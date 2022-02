IEM Katowice 2022. Kogo wybrac do Fantasy? Poznajcie nasze propozycje

Klasycznie, jak przy każdym większym turnieju, portal HLTV organizuje zabawę fantasy dla użytkowników strony i obserwatorów IEM-u Katowice 2022. Internauci mają szansę stworzyć własny, spersonalizowany skład, złożony przez wybranych przez siebie zawodników. Za ich występy i statystyki będą naliczane punkty - te zaś zdecydują o klasyfikacji w rankingu. Najlepsi typerzy otrzymają nagrody. Oto nasze wskazówki i predykcje przed rozpoczynającym się jutro fantasy.

Jakość idąca w parze z ceną

Każdy chciałby złożyć piątkę z najlepszych możliwych graczy, ale skuteczny balans tworzy limit budżetowy. Lepsi zawodnicy zawsze kosztują bowiem znacznie więcej, wobec czego gdzieś prędzej czy później trzeba będzie przyoszczędzić. Jest jednak kilka opcji w bardzo przystępnej cenie, które powinny zagwarantować pokaźną ilość punktów i regularność.

Przede wszystkim warto sięgać po reprezentantów mocniejszych zespołów. Dzięki temu ma się szansę na załapanie dodatkowych oczek za zwycięstwo drużyny. Temu warto rzucić okiem na FaZe Clan czy OG. W tym pierwszym przed szereg wybijają się Russel "Twistzz" Van Dulken oraz Helvijs "broky Saukants - obaj w cenie 214,000 dolarów. To nieco wyższa cena od standardów, ale wciąż niewygórowana. FaZe jest faworytem swojej czwórki, wobec czego powinno poradzić sobie przyzwoicie, a w parze z tym pójdą i liczby indywidualne. Zwłaszcza jeśli chodzi o gwiazdy drużyny.

Koszty za zawodników OG wyglądają na mocno zaniżone. Praktycznie każdy może spisać się na IEM-ie bardzo dobrze, a na żadnego nie trzeba poświęcać astronomicznej części budżetu. Choć można postawić na Mateusza "mantuu" Wilczewskiego, tak naszą propozycją są nieco tańsi gracze (polskiego snajpera też jeszcze zarekomendujemy). Valdemar "valde" Bjørn Vangså wszedł w sezon z drzwiami, dominując na BLAST Premier Spring. 205,000 dolarów za niego to inwestycja z cyklu małe ryzyko, duży zysk. Nemanja "nexa" Isaković i Nikolaj "niko" Kristensen to opcje poniżej średniej ceny, a wcale nie muszą uchodzić za wybory wymuszone. Na wspomnianym BLAST dawali radę - sam "nexa" jest obecnie najczęściej wybieranym graczem w fantasy.

Fnatic, Entropiq, BIG i Astralis to kolejne formacje, z których można wyciągnąć przyzwoitych graczy w dobrej cenie. Fakt, że Freddy "KRIMZ" Johansson czy Kristian "k0nfig" Wiencke to wydatki poniżej 200 tysięcy dolarów, to prawdziwa okazja.

Segment dla polskich graczy

Ale co by to było, gdybyśmy nie wskazali żadnych polskich zawodników? Skoro taka okazja jak IEM Katowice to i wielu Polaków z pewnością zechce wkomponować w swoje zestawienia przynajmniej jednego rodaka.

Najpierw na warsztat wypada wziąć Wisłę All in! Games Kraków. Trzeba powiedzieć, że HLTV dość wysoko wyceniło graczy "Białej Gwiazdy". Czterech z nich ma wartość przewyższającą średnie 200 tysięcy dolarów. Ostatnio najlepiej spisywał się Kamil "Sobol" Sobolewski, ale jego zakup nie należy do najtańszych przyjemności. Temu raczej skłaniamy się ku wskazaniu na Michała "snatchiego" Rudzkiego bądź Krzysztofa "Goofy'ego" Górskiego. Dobra forma przed Katowicami to pozytywny prognostyk, a cenowo są sporo tańsi od "Sobola".

Poza reprezentantami Wisły na turnieju zagra jeszcze trzech Polaków. Wspomniany wcześniej "mantuu" to dość spory wydatek, ale duet z ENCE, Paweł "dycha" Dycha-Olek "hades" Miśkiewicz już niekoniecznie. Zwłaszcza snajper fińskiej organizacji. "hadesa" można bowiem zakupić za jedynie 198,000 dolarów. Bardzo bezpieczna i stabilna opcja.

Proponowane schematy piątek

Strategii w zabawach "fantasy" jest bez liku, a każda ma swoje zalety. Zespoły można składać wokół dwóch czy trzech czołowych zawodników, bądź stawiać na bardziej zbalansowane drużyny. Z pewnością warto jest wcześniej zapoznać się z drabinką turnieju. Dobrze aby nie dochodziło do zbyt wielu spotkań wybranych zawodników przeciwko sobie - to wiąże się z niemal konieczną utratą punktów.

Pierwsza propozycja to piątka oparta na prawdziwych gwiazdorach:

Owen "smooya" Butterfield (Fnatic) ~ 223,000$

Russel "Twistzz" Van Dulken (FaZe Clan) ~ 214,000$

Christopher "dexter" Nong (MOUZ) ~ 169,000$

Nemanja "nexa" Isaković (OG) ~ 191,000$

Krzysztof "Goofy" Górski (Wisła All in! Games Kraków) ~ 203,000$

Skład opiera się przede wszystkim na snajperze Fnatic i Kanadyjczyku z FaZe. Dużym odciążeniem dla budżetu jest tutaj "dexter" - bardzo tani zawodnik, który mimo wszystko trochę punktów jest w stanie nabić. Do tego z wypisanych wyżej przyczyn "nexa" oraz "Goofy".

Drugi schemat prezentuje się następująco:

Valdemar "valde" Bjørn Vangså (OG) ~ 205,000$

Olek "hades" Miśkiewicz (ENCE) ~ 198,000$

Freddy "KRIMZ" Johansson (Fnatic) ~ 191.000$

Kristian "k0nfig" Wiencke (Astralis) ~ 195,000$

David "frozen" Cernanský (MOUZ) ~ 210,000$

Ta drużyna jest dużo bardziej zbalansowana, a do bezpośredniego starcia może dojść jedynie między "valde", a "hadesem". Mimo że brakuje tu wyraźnego pewniaka, który zagwarantowałby punkty, tak jest to z pewnością bardzo stabilna i raczej bezpieczna piątka.

Warto również pamiętać o właściwym przydzieleniu ról i bonusów. Najistotniejszą rolą niemal zawsze jest snajper i właśnie na tym graczu nie warto czasem oszczędzać.

Tym akcentem kończymy mały kącik typerski. IEM Katowice rusza już jutro od godz. 11:00. Szczęśliwych typów i wielu punktów - niech wszystkim dopisze szczęście! Fantasy IEM Katowice play-in znajduje się pod tym linkiem.

