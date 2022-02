Prestiżowy turniej odwiedzi Sztokholm. Kibice wracają do hali

Dota 2, konkurent League of Legends ze stajni Valve wkrótce odwiedzi Sztokholm. Impreza będzie przełomowym momentem dla sceny gry, albowiem po długiej przerwie na trybunach zagoszczą kibice. Najlepsze drużyny z całego świata zmierzą się o nagrody z puli wynoszącej 500 tys. dolarów.

REKLAMA

Zobacz wideo Podsumowanie 1. kolejki ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021

Major Doty 2 w Szwecji

Już w dniach od 12 do 22 maja w Szwecji odbędzie się turniej ESL One Stockholm wspierany przez Intel. Zawody zakończą wiosenne zmagania w ramach Dota Pro Circuit w sezonie 2021-2022. Będzie to wyjątkowa impreza, albowiem po raz pierwszy od dwóch lat na arenę wpuszczeni zostaną widzowie.

Turniej będzie składać się z rywalizacji osiemnastu najlepszych drużyn z całego świata. Te, aby dostać się na ESL One Stockholm, musiały zająć odpowiednio wysokie miejsca w rozgrywkach regionalnych. Zmagania będą toczyć się o lwią część z puli nagród wynoszącej 500 tys. dolarów oraz cenne punkty DPC, które będą decydować o zakwalifikowaniu się na największą imprezę Doty 2, The International.

Zawody będą podzielone na dwa etapy. Podczas rywalizacji grupowej drużyny zostaną rozmieszczone w dwóch grupach, gdzie będą rozgrywać przeciwko sobie mecze w formacie podwójnego round-robin. Najlepsze sześć drużyn z każdego zbioru trafi do play-offów z drabinką przegranych, aby ostatecznie wyłonić najlepszą drużynę ESL One Stockholm.

Wyjątkowe i niepodrabialne wydarzenie w Polsce. "W najśmielszych snach sobie tego nie wyobrażaliśmy"

Pierwszy major z publiką od dwóch lat

Nadejście pandemii koronawirusa dotkliwie wpłynęło na świat esportu, przenosząc go z największych aren czy uzbrojonych po zęby technologią studiów wprost do domowego zacisza graczy. Wiosenne rozgrywki ESL One Stockholm będą pierwszym turniejem rangi Major w Dotę 2, który ugości widzów od blisko dwóch lat. Ci jednak nie będą mogli obserwować całych rozgrywek, lecz dopiero finałowe dni etapu play-off.

Będzie to także pierwszy major w tym roku. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem miał nim być turniej zwieńczający nie wiosenne, a wcześniejsze, zimowe rozgrywki. Ten został jednak odwołany z powodu trudności w organizacji imprezy przez wzgląd na obostrzenia związane z koronawirusem w poszczególnych częściach globu. Zamiast tego rozegrano finały regionalne stworzone w pełni sieciowo.

Absolutny fenomen. Jedyna taka kolejka na świecie. Każdy chciał w niej stać