Ultraliga wkracza w decydującą fazę. Kto zagra w play-offach?

Wieczór we wtorek i środę - to właśnie wtedy najlepsi zawodnicy League of Legends w Polsce walczą o tytuł mistrza 7. sezonu Ultraligi. Rozgrywki weszły w decydującą fazę etapu zasadniczego. Od nadchodzących spotkań zależeć będzie, kto awansuje do play-offów.

AGO ROGUE jedną nogą w play-offach

Rozgrywki europejskiej ligi regionalnej dedykowane Polsce zostały zdominowane przez jeden zespół - AGO ROGUE. Taki obrót wydarzeń nie powinien nikogo dziwić. To jedyna akademia zespołu z LEC występująca w rozgrywkach Ultraligi. Międzynarodowy skład z miejsca został okrzyknięty przez ekspertów faworytem do odniesienia zwycięstwa i póki co te wróżby znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości.

AGO ROGUE dysponuje wynikiem 11-1. Rysa na wizerunku perfekcyjnej drużyny została zadana przez Illuminar Gaming. Pojedyncze potknięcie nie wpłynęło diametralnie na sytuację zespołu. Ten utrzymuje się na pierwszym miejscu w tabeli wyników, zachowując od zespołu z drugiego miejsca - Team ESCA Gaming - odstęp dwóch wygranych gier.

W nadchodzącej, siódmej i zarazem trzeciej od końca kolejce AGO ROGUE stanie przed możliwością poprawienia swojego wyniku. Ich rywalami będa kolejno Komil&Friends oraz Goskilla.

Dynamiczna sytuacja w środku tabeli

Można uznać, że AGO ROGUE i pozostałe drużyny z podium - Team ESCA Gaming (9-3) oraz Iron Wolves (8-4) powinny być w miarę spokojne, jeśli chodzi o awans do play-offów. Prawdziwa rywalizacja będzie rozgrywać się jednak w środku tabeli pomiędzy aż pięcioma drużynami.

Obecnie awans należałby do Forsaken, Illuminar Gaming oraz Zero Tenacity mających wynik 6-6. Tuż pod kreską znalazły się formacje Goskilla oraz Komil&Friends, które mają na swoim koncie o jedno zwycięstwo mniej. Rywalizacja z udziałem wyszczególnionych organizacji będzie zatem polegać na wejście oraz utrzymanie się w najlepszej szóstce.

Goskilla przed szansą na wdarcie się na miejsce premiowane awansem stanie już we wtorek, 22 lutego. Wówczas zespół Sh4dowUsa stanie w szranki z Illuminar Gaming. Niestety dużo większe wyzwanie nadejdzie już kolejnego dnia, albowiem wówczas zespół rozegra mecz przeciwko AGO ROGUE.

Nadchodząca kolejka nie jest także łaskawa dla Komil&Friends. Według harmonogramu spotkań drużyna będzie musiała walczyć kolejno przeciwko AGO ROGUE oraz Team ESCA Gaming, dwóm najlepszym drużynom w Ultralidze.

Harmonogram wtorkowych spotkań prezentuje się następująco:

17:00 - Zero Tenacity vs. devils.one

18:00 - Team ESCA Gaming vs. Gentlemen’s Gaming

19:00 - Goskilla vs. Illuminar Gaming

20:00 - Forsaken vs. Iron Wolves

21:00 - Komil&Friends vs. AGO ROGUE

Transmisja z meczów dostępna jest na kanale Polsat Games w telewizji oraz na platformie Twitch.

