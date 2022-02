Esportowcy zawalczą w Katowicach o mistrzostwo świata. Dwóch Polaków w grze

Tytuł mistrza świata to rzecz, którą pragnie zdobyć każdy specjalizujący się w dowolnej dyscyplinie sportu lub esportu. Przed spełnieniem swoich marzeń stanie dwóch Polaków, którzy już w środę, 23 lutego, rozpoczną zmagania w ramach turnieju StarCrafta II podczas Intel Extreme Masters.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Najważniejszy turniej w roku

Intel Extreme Masters w Katowicach to najważniejszy turniej w esportowym kalendarzu StarCrafta II. Ten dał się poznać sympatykom kosmicznego RTS-a poprzez fenomenalny doping i zaangażowaną społeczność, a wiele lat później został wyniesiony do miana mistrzostw świata w StarCrafta II. Tegoroczna pula nagród wynosi 500 tys. dolarów.

W Katowicach zazwyczaj rządzili Koreańczycy. Dopiero w ubiegłym roku, podczas jedynej zdalnej edycji rozgrywek, na szczycie podium stanął Europejczyk. Nie był to niestety Polak, lecz Włoch - Riccardo "Reynor" Romiti. Biało-czerwoni już wkrótce staną przed szansą na powtórzenie wyniku Reynora.

Gala boksu z gwiazdami Twitcha. To kolejny pomysł popularnego streamera

Polacy w walce o marzenia

Podczas tegorocznej odsłony Intel Extreme Masters, gdy do Spodka powracają kibice, nie mogło zabraknąć Polaków. Podczas turnieju będziemy mogli obserwować tę dwójkę: Mikołaja "Elazera" Ogonowskiego oraz Piotra "Spirita" Walukiewicza.

Polacy niestety nie trafili bezpośrednio do głównego etapu, przez co najpierw muszą przejść przez rozgrywki określane jako Round of 36. Te odbywają się w formacie drabinki turniejowej podwójnej eliminacji. Oznacza to, że definitywny koniec z rozgrywkami nastaje dopiero po drugiej porażce.

Mecze z udziałem Polaków rozpoczną się już 23 lutego, w środę. Pierwszym rywalem Elazera będzie SKillous, natomiast Spirita - DRG. Spotkania obu graczy ruszą o godzinie 13:00. Idealnym scenariuszem do uzyskania awansu byłoby wygranie trzech spotkań z rzędu. Niestety ułożenie drabinki doprowadziłoby do bratobójczego pojedynku w decydującym o awansie meczu.

W przypadku wywalczenia awansu gracze trafią do głównego etapu turnieju, gdzie oczekuje światowa czołówka w StarCrafcie II. Pomiędzy poszczególnymi rundami zawodów nie przewidziano żadnych przerw, zatem gracze będą rywalizować aż do 27 lutego, kiedy rozegrany zostanie finał.

Przechodnie uszkodzili lokal streamera. Wszystko uchwyciła kamera