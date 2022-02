To oni mogą przynieść dumę Polsce. IEM Katowice to nie tylko Counter Strike

Intel Extreme Masters to turniej, który chce odwiedzić każdy fan esportu, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jeszcze bardziej udziału w imprezie pragną gracze - ci jednak nie chcą zasiąść na trybunach, lecz wznosić nad głowę najważniejsze trofea. W tym roku przed szansą na spełnienie marzenia stanie dwóch Polaków biorących udział w turnieju StarCrafta II.

Katowice marzeniem polskich esportowców

Intel Extreme Masters zawitało do Katowic po raz pierwszy w 2013 roku i odwiedza stolicę śląska nieprzerwanie aż do dziś. Na przestrzeni lat impreza ewoluowała, stale podnosząc swój prestiż. Już od pierwszej wizyty na Śląsku, w repertuarze ukochanego przez polskich graczy eventu widoczny był StarCraft II. Początkowo nie był to ogromny turniej - samo IEM Katowice było wyłącznie pojedynczym przystankiem 7. sezonu, a nie jak już rok później jego wielkim finałem.

Pula nagród początkowo wynosiła 29 tys. dolarów, co już w kolejnym roku zostało powiększone do 100 tys. dolarów wraz ze zwiększeniem znaczenia imprezy. Światowy prestiż turnieju połączony z lokalną publicznością sprawił, że IEM Katowice stało się dla polskich graczy turniejem równie ważnym, co organizowany do 2019 roku BlizzCon. Jak jednak wskazują wyniki, biało-czerwonym nigdy nie udało wdrapać się na szczyt podium.

W Katowicach niemal co roku triumfowali Koreańczycy. Jako pierwszy puchar nad głowę wzniósł First, w kolejnych latach sOs, Zest czy Polt. Najlepszy wynik biało-czerwoni zaliczyli w 2016 roku, kiedy do półfinału dotarł Artur "Nerchio" Bloch. Polak został jednak zmuszony do uznania wartości przyszłego zwycięzcy imprezy.

Przez lata nie doczekaliśmy się polskiego zwycięstwa w Katowicach. Hegemonia Koreańczyków została jednak przełamana w 2021 roku. Wówczas trofeum trafiło w ręce Riccardo "Reynora" Romitiego, młodego Włocha a zarazem reprezentanta fali młodych zawodników, którzy podbijają scenę StarCrafta. Turniej, w którym brał udział Reynor nie przypominał jednak imprezy, która pierwotnie odwiedziła Polskę. Z uwagi na koronawirusa odbywała się w pełni zdalnie, a pula nagród wzrosła z początkowych 29. tys dolarów do 400 tys. dolarów.

Katowice lepsze niż kiedykolwiek

W tym roku Intel Extreme Masters w Katowicach będzie jeszcze lepsze, niż poprzednio. Po dwóch latach przerwy do Spodka powrócą gracze oraz publiczność. Dodatkowo turniej StarCrafa II będzie dysponować rekordową względem poprzednich lat pulą nagród - ta wyniesie 500 tys. dolarów. Wraz z zaprzestaniem organizacji BlizzConu, który był mistrzostwami świata kosmicznego RTS-a, to impreza w stolicy Śląska zyskała miano najważniejszej w esportowym kalendarzu.

Droga na IEM Katowice nie była jednak prosta. Do Spodka nie może w końcu wejść przypadkowa osoba, która wyrazi chęć wzięcia udziału w turnieju. Gracze zatem stanęli przed dwoma możliwościami: wygranie turnieju, który był premiowany awansem do Katowic. Druga ewentualność to uplasowanie się w punktowym rankingu sezonu 2021/2022. Punkty zdobywało się natomiast poprzez branie udziału w wyszczególnionych turniejach.

