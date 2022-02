Chińska legenda esportu powróciła do gry. Pierwszy mecz zakończył się porażką

Uzi to pseudonim, który kojarzy każdy fan esportu na płaszczyźnie League of Legends śledzący rozgrywki do 2019 roku. Wyniesiony do miana legendy strzelec przerwał wówczas karierę z powodów zdrowotnych. 17 lutego powrócił na Summoner’s Rift po ponad dwóch latach.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz pierwsze minuty Far Cry 6!

Gwiazda RNG

Myśląc o chińskiej drużynie Royal Never Give Up momentalnie na myśl nasuwa się największa, była gwazda zespołu - Jian "Uzi" Zi-hao. Strzelec pochodzący z Chin to jeden z najpopularniejszych graczy swojej pozycji na świecie. To gracz, który oddał League of Legends wszystko, aby spełnić swoje marzenie i sięgnąć po tytuł mistrza świata.

Uzi swojego marzenia nie dał rady spełnić. Na Worldsach dwukrotnie dotarł do finału, a za wystarczający sukces międzynarodowy musiał uznać triumf na Mid-Season Invitational w 2018 roku. Ostatni raz swoją obecność na mistrzostwach świata zaznaczył w 2019 roku, gdzie wraz z zespołem odpadł jeszcze w fazie rozgrywek grupowych.

Następnie Uzi zawiesił karierę. Emerytura nie była spowodowana wypaleniem lub brakiem chęci do League of Legends - wręcz przeciwnie, miał chęci na kontynuowanie przygody profesjonalnego gracza. Plany zostały jednak pokrzyżowane przez sytuacje zdrowotne - Azjata przez wieloletnie granie zmasakrował swoje nadgarstki, a ogólne zaniedbanie wpędziło go w przedsionek cukrzycy.

Polacy walczą o awans. Esportowy dream team chce uniknąć wstydu

Powrót do profesjonalnej gry

Uzi najwidoczniej nie potrafi żyć bez League of Legends, albowiem już pod koniec ubiegłego roku podpisał kontrakt z BiliBili Gaming. Tym samym powrócił do najlepszych rozgrywek w Chinach - League of Legends Pro League. O zamiarze kontynuowania kariery nie dowiedzieliśmy się wówczas z nienacka, albowiem wstępne przecieki pojawiały się już kilka miesięcy wcześniej, a źródłem informacji był sam ojciec gracza.

Uzi nie otrzymał jednak natychmiastowej szansy na występy w wyjściowej piątce. Zamiast tego został drugim strzelcem zespołu, ustępując pierwszeństwa w meczach ligowych Doggo. Długie oczekiwanie na ponowy debiut Uzi’ego zostało zakończone w czwartek, 17 lutego. To wydarzenie odbiło się szerokim echem w światowej społeczności League of Legends.

Po 895 dniach od ostatniego meczu Uzi powrócił na Summoner’s Rift w starciu przeciwko Invictus Gaming. Chińczyk nie rozgrywał meczu od samego początku - zamienił Doggo dopiero po przegranej pierwszej mapie. Legendarny gracz wraz z drużyną zdołał doprowadzić do wyrównania, lecz odniósł porażkę w decydującej odsłonie starcia. Pokazał się jednak ze znakomitej strony, co być może zapewni mu stały udział w wyjściowej piątce organizacji.

Ta porażka nie była wliczona w koszty. Lider Ultraligi przegrał z debiutantami