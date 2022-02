Największy sukces w historii polskiego esportu. Tak Polacy wygrali w Katowicach

Niespełna osiem lat temu w Katowicach napisano historię polskiego esportu. Najprawdopodobniej najpiękniejszą, bo stworzoną przez rodzimy zespół na ojczystym gruncie. Z perspektywy czasu wydarzenia z 2014 roku wydają się na obecną chwilę wręcz surrealistycznymi. Wtedy nie sposób było to docenić i przewidzieć, że taka okazja prędko się już nie powtórzy. Niespełna osiem lat temu Virtus.pro wygrało w katowickim Spodku.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike : Global Offensive

Mocny skład, lecz nie faworyci

Realia na scenie CS:GO w 2014 roku były zupełnie inne. Counter Strike: Global Offensive dopiero zaczynał budować swoją płaszczyznę esportową, a pierwsze lata rywalizacji zdominowali Skandynawowie. Przede wszystkim Szwedzi - z Fnatic oraz Ninjas in Pyjamas.

Oba te składy dzieliły i rządziły. Fnatic wygrało pierwszego w historii CS:GO Majora, na własnym gruncie, w Jönköping. NIP królowali w początkowych miesiącach od wyjścia gry. Ich seria 87 map bez porażki na zawsze wpisały się w księgi rekordów Counter Strike'a.

Virtusów w kontekście zmagań w Katowicach traktowano jako zespół mocny, lecz z pewnością bez większych szans na triumf w całej kompetycji. W końcu na wspomnianym DreamHack Winter 2013 Jönköping, jeszcze pod szyldem Universal Soldiers, odpadli oni w fazie grupowej, zajmując trzecie miejsce.

Tajemnicze koszulki na przystankach? Katowice szykują się do wielkiej imprezy

Gładkie wejście

Na Majorze obowiązywały wtedy stare zasady, z podziałem na grupy, zamiast obecnego aktualnie bilansu, wymagającego trzech zwycięstw w celu przejścia dalej. Virtusom potrzebne były dwie wygrane do awansu do fazy play-off. Pierwszy mecz z HellRaisers zawisł w pewnym momencie na włosku, ale Polacy zdołali dowieźć wynik do końca po dogrywce. W drugim grupowym starciu, Francuzi z Titan nie sprawiło im żadnych kłopotów, dzięki czemu "Niedźwiedzie" szybko zagwarantowały sobie utrzymanie na turnieju.

W ćwierćfinałach Virtus.pro trafiło na kolejną francuską ekipę, LDLC. Seria okazała się najkrótszą ze wszystkich rozegranych w play-offach. Na dwóch mapach reprezentanci gospodarzy oddali rywalom w sumie tylko 11 rund. Półfinał już takim spacerkiem nie był. LGB, pogromca Fnatic, zmusiło Virtusów do zagrania pełnych trzech map - finalnie jednak Polacy nie dali się ujarzmić, odprawiając Skandynawów do domu.

W równoległym półfinale Ninjas in Pyjamas nie zostawiło żadnych złudzeń Dignitas. Renomowana szwedzka piątka weszła do finału, gdzie typowano ją w roli faworyta. Virtusów uskrzydlała jednak polska publika, zgromadzona tłumnie w Spodku. Szykowało się istnie epickie starcie.

Ten mecz trwa niemal 90 godzin. Żaden z graczy nie chce się poddać

Finał

Dotychczasowy bilans Virtusów z NIP prezentował się następująco: 21 spotkań - 20 wygranych Szwedów, jedna Polaków. Perspektywy nie były więc kolorowe, ale czy statystyki cokolwiek znaczą przy meczu na takim poziomie? Kiedy obserwuje cię kilkunastotysięczna publika, a na szali leży nie tylko 100 tysięcy dolarów, ale i wieczna chwała - status legendy Spodka? Nie. W takiej sytuacji liczą się umiejętności, skupienie i trzymanie nerwów na wodzy.

Mirage zaczął całą serię. Nie było to zaskoczeniem - już wtedy mapa cieszyła się ogromną popularnością wśród wielu zespołów. Virtusi weszli w nią jak z nut. Wynik 11:4 po rozegraniu połówki w roli terrorystów napawał znakomitymi odczuciami. Kwestią pozostało dopiąć mapę, zbierając jeszcze tylko pięć rund. NIP wygrali jednak drugą pistoletówkę i zaczęło się robić niebezpiecznie. Wtedy na scenę wszedł on - Janusz "Snax" Pogorzelski.

