Gala boksu z gwiazdami Twitcha. To kolejny pomysł popularnego streamera

Mistrzostwa świata w odbijanie balona, własny program kulinarny opartym o Master Chefa, a teraz gala boksu. Ibai Llanos nie zamierza zwolnić w urozmaicaniu treści dostarczanych swoim widzom. Do widowiska dojdzie w przeciągu kilku miesięcy.

Gala boksu z udziałem streamerów

La Velada Del Ano II lub po angielsku The Night of the Year 2 - tak będzie nazywać się nadchodząca gala bokserska organizowana przez Ibaia Llanosa. Cyfra 2 nie jest przypadkowa, albowiem będzie to druga odsłona wydarzenia, które odbyło się w maju ubiegłego roku. Wówczas Ibai zapowiedział, że jeśli osiągnie barierę miliona widzów, podejmie się organizacji kolejnego wydarzenia. Oczekiwania zostały pobite - szczytowa ilość oglądających wyniosła 1,5 miliona - a streamer zamierza spełnić swoją obietnicę.

Do wydarzenia dojdzie we wtorek, 25 maja, najpewniej w godzinach wieczornych. Impreza ma odbyć się w Barcelonie. Na karcie walk zobaczymy wyłącznie hiszpańskich twórców treści i prezentuje się ona następująco:

Jaime Lorente vs MisterJagger

Momo vs Viruzz

Carola vs Spursito

Ari Gameplays vs Paracetamor

Luzu vs Lolito

Człowiek orkiestra

Ibai Llanos to człowiek wielu talentów, który bez przerwy poświęca się, aby realizować swoje szalone pomysły. W przeciągu ostatnich miesięcy zorganizował mistrzostwa świata w odbijanie balona, a następnie stworzył własny program kulinarny czerpiąc garściami z Master Chefa.

Największą inicjatywą Ibaia jest utworzenie własnej organizacji esportowej przy współpracy z piłkarzem Barcelony, Gerardem Pique. Zespół rywalizuje w hiszpańskiej lidze regionalnej i w momencie publikacji tekstu utrzymuje się w środku tabeli wyników, będąc na granicy osiągnięcia awansu do play-offów.

