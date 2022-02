Twórcy Counter Strike'a kompletnie nie słuchają graczy. Fani oburzeni

Kolejna aktualizacja CS:GO zamiast grę poprawić, tak wywołała kolejne głosy rozczarowania ze strony społeczności. Dopięto klamrą temat operacji Riptide i wprowadzono kilka zmian odnośnie puli map. Graczy rozsierdzają kwestie, którymi zajmuje się Valve. Liczyli bowiem na dużo więcej.

REKLAMA

CS:GO. Operacja=Zysk

Sam koniec przepustki Riptide raczej nie będzie kogoś wyjątkowo smucił. Gracze, którzy nabyli karnet, robili to przede wszystkim z chęci dorobku na nowych skinach czy skrzynkach. Od dłuższego czasu społeczność narzeka na niewielką dawkę zabawy, jaką oferują coraz to nowsze operacje. Zadania i tryby są denne, a wszystko kręci się jedynie wokół spieniężania przedmiotów z gry.

I samemu Valve zapewne specjalnie to nie przeszkadza. Jako deweloperzy zarabiają oni na przepustkach ogromne pieniądze, a zysk mają również i ze sprzedaży na rynku, od których pobierają prowizję.

Poprzednie edycje operacji w ciekawy sposób odświeżały same CS:GO. Gracze mogli spróbować gry w zupełnie innych warunkach, otrzymując do dyspozycji nowe narzędzia. Obecnie nikt praktycznie się nawet nie kryje - każda kolejna przepustka to po prostu fabryka nowych skórek i przedmiotów, które tylko pobudzają rynek wewnątrz gry.

Zyskaj unikalne karty w FIFA 22. Road to the Final trafia do gry

CS:GO. Odświeżona pula map

Aktualizacja dodała również nowe mapy, choć to akurat niespecjalnie zainteresuje większą część użytkowników. Nie doszło bowiem do żadnej rotacji w grupie turniejowej.

Iris i Climb to nowe opcje przy zwykłych matchmakingach. Crete oraz Hive urozmaicą wrażenie z Wingmanów. Jest też coś dla graczy Danger Zone'a, bo tu dodano Vineyard i Ember.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Niektórzy sympatycy Counter Strike'a mogą odebrać to jako piekący policzek. W ostatnim czasie społeczność mocno narzekała na mapy turniejowe. Pod ogień krytyki trafił Ancient, Vertigo, a nawet i ikoniczny Dust2. Coraz więcej głosów opowiada się za przywróceniem Cobblestone'a, Traina czy Cache'a. Nawet pro-gracze podzielili te opinie, otwarcie wyrażając chęć zmian. Valve jednak cały czas robi wszystko po swojemu. Rzadko, kiedy twórcy CS:GO przychylają się do głosów osób trzecich, co tylko prowokuje graczy do wbijania im kolejnych szpilek.

Gracze znowu storpedują turniej? Chodzi o kontrowersyjną współpracę