Streamer zaatakowany podczas relacji na żywo. Napastnik zaczął go dusić

Podczas livestreamów dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji. Bohaterem jednej znich stał się Reydempto, Amerykanin mieszkający w Holandii. Podczas transmisji stał się celem ataku przechodnia, który ewidentnie chciał wyrządzić mu krzywdę.

REKLAMA

Zobacz wideo TripleA Bydgoszcz - nowy turniej na polskiej scenie esportowej

Napaść na streamera

W przeszłości informowaliśmy o dziwnych sytuacjach, które miały miejsce podczas transmisji na żywo. Pewna streamerka została poddana szkodliwemu trendowi swattingu, zaś pewien miłośnik Stardew Valley musiał przerwać transmisję z powodu nagłej strzelaniny pod domem.

Do znacznie bardziej niebezpiecznej sytuacji - bezpośredniego ataku na streamera - doszło podczas livestreama prowadzonego przez Reydempto. Mieszkaniec Chicago przebywa w Amsterdamie, skąd prowadzi regularne transmisje "in real life". Wychodzi na miasto, zwiedzając je wspólnie z widzami.

Podczas jednej z nocnych eskapad został zaczepiony przez młodego mężczyznę, który objął go ramieniem. Początkowo Reydempto uznał to za przyjacielski gest nieznajomego, który wkrótce postanowił zrealizować swój plan: chwycił streamera za gardło, zaczynając go dusić. Twórca transmisji dwukrotnie prosił, aby przestał, nim upuścił kamerę, a na streamie zapadła ciemność.

Amerykaninowi nie stało się nic poważnego, o czym sam powiadomił swoich widzów.

IEM Katowice 2022. Legenda Natus Vincere wniesie puchar na scenę

Policja rozpoczęła poszukiwania

Reydempto zgłosił sprawę na policję. Początkowo twierdził, że ta nie będzie w stanie odnaleźć napastnika. Ta rozpoczęła działanie, a wkrótce w mediach społecznościowych rozpoczęto poszukiwania świadków sprawcy ataku na streamera.

W ubiegły poniedziałek, 14 lutego, w godzinach wieczornych przedstawiciele amsterdamskiej policji wydali kolejny komunikat. Sprawca został zatrzymany, a władze poszukują świadków sytuacji. Pytanie, czy ci są potrzebni, skoro cała sytuacja była transmitowana na żywo.

Porażka Wisły na start IEM Katowice. Jak oceniliśmy polskich esportowców?