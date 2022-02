Niesamowity wyczyn popularnego streamera. Po dwóch latach ukończył wyzwanie

League of Legends to gra oparta na rywalizacji przeciwko innym graczom. Czasem jednak to nie wystarcza i najbardziej utalentowani gracze postanawiają stawiać przed sobą dodatkowe wyzwania. Nie inaczej było w przypadku prywatnej misji Tylera "tyler1" Steinkampa.

Barwna postać pełna kontrowersji

Tyler1 to jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców treści dotyczących League of Legends na platformie Twitch. Niegdyś kojarzony wyłącznie z Dravenem, czempionem przystosowanym do gry na dolnej alei oraz niezwykle ciętym językiem. Często określany był mianem toksycznego gracza, za co Riot Games nałożyło na niego dotkliwą karę, nie tylko banując pojedyncze konto, lecz wykluczając go personalnie z możliwości gry w LoL-a.

Wykluczenie nałożone na Steinkampa trwało do 2018 roku. Ostatecznie firma zarządzająca najpopularniejszą grą MOBA na świecie zdecydowała się na uchylenie kary, a Tyler1 chętnie powrócił do tytułu, któremu zawdzięcza największy wzrost popularności. Pierwsza transmisja, na której twórca mógł zagrać w League of Legends po kilkuletniej przerwie sprowadziła na jego kanał ponad 300 tys. widzów w jednym momencie.

Niecodzienne wyzwanie

Tyler1 po zdjęciu kary diametralnie zmienił swoje zachowanie, jednocześnie szukając nowych wyzwań związanych z League of Legends. Jednym z jego pomysłów było osiągnięcie rangi Pretendenta na pięciu różnych kontach, za każdym razem grając na innej pozycji.

Steinkamp rozpoczął realizację swojego planu od wbicia Challengera na swojej domyślnej pozycji, AD Carry. Następnie przeszedł na junglę, gdzie osiągnięcie wymaganego pułapu wymagało rozegrania ponad tysiąca gier. To nie rekord, albowiem liczbę tę podwoił przy okazji gry na górnej alei. Jako kolejną rolę wybrał midlane, pozostawiając pozycję wsparcia jako ostatnią.

Ostatecznie 19 lutego, po blisko dwóch latach od obrania swojego celu, Tyler1 osiągnął poziom Challengera również występując na pozycji supporta. Zajęło to blisko pięć miesięcy, w trakcie których rozegrał około 450 gier. Tym samym zapisał się na niedługiej liście osób, która zdołała wedrzeć się do czołówki serwera pięciokrotnie na różnych kontach całkowicie od zera, za każdym razem specjalizując się na innej pozycji.

