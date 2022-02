Lider powraca na tron. Hitowe starcie w Ultralidze nie zawiodło

Za sprawą rozegrania piątej kolejki Ultraliga znalazła się w drugiej połowie rozgrywek. Oznacza to, że każdy zespół zmierzył się z pozostałymi rywalami biorącymi udział w lidze. Od teraz wszystkie spotkania będą miały charakter rewanżów, które ostatecznie mogą zaważy, które formacje wywalczą miejsce w play-offach.

Powrót na fotel lidera

Przed rozpoczęciem piątej kolejki tytułem indywidualnego lidera mogła pochwalić się ekipa Team ESCA Gaming. Po piętach ESCI deptało jednak AGO ROGUE, które mogłoby pochwalić się identycznym wynikiem wskazującym na stuprocentowy współczynnik zwycięstw, gdyby nie pojedyncze potknięcie przeciwko Illuminar Gaming.

Zespół Franciszka "Harpoona" Gryszkiewicza stał się samodzielnym liderem. Jasnym było, że powrót AGO ROGUE na szczyt tabeli wyników zależny jest od odbudowania serii zwycięstw, a także od utraty pojedynczej gry przez rywali z pierwszego miejsca. Jak się wkrótce okazało, akademia zespołu z LEC postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce, fundując Team ESCA Gaming pierwszą porażkę w splicie.

Bezprecedensowe spotkanie na szczycie rozpoczęło się od niekorzystnej dla TEG wymiany na środkowej alei. To wydarzenie pozwoliło AGO ROGUE na zdobycie przewagi finansowej, której nie odpuścili do końca spotkania. ESCA upatrywała swoją szansę w kontroli celów mapy - w trakcie gry zdołali zabezpieczyć trzy smoki oraz Barona Nashora. Osiągnięcia jednak nie stworzyły wystarczającej różnicy, aby zatrzymać pochód AGO ROGUE, które zamknęło spotkanie w okolicach 35. minuty.

Dzięki zwycięstwu nad ESCĄ, zespół Jakuba "Sinmivaka" Ruckiego powrócił na należne miejsce lidera tabeli wyników, po raz kolejny dzieląc je z zespołem młodych talentów. Jeśli na drodze obu drużyn nie stanie rywal będący zdolny ich pokonać spór o pierwsze miejsce w rozgrywkach zasadniczych rozwiąże kolejny pojedynek najmocniejszych drużyn. Ten zaplanowano na ostatnią, 9. kolejkę.

Kto awansuje do play-offów?

Gdyby sezon regularny Ultraligi zakończył się w tym momencie, do play-offów oprócz wspomnianych TEG oraz AGO ROGUE trafiłyby Iron Wolves, Forsaken, Komil&Friends oraz Illuminar Gaming. Kolejna seria spotkań może jednak odmienić wygląd tego grona. Najbliżej wdarcia się do najlepszej szóstki są Zero Tenacity, Gentlemen’s Gaming oraz GoSkilla.

Zaskoczeniem, względem oczekiwań sprzed rozpoczęcie sezonu, jest zdecydowanie słaba dyspozycja Zero Tenacity. Po drugiej stronie bieguna, stanowiąc pozytywną niespodziankę ulokowało się Forsaken. Międzynarodowy zespół debiutującej w Ultralidze organizacji uplasował się na 4. miejscu z wynikiem 5-5. Aż trzy porażki zespołu pochodzą ze starć z najlepszymi drużynami rozgrywek - AGO ROGUE oraz Team ESCA Gaming.

Ultraliga powróci na ekrany telewizorów, monitorów i smartfonów już w we wtorek, 15 lutego. Jednym z interesujących pojedynków szóstego tygodnia będzie pojedynek pomiędzy wspomnianymi Forsaken oraz Team ESCA Gaming.

