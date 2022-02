IEM Katowice 2022. Legenda Natus Vincere wniesie puchar na scenę

Ceremonia otwarcia Intel Extreme Masters Katowice wraz ze wzniesieniem pucharu to jeden z najważniejszych punktów w harmonogramie imprezy. Ustanowiona przez organizatorów tradycja mówi, że powinna robić to osoba będąca mistrzem jednej z poprzednich edycji. Dowiedzieliśmy się, kto zrobi to w tym roku.

Zeus ponownie w katowickim Spodku

Podczas Intel Extreme Masters Katowice 2022 puchar na scenę podczas ceremonii otwarcia wniesie Danylo "Zeus" Teslenko, wieloletni reprezentant organizacji Natus Vincere. Takiej informacji udzielił Michał "Carmac" Blicharz podczas programu "KANAŁ e-SPORTOWY" organizowanego przez Kanał Sportowy.

Zeus, reprezentując barwy NA’VI triumfował podczas Intel Extreme Masters w 2011 roku, kiedy wygrał finał piątego sezonu. Wówczas rywalem ukraińskiej formacji było Frag eXecutors reprezentowane przez złotą piątkę tuż po zastąpieniu Łukasza "luqa" Wnęka przez Jarosława "Pashę" Jarząbkowskiego.

Blicharz ujawnił, że do takiej ceremonii miało dojść już przed kilkoma latami. Zeus został zaproszony w tym celu do Katowic już w 2020 roku, jednak wówczas turniej został zamknięty dla publiczności na kilka godzin przed oficjalnym rozpoczęciem. Organizatorzy zatem uznali, że odstąpią od ceremonii wniesienia pucharu, gdyż będzie ona wybrakowana z powodu pustych trybun.

Polacy także wnosili puchary

Puchar, który nosi na sobie pseudonimy i nazwy drużyn zwycięzców Intel Extreme Masters, zgodnie z tradycją, wnoszą zwycięzcy poprzednich edycji. Kilkukrotnie ten zaszczyt przypadł zawodnikom z Polski.

W ceremonii wniesienia pucharu podczas Intel Extreme Masters udział wzięli Jakub "kuben" Gurczyński, Wiktor "TaZ" Wojtas oraz Jarosław "Pasha" Jarząbkowski. Występ ostatniego z wymienionych Polaków wzbudził ogromne emocje wśród publiki, przypominając kultowe zwycięstwo polskiego Virtus.pro z 2014 roku.

