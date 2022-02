Gracze znowu storpedują turniej? Chodzi o kontrowersyjną współpracę

Firma Ubisoft sprawująca pieczę nad Rainbow Six Siege w ostatnich dniach zmaga się z krytyką ze strony społeczności. Jest ona wywołana decyzją dotyczącą organizacji jednego z kluczowych turniejów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Powodem niepochlebnych słów jest w głównej mierze podejście kraju wobec osób LGBTQ+.

Kontrowersje wokół Ubisoftu

Przed kilkoma dniami firma Ubisoft zarządzająca jednym z tytułów esportowych, Rainbow Six Siege, opublikowała obszerny artykuł traktujący o planach na bieżący rok. Społeczności przedstawiono między innymi aktualizacje, które trafią do gry celem zwiększenia immersji transmisji z rozgrywek. Głównym elementem publikacji było omówienie najważniejszych turniejów.

Informacje zawierały miesiąc, w którym odbędzie się dany turniej oraz jego lokalizację. Poruszenie wśród społeczności wzbudził Stage 2 Major, który odbędzie się w sierpniu bieżącego roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Sympatycy i osoby zaangażowane w środowisko esportowe wokół gry natychmiast rozpoczęło wyrażać swoją dezaprobatę.

Niepochlebne opinie wywołane są krytycznym podejściem rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich względem osób LGBTQ+, a tych nie brakuje pośród miłośników Rainbow Six Siege. Głos w sprawie zabrało wielu internautów, a wśród nich należy wyszczególnić wyjątkowo dobitny wpis opublikowany przez Geo "Geo" Collins, komentatorkę rozgrywek esportowych.

- Co stanie się ze wszystkimi osobami LGBT wśród komentatorów i graczy? Zostawimy ich w domu? Podejmiemy ryzyko? Poprosimy Fluke aby identyfikował się jako mężczyzna, a Jess o usunięcie jej zdjęć ze swoją dziewczyną? - dopytuje się Geo we wpisie skierowanym do organizatorów rozgrywek - Chciałabym, aby ten temat został omówiony, ponieważ wydaje się niezwykle niepokojący.

Nie pierwszy przypadek w esporcie

Krytyka wobec Ubisoftu nie jest pierwszym tego rodzaju przypadkiem w branży. Przed blisko dwoma laty Riot Games zdecydowało się na zawarcie umowy sponsorskiej z firmą NEOM należącą do rządu Arabii Saudyjskiej. Miała ona wspierać rozgrywki League of Legends European Championship.

Wówczas społeczność także opowiedziała się krytycznie, albowiem sytuacja była analogiczna do tej związanej z Rainbow Six Siege. Przy tworzeniu rozgrywek LEC również pracowały osoby LGBTQ+, a sama liga chwaliła się tolerancją i otwartością. Współpraca została ostatecznie zerwana.

Jak będzie w przypadku Ubisoftu? Pozostaje nam tylko obserwować rozwój wydarzeń. Niewykluczone jest, że firma przyzna rację słowom krytyki i zdecyduje się na zmianę miejsca organizacji turnieju.