Walka o tytuł ruszy już 23 lutego. Podczas tegorocznej odsłony zawodów o zwycięstwo ostatecznie zagrają dwaj Polacy: Mikołaj "Elazer" Ogonowski oraz Piotr "Spirit" Walukiewicz. Gracze nie zdołali jednak wywalczyć miejsca w głównym etapie turnieju Ilość zebranych punktów w rankingu pozwoliła im na otrzymanie zaproszenia do rozgrywek określanych roboczo jako Round of 36. Weźmie w nich udział szesnastu graczy, lecz zaledwie najlepsza czwórka trafi do domyślnej części zawodów.

Polacy w walce o główny etap

Co muszą zrobić Polacy, abyśmy mogli zobaczyć ich w głównym etapie zawodów? To całkiem proste. Wraz ze swoimi rywalami biorą udział w rozgrywkach drabinki turniejowej podwójnej eliminacji. Najlepsza czwórka - po dwie osoby z domyślnej części drabinki, jak i tej dedykowanej graczom z jedną porażką na koncie - trafią do kolejnego etapu.

Z pozoru idealny scenariusz dla Elazera oraz Spirita zakładałby trzy szybkie zwycięstwa i awans. To jednak nie będzie możliwe, gdyż ich pozycje startowe znalazły się po tej samej stronie drabinki. Ich ścieżki przetną się w decydującym spotkaniu, zatem najbardziej optymistyczna wizja - awans obu graczy z Polski - zawiera porażkę jednego z nich. Należy zatem przyjrzeć się ogółowi rywali, którzy mogą stanąć na drodze zawodników znad Wisły.

Jak wskazuje w rozmowie ze Sport.pl Igor "Indy" Kaczmarek, wiodący komentator rozgrywek StarCrafta II w Polsce, najgroźniejsi wydają się Koreańczycy. W tych rozgrywkach zobaczymy: Byuna, Armaniego, RagnaroKa, herO, DRG, Creatora oraz Percivala. Na takim szczeblu rozgrywek nie należy jednak nikogo lekceważyć - każdy gracz może zaskoczyć niekonwencjonalnymi taktykami, przez co mecze mogą być szybkie i zaskakujące. Drabinka zdecydowanie nie jest łatwa.

- Spirita czeka już w pierwszej rundzie bardzo potężny koreański gracz, DRG. Kiedyś był jednym z najlepszych graczy posługujących się Zergami i wciąż potrafi grać na genialnym poziomie - kontynuuje Igor "Indy" Kaczmarek, poddając ocenie szanse Polaków - Co ciekawe, Polak już trzykrotnie pokonał DRG na turniejach sieciowych, co dodaje mu pewności siebie. W kolejnych spotkaniach Piotr spotka kogoś grającego Protossami i tutaj również jestem o niego spokojny, jeśli zagra po swojemu i tak dobrze jak w ostatnich tygodniach.

W nieco lepszej pozycji startowej z dwojga Polaków znajduje się Elazer. Jego pierwszym rywalem będzie Rosjanin, SKillous. Ten w ostatnich turniejach prezentował niezłą formę, nawet przeciwko Elazerowi. Kaczmarek wskazuje jednak, że odmienne środowisko - turniej najwyższej rangi - będzie sprzyjać doświadczonemu Polakowi. Ogonowskiemu nie jest jednak dane ominąć rywali z Azji. W przypadku wygranej, już w kolejnym starciu czeka go mecz przeciwko herO lub Nice’owi.

Szansa na spełnienie marzeń

Tegoroczny turniej StarCrafta II przy Intel Extreme Masters Katowice zapowiada się emocjonująco. Rekordowa pula nagród oraz najwyższy możliwy prestiż rozgrywek sprawiają, że gracze będą zmotywowani jak nigdy wcześniej, aby dać popis stu procent swojego potencjału.

Pierwszy mecz rozpocznie się już 23 lutego. Zmagania o lwią część z puli nagród wynoszącej 500 tys. dolarów zakończą się natomiast cztery dni później. Do zwycięzcy trafi nie tylko tytuł mistrza świata, lecz także 170 tys. dolarów. Dopełnieniem ogromnych emocji zdecydowanie byłby znakomity występ Polaków. Kto wie, może to już w tym roku będzie dane nam zobaczyć tytuł najlepszego gracza na świecie w rękach reprezentanta biało-czerwonych?