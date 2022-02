Porażka Wisły na start IEM Katowice. Jak oceniliśmy polskich esportowców?

Sprawdźcie jak oceniliśmy graczy Wisły All in! Games Kraków za mecz z Ninjas in Pyjamas. Kolejne spotkanie krakowianie zagrają już o godz. 16:00, a ich przeciwnikiem będzie brytyjski skład fnatic.

IEM Katowice 2022. Oceny zawodników Wisły

Sobol - 4

Razem z jedqrem byli zawodnikami, którzy w ważnych momentach pozwalali mieć ciągle nadzieję na wygranie rundy. Odważnie wchodził do akcji i eliminował przeciwników. Niestety okazało się, że jego wysiłki poszły na marne. Szczególnie było to widać po stronie atakującej.

Snatchie - 2+

To nie był dobry mecz polskiego snajpera. Na początku meczu po stronie CT dynamicznie rotował i sprawiał problemy przeciwnikom, ale potem nie trafiał prostych strzałów i rushował po niecelnych strzałach, co kończyło się wyeliminowaniem. Szczególnie było to widać w 13. rundzie na midzie. W 21. rundzie, która była tak naprawdę rundą za dwa punkty, przegrał pojedynek z phzym. Za dużo niecelnych strzałów, co w przypadku snajpera jest jeszcze bardziej bolesne.

SZPERO - 2

Średni mecz doświadczonego zawodnika. Zdobył decydującą eliminację w 6. rundzie. W 24. rundzie wraz z Goofym nie sprawdził pozycji i REZ dość łatwo wyeliminował obu Polaków. Nie było dramatu, ale też nie była to świetna mapa dla SZPERA. Nie był zbyt widocznym graczem.

Goofy - 1

Pojawił się na serwerze i w sumie tyle można napisać o grze Goofy'ego. Trudno wskazać akcję, w której by zrobił coś przełomowego. Chyba, że tę, w której zepsuł myszkę i Wisła musiała brać przerwę techniczną, po której straciła impet. Wydaje się, że nie wytrzymał próby nerwów.

Jedqr - 4+

Świetna mapa tego zawodnika. Zdobywał eliminacje za eliminacją i wraz z Sobolem utrzymywał Wisłę przy życiu w trudnych momentach. W 14. rundzie doskonale wszedł na plecy przeciwników, co mocno przyczyniło się do wygrania ten rundy. Doskonale spisał się w drugiej pistoletówce. Po 18. rundach miał bilans 23-6, a Kuba "Kubik" Kubiak komentujący to spotkanie nazwał go "królem oktagonu". Gdyby Wisła wygrała to spotkanie, miałby najwyższą ocenę z możliwych.

IEM Katowice 2022. Esportowa Wisła zaczyna od porażki. Nadal ma szanse na awans