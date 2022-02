Streamerka zatrzymana podczas transmisji na żywo. To efekt szkodliwego trendu

Swatting to jeden z najszkodliwszych trendów, które przydarzają się osobom prowadzącym transmisje na żywo w Internecie. Ta niezwykle przykra sytuacja przydarzyła się ostatnimi dniami twórczyni posługującej się pseudonimem Alliestrasza. Widzowie widzieli wszystko na żywo.

REKLAMA

Zobacz wideo Podsumowanie 1. kolejki ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021

Streamerka padła ofiarą swattingu

Swatting to akcja wynikająca z fałszywego zgłoszenia poważnej sytuacji, który zmusza do podjęcia interwencji zespół SWAT-u, czyli wyspecjalizowanej jednostki policji stworzonej do działań o wysokim poziomie niebezpieczeństwa. Policjanci wzywani są do domu ofiary, która zostaje poddana wszelkim niezbędnym procedurom.

Ofiarą takiego zachowania stała się streamerka kryjąca się pod pseudonimem Alliestrasza. Chwilę po rozpoczęciu transmisji na żywo usłyszała głośne pukanie do drzwi. Kobieta przez dłuższą chwilę nie wracała do komputera. Dopiero po znacznej przerwie wychyliła się przez drzwi, aby powiadomić widzów i zaistniałej sytuacji. Wkrótce na kamerze zostali uchwyceni uzbrojeni w broń palną mundurowi, którzy dokonywali przeszukania pokoju.

Alliestrasza wkrótce uspokoiła swoich fanów za pośrednictwem Twittera. Powiedziała, że wszystko jest w porządku, a policjanci świadomi sytuacji wykonali swoje obowiązki z największą dbałością o komfort poszkodowanych. Mimo wszystko musieli traktować wezwanie poważnie, przez co streamerka wraz z całą rodziną została zakuta w kajdanki.

Twoje dziecko może na tym zarobić miliony. Na pewno słyszałeś o tej grze

To częste zjawisko

Swatting jest częstym i bardzo szkodliwym zjawiskiem, któremu ulegają nawet najsłynniejsi twórcy. xQc został zmuszony do przeprowadzki i trwałej zmiany miejsca zamieszkania, gdyż do sytuacji dochodziło z dużą intensywnością. Sam przyznał, że w pewnym momencie bał się o swoje życie.

Do głośnej sytuacji ze swattingiem doszło przy okazji transmisji na żywo z udziałem IcePoseidona. Streamer na live’ach dzielił się swoim życiem i chciał udokumentować lot samolotem. Wówczas na policję wpłynęło anonimowe zgłoszenie, jakoby torba, w której przetrzymywał sprzęt do streamingu, była w rzeczywistości materiałem wybuchowym.

Ten mecz trwa niemal 90 godzin. Żaden z graczy nie chce się poddać