, ale bardzo szybko został odciągnięty od stanowiska. Jego zespół zdyskwalifikowano z całej kompetycji, a krótko później organizacja rozstała się z graczami.

W Rainbow Six Siege zdarzył się nawet akt wykluczenia zawodnika, choć nie było na niego niezbitych dowodów. W 2017 roku podejrzenie o oszustwa padło na 19-letniego Stéphane'a "Shaiiko" Lebleu. Z wstępnej analizy wynikło, że na jego klawiaturze przyciski były wciskane z nieludzką wręcz prędkością, do czego mógł przyczyniać się określony skrypt. Ostatecznie skończyło się na niespełna dwuletnim banie, po którym "Shaiiko" wrócił do rywalizacji.

Korzystanie z pomocy poza grą

Z trików pomagających w grze można korzystać również poza nią. Dobrze znanym sposobem oszustwa, trudnym do weryfikacji jest tzw. ghosting. Polega on na wspieraniu się źródłem, na przykład transmisją spotkania, w celu pozyskania dodatkowych informacji na temat przeciwnika. Jego pozycji, rozstawienia, broni czy innych aspektów.

W dobie pandemii wiele istotnych turniejów zostało przeniesionych z LAN-ów na formę online. Przy klasycznej, stacjonarnej rywalizacji organizatorzy dbają o to, aby przypadki ghostingu były wprost niemożliwe. Graczom zabierane są telefony. Próbuje się też izolować ich od bezpośredniego kontaktu z publicznością. Kiedy jednak grają oni z wybranej przez siebie lokalizacji, staje się to bardzo trudnym do kontrolowania.

Tym sposobem w ostatnich miesiącach oskarżeń w temacie pojawiło się sporo. To o udział osób trzecich, to o korzystanie z transmisji w trakcie rozgrywek. Wpadło na tym chociażby polskie x-kom AGO, któremu w konsekwencji odebrano tytuł Mistrza Polski. O podobne zachowanie oskarżono ukraińską Akumę. Skład prezentował się świetnie w lokalnych rozgrywkach, pokonując dużo wyżej rozstawionych rywali. Choć zachowanie graczy można było uznać za podejrzane, to niczego im jednak nie udowodniono.

Przy rozgrywkach online jest więc łatwiej, ale nie znaczy to, że i na LAN-ie nie da się oszukiwać. Incydent z drugiego sezonu League of Legends: World Championship. Przeciwko sobie TSM i Azubu Frost na szczeblu ćwierćfinałów. Starcie odbywało się w obiekcie wraz z udziałem publiczności, która mogła śledzić zmagania dzięki przygotowanemu wielkiemu ekranowi. Kłopot w tym, że wizję na ów ekran mieli również zawodnicy. Skorzystało z tego Azubu Frost, w ten sposób zyskując nieuczciwie dodatkowe informacje o rozgrywce. Zawinili organizatorzy, ale gracze też się nie popisali, bezczelnie wykorzystując pomyłkę na własną korzyść. Riot Games nałożyło za to na Koreańczyków karę w wysokości 30 tysięcy dolarów.

Żeby tego było mało - zdarzały się sytuacje, w których gracze potrafili wykorzystywać nawet obraz odbijający się od poszczególnych obiektów. Przy jednym z turniejów admin zaobserwował wspomaganie się zegarkiem. Z upływem lat zmieniło się również usadowienie przeciwnych drużyn przy spotkaniach. Te już nie grają bezpośrednio naprzeciwko siebie, gdyż emocje czy zmieniające się kolory z monitorów również mogły sugerować zbyt wiele.

Ustawianie spotkań

Zakłady to nieodłączna część także i esportu. Jest to bardzo rozbudowana gałąź, a wiele zespołów czy turniejów ma poszczególne firmy bukmacherskie za swoich sponsorów. Temu też, kiedy murowany faworyt przegrywa ze znacznie słabszym na papierze rywalem, niejednokrotnie doszukuje się potencjalnej ustawki. Zazwyczaj są to zwykłe słowa rzucane na wiatr, choć jak przeszłość pokazuje, w każdej historii może tkwić ziarenko prawdy.

Największym skandalem w historii "match fixingu" pozostaje incydent ze składem IBUYPOWER. W 2014 roku amerykański zespół był jednym z najsilniejszych w swoim regionie. Gracze rozstali się z organizacją na przełomie listopada i grudnia. Ale finalny koniec ich historii z marką miał dopiero dobiec końca. Z tym, że czterech z nich zniszczył on karierę w CS:GO.

W sierpniu 2014 roku IBUYPOWER rywalizowało w lokalnym CEVO Professional. Turniej nie należał do tych największego kalibru, a sam zespół niespecjalnie musiał starać się o wynik, mając zagwarantowany udział w kolejnej fazie. Mecz z NetcodeGuides przebiegł jednak w wyjątkowo dziwnych okolicznościach. IBP grało nielogicznie i chaotycznie. Gracze podejmowali bardzo głupie, a wręcz kuriozalne decyzje. W efekcie faworyci przegrali 4-16. Sprawę nagłośnił dziennikarz Richard Lewis, ale jego oskarżenia nie były wystarczające. Sami członkowie zespołu bronili się zaznaczając, że nawet wielkim ekipom zdarzają się potknięcia. Temat wrócił jednak ze zdwojoną siłą w styczniu, dobitnie przekreślając Amerykanów.

4 stycznia 2015 roku w eter poszedł wpis byłej dziewczyny Dereka "dboorNa" Boorna, który swego czasu był powiązany z IBUYPOWER. Kobieta dostarczyła dowody, oparte o konwersacje swojego wcześniejszego partnera. Za temat ponownie zabrał się Lewis i tym razem amerykańscy gracze wpadli po uszy. Bardzo szybko odkryto kolejne ślady dowodzące skandalu. IBUYPOWER sprzedało swój mecz.

Valve zareagowało bezwzględnie. Siedem osób, w tym czterech graczy, zostało permanentnie wykluczonych z udziału z praktycznie wszystkich wydarzeń, organizowanych w CS:GO. Jedynym zawodnikiem z byłego składu IBUYPOWER, który uniknął kary, był Tyler "Skadoodle" Latham - późniejszy zwycięzca ELEAGUE Boston Major 2018.

Dopiero po latach Valve zluzowało restrykcje, ale żaden z graczy nie wrócił już nigdy na podobny poziom w CS:GO. Część z nich zaangażowała się w inne produkcje. Musiał minąć szmat czasu, by ponownie zyskali zaufanie społeczności i potencjalnych sponsorów. Ich karta już nigdy nie mogła być czysta.

