Przechodnie uszkodzili lokal streamera. Wszystko uchwyciła kamera

Pomysł na transmisje to podstawa osiągnięcia sukcesu na platformie Twitch. Danklo83 postanowił prowadzić je z niewielkiego pomieszczenia położonego przy ruchliwej ulicy. W ostatnim czasie doszło jednak do nieoczekiwanej i niemiłej w skutkach sytuacji.

Nieprzyjemna sytuacja

Użytkownik Twitcha kryjący się pod pseudonimem Danklo83 znalazł ciekawy sposób na urozmaicenie swojej transmisji. Te odbywają się w niewielkim lokalu położonym przy niezwykle popularnej i ruchliwej ulicy. Widzowie mogą podziwiać, co dzieje się na zewnątrz poprzez umiejscowioną za plecami streamera witrynę.

To często prowadzi do zabawnych sytuacji. Zainteresowani zerkają przez szybę patrząc, co robi twórca. Wówczas nierzadko są zapraszani do środka, albo porozmawiać z Danklo i zaprezentować się przed liczną publicznością. W pierwszej połowie lutego doszło jednak do dość niemiłej dla streamera sytuacji.

Podczas jednej z transmisji przed wejściem do jego niewielkiego pomieszczenia zebrała się grupka pijanych mężczyzn. Ci raczej nie mieli złych zamiarów, ale bardzo zależało im na dostaniu się do środka. Nacierając na szybę jeden z nich uderzył w nią mocno głową, doprowadzając do jej zbicia.

Inni ruszyli na pomoc

Prowodyrzy sytuacji natychmiast uciekli. Sytuacja i dźwięk tłuczonego szkła zwróciły uwagę innych przechodniów, którzy postanowili pomóc poszkodowanemu. Wkrótce zaczęto prowizorycznie naprawiać uszkodzenia przy pomocy taśmy klejącej.

Incydent Danklo83, choć zapewne kosztowny z uwagi na straty, nie był dla niego groźny. W ostatnim czasie świat obiegł wycinek z innego streama, gdy jego twórca spacerując po ulicach Amsterdamu został zaatakowany przez przechodnia. W wyniku duszenia stracił przytomność.

