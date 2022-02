Krzysztof Piątek wyróżniony. Otrzymał prestiżową kartę w FIFA 22

EA Sports wypuściło do FIFY 22 nowe zestawienie graczy "Man of The Match". W zacnym gronie zawodników, którzy w ostatnim czasie indywidualnie zabłysnęli w swoich zespołach, znalazł się również Polak. Jest nim wracający do żywych w Fiorentinie Krzysztof Piątek.

Pistolety znowu naładowane

Włoska ziemia ewidentnie służy Krzysztofowi Piątkowi. Najpierw przyciągnął oczy świata, grając w Genoi. Potem zapracował sobie na transfer do Milanu. Teraz jest we Florencji, by przywrócić swoją karierę na właściwe tory. I idzie mu to znakomicie.

Na razie "El Pistolero" strzelił 5 bramek - dwie w lidze, trzy w pucharze. Jego ostatnie trafienia mają wyjątkowy wpływ na rezultaty Fiorentiny. Dzięki golom Polaka "Viola" awansowała do półfinału Pucharu Włoch, a w lidze wygrała w dwóch ostatnich kolejkach. Kiedy Piątek strzela, zespół z Florencji zawsze zwycięża.

Fani klubu są wniebowzięci. Jeszcze nie tak dawno płakano za odchodzącym do Juventusu Dusanem Vlahoviciem. Teraz jednak nikt już prawie o Serbie nie pamięta. Piątek świetnie uzupełnił ogromną wyrwę w miejscu napastnika, a jego dyspozycja może też cieszyć i polskich kibiców, którzy z pewnością byli zaniepokojenie zjazdem, jaki zaliczył w swojej karierze Polak.

Piątek w doborowym towarzystwie

Obok Piątka, karty MOTM otrzymali również Romelu Lukaku, Diogo Jota, Christian Romero czy Paulo Dybala. To przede wszystkim na nich zęby będą ostrzyć sobie gracze. Są to karty najwyżej ocenione z całego grona, a część z nich jest nawet w pewnym stopniu "grywalna".

Nominację otrzymał również Justin Kluivert. Syn holenderskiej legendy w ostatnim czasie błyszczy formą. W meczu pucharowym Nicei z Marsylią, skrzydłowy trafił do siatki dwukrotnie, dokładając do tego asystę. Miniona kolejka to kolejny dobry występ Holendra - Kluivert strzelił jedynego gola w starciu z Angers.

Warto napomnieć, że Krzysztof Piątek to pierwsza polska karta MOTM w FIFA 22. EA wypuściło jednak dopiero debiutanckie wydanie tego zestawienie, jeśli chodzi o aktualną edycję gry. Wielu graczy było nawet zaskoczonych tą informacją. Niektórzy zapomnieli bowiem o istnieniu tego rodzaju kart.

