Fatalne wyniki TSM. Organizacja wprowadza zmiany

Organizacja TSM jest stałym obiektem na krajobrazie północnoamerykańskich rozgrywek League of Legends Championship Series. Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu zespół odnotowuje najgorsze wyniki w historii. Włodarze postanowili podjąć działania.

REKLAMA

Zobacz wideo Podsumowanie 1. kolejki ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021

Tragiczny początek splitu

Team SoloMid i takie pseudonimy jak Dyrus, Chaox czy Reginald zaraziły pasją do esportu dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy osób z całego globu. Od tamtych chwil minęło wiele lat, lecz organizacja posługująca się obecnie skrótem TSM dalej stanowi jeden z najsolidniejszych filarów branży esportu w Ameryce Północnej.

W trakcie minionego okienka transferowego organizacja dokonała wielu zmian. Zespół opuściło aż trzech zawodników: SwordArt, PowerOfEvil oraz Lost. W poszukiwaniu zastępstw TSM postanowiło w głównej mierze spojrzeć poza ramy regionu, koncentrując się na regionie Chin. To właśnie stamtąd pochodzą dwaj nowi zawodnicy organizacji - Keaiduo oraz Shenyi zajmujący kolejno pozycję midlanera oraz wsparcia. Strzelcem został Tactical, dotychczasowy gracz Teamu Liquid.

Zespół nie zadebiutował podczas turnieju Lock In poprzedzającego rozgrywki ligowe. Domyślną wyjściową piątkę było nam dane zobaczyć dopiero podczas rozgrywek regularnych LCS. Gracze nie poradzili sobie najlepiej. Po dwóch tygodniach znajdują się na dole tabeli z niechlubnym, najgorszym wynikiem w historii organizacji wskazującym wyłącznie na cztery porażki.

Fortnite wraca na esportowe salony. Trzy miliony do wygrania

Organizacja podejmuje działania

TSM zdecydowało się na podjęcie natychmiastowych działań. Jak wynika z wydanego na Twitterze oświadczenia, podczas nadchodzącego, trzeciego tygodnia LCS nie zobaczymy zawodnika wsparcia. Zamieni się on miejscem z graczem na co dzień występującym w akademii, pochodzącym z Tajwanu Yursanem.

Zmiana podyktowana jest potrzebą Shenyi’ego, który wymaga więcej czasu, aby przystosować się do gry w nowym regionie oraz w drużynie. Idealnym miejscem do rozwoju ma być akademia drużyny, gdzie będzie mógł przyzwyczaić się do nowych warunków w bardziej komfortowym tempie.

Kariera profesjonalnego gracza w obliczu wojny. Dramat zawodowca z Ukrainy