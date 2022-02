Faworyt rozczarował. Czołowy gracz zagrał fatalnie w Katowicach

Mathieu "ZywOo" Herbaut to jeden z najlepszych graczy CS:GO w historii. Francuz królował w rankingach za 2019 i 2020 rok. W minionym z tronu zrzucił go Aleksandr "s1mple" Kostyliew, choć Herbaut i tak uplasował się tuż za jego plecami. Obecny sezon nie zaczął się jednak najlepiej dla 21-latka. Na IEM Katowice 2022 zawodnik zagrał swoją najgorszą mapę w swojej historii, a jego drużyna w przedbiegach odpadła z rywalizacji.

Trefny mecz z Gambit

W minioną sobotę Vitality mierzyło się z rosyjskim Gambit w meczu o pozostanie w grze na turnieju. Przegrany miał wrócić do domu przedwcześnie, a oba zespoły typowano przed startem zmagań w roli faworytów. Seria między dwójką i trójką światowego rankingu. Prawdziwa gratka dla fanów dziedziny.

Wszyscy spodziewali się zażartej, trzymapowej walki do samego końca. Tymczasem spotkanie domknęło się w dwóch mapach i to niespecjalnie długich. Pierwszą z nich "ZywOo" zapamięta na długo. Francuz skończył ją ze statystykami 3-18 (0.32 rating, 24.9 ADR). Była to najgorsza rozgrywka w jego karierze.

Na drugim Inferno Herbaut trochę się zrehabilitował, ale jego zespół przegrał i tą mapę, a w efekcie wyleciał z turnieju. Ta porażka dobitnie pokazała, jak ogromny wpływ na drużynę ma "ZywOo". Jeden słabszy dzień Francuza, a jego ekipa zostaje kompletnie zdominowana i odprawiona z kwitkiem.

Vitality zawiodło

Początek sezonu w wykonaniu francuskiej formacji był bardzo obiecujący. Nowi zawodnicy wnieśli świeżą jakość, a pierwsze wyniki prezentowały się znakomicie. Choć skład grał ze sobą krótko, tak efekty sumiennej pracy owocowały. Temu też wobec Katowic Vitality miało duże nadzieje.

"Pszczółki" wygrały na start z MOUZ, ale ich szczęście na tym się skończyło. Potem przyszła bowiem porażka z Heroic i kompromitacja w dolnej drabince z Gambit, o której już wspominaliśmy. Mówiąc kolokwialnie było cienko. Vitality zawiodło na polu indywidualnym, ale też i drużynowym. Ta gorycz rozczarowania powinna być najlepszą formą motywacji na kolejne miesiące.

Przebudowa składu miała nieco odciążyć "ZywOo". Sprawić, że drużyna będzie bardziej zbalansowana. Przed formacją jeszcze długa droga do tego celu. Następna w kolejce ESL Pro League, gdzie również Vitality będzie postrzegane jako jeden z czołowych graczy w stawce.