To był jego dzień. On to wiedział i czuł. Wychodziło mu niemal wszystko. Akcja jaką wykonał w 20. rundzie starcia na Mirage'u przeszła do historii jako "sneaky beaky like". Pogorzelski wpuścił nieświadomych dwóch rywali przed siebie, dzięki czemu mógł ich upolować bez kłopotu. Trzecie zabójstwo przyszło mu z łatwością. Zagranie było istnie spektakularne i efektowne, a co najważniejsze punkt przywrócił Virtus.pro na właściwe tory. Polacy podkręcili tempo, kończąc pierwszą mapę wynikiem 16:9.

Na Inferno też wszystko od początku zaczęło układać się pod VP. Ponownie piątka rozegrała solidną pierwszą połowę - wynik identyczny jak z Mirage'a, 11:4. Znów jednak scenariusz rozpisywał się podobnie. Szwedzi odpowiedzieli wygraną rundą pistoletową, co dało im trochę wiatru w żagle. Przewaga szybko zmniejszyła się do ledwie dwóch punktów. Cały czas Polacy potrafili trzymać ekonomię rywala w ryzach, ale brakowało detali, aby zdobyć ten jedenm kluczowy punkt na przełamanie. Wreszcie zrobił to Filip "NEO" Kubski, wygrywając pojedynek 1 na 1 z Patrickiem "f0restem" Lindbergiem. To złamało finanse Szwedów, pozwalając "Niedźwiedziom" na przejęcie inicjatywy. Z tego punktu droga do sukcesu była już prosta - Virtusi zostali mistrzami w Katowicach.

Twoje dziecko może na tym zarobić miliony. Na pewno słyszałeś o tej grze

Rozgłos - CS:GO w każdym polskim domu

Polacy pokonali giganta. Przeszli praktycznie bezbłędnie całą drabinkę turniejową, by podnieść ten wymarzony puchar na oczach tysięcy ludzi w Spodku i kolejnych setek tysięcy przed ekranami. To był moment przełomowy dla popularyzacji esportu w Polsce.

O sukcesie mówiło się wszędzie. Nawet telewizja musiała przełamać swoją wrodzoną awersję do internetu, zapraszając do programów graczy VP i tworząc coraz to więcej materiałów na temat gier. Cały czas biła z nich ogromna niechęć do tematu i wręcz prymitywne ocenianie ludzi zajawionych esportem, ale w tym wypadku sprawdziło się pewne powiedzenie - nieważne co mówią, ważne, że mówią.

Bo na sporty elektroniczne rzucono nareszcie światło. Ludzi zachęciło to do poznania dziedziny, a dzieciaki zaczęły upatrywać w pro-graczach swoich idoli. Obalono też niemal archaiczny mit o tym, że "gierki" do niczego nie prowadzą, a tylko uzależniają, szkodzą zdrowiu i nie da się z nich zarobić pieniędzy. Każdy na własne oczy zobaczył co wydarzyło się w Spodku i w jak ogromną siłę urósł esport.

Do tej pory granie to jest przyjemność. Ale najważniejsza jest wytrwałość. Dużo się straciło w życiu prywatnym - coś za coś.

Pewnego dnia gość otworzył tu (w Nasielsku; rodzinnej miejscowości "paszy") kafejkę internetową. W piątek potrafiłem przyjść po szkole i w sobotę po południu wrócić do domu. Wyszło jak wyszło, samo z siebie. Jestem dumny, że mi się udało, że ciężko pracowałem na swój sukces.

Gramy w kultową grę. Zobacz Turniej Czterech Streamów Sport.pl [TRANSMISJA]

Te słowa Jarosława "paszyBicepsa" Jarząbkowskiego idealnie oddają rzeczywistość kariery pro-gracza. Triumf Virtusów pokazał też zatroskanym rodzicom, że z pasji ich dzieci do gier mogą wyniknąć ogromne korzyści, a one same mają szansę wiązać z tym przyszłość. Wszystko trzeba jednak prowadzić rozsądnie, bo nie jest to usłana różami droga. Sam Wiktor "TaZ" Wojtas zaznaczył przy okazji wizyty w TVP, że kreowanie dziecka na esportowca to błąd. To musi przyjść z czasem i na właściwych warunkach.

Esport to ludzie, to przyjaźnie. To wielka pasja, która napędza wszystkich do działania i sprawia, że ta branża rozwija się tak szybko.

Wypowiedź komentatora esportowego Radka "Mad1" Florkowskiego jest idealną puentą dla powyższego wywodu na temat znaczenia triumfu Virtus.pro i czego Polacy dokonali w Katowicach. Tam rozkwitł polski esport i właśnie dzięki temu ludzie na szeroką skalę zaczęli z nim obcować i go poznawać. Historia polskich "Niedźwiedzi" zakończyła się pod pewnym względami tragicznie, ale katowicka wiktoria była ich najpiękniejszym momentem. Nikt im tego nigdy nie zapomni - legendy żyją wiecznie.