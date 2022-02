Czołowy zespół bez ważnego gracza w Katowicach. Powrót Legendy?

Takie panują aktualnie czasy, że koronawirus psuje szyki nie tylko każdemu w życiu codziennym, ale i sportowcom czy nawet esportowcom. Przekonał się o tym FaZe Clan, który już za kilka dni wystąpi na IEM Katowice. Jedna z wiodących formacji CS:GO będzie musiała sobie radzić bez kluczowego zawodnika na starcie turnieju. Robin "ropz" Kool - bo o nim mowa - przebywa obecnie w izolacji.

Gracza dopadł koronawirus

Robin "ropz" Kool to nowy nabytek amerykańskiej marki. Sprowadzony z MOUZ Estończyk miał okazję zaprezentować swoje umiejętności na BLAST Premier Spring. Kool błyszczał i w dużej mierze dzięki niemu FaZe bezbłędnie poradził sobie w fazie grupowej kompetycji.

Wczoraj "ropz" potwierdził na swoich social-mediach, iż jest zarażony koronawirusem, przez co do 19 lutego będzie w izolacji. IEM Katowice startuje za pięć dni, wobec czego Estończyk nie będzie mógł wystąpić razem ze swoim zespołem, przynajmniej w pierwszych dniach zmagań.

Drużyna od poniedziałku przebywa w Polsce. Póki co sytuacja jest rozwojowa i jeśli nie pojawią się kolejne komplikacje, to "ropz" ma szansę wejść do gry jeszcze w trakcie turnieju.

Kto zastąpi "ropza"?

Z racji niedyspozycyjności zawodnika, FaZe Clan będzie musiał znaleźć zastępstwo w jego miejsce. Pod kontraktem organizacji wciąż przebywa Olof "olofmeister" Kajbjer. Jeszcze nie tak dawno, bo w grudniu, Szwed grywał z głównym składem drużyny, dopóki ta nie ustabilizowała swojej piątki przed kolejnym sezonem. Sam zawodnik przyznał już jednak, że zabraknie go w Katowicach, gdyż w ciągu następnych dni wylatuje do Nowego Jorku. A szkoda, bo weteran doskonale zna smak zmagań w katowickim Spodku - na przestrzeni lat swojej kariery podnosił w nim trofeum aż dwukrotnie.

Swoją pomoc, półżartem, zaoferował Jarosław "paszaBiceps" Jarząbkowski. Polak zadeklarował, że w razie potrzeby dojedzie do Katowic w trzy godziny. Przy okazji sztokholmskiego Majora, Jarząbkowski był zawodnikiem rezerwowym w Team Liquid, na wypadek gdyby w składzie Amerykanów doszło do incydentu związanego z koronawirusem. Kto wie? Być może i w przypadku Katowic "pasza" nie rzucił słów na wiatr i w razie potrzeby wspomoże osłabiony skład danego zespołu.

Na razie FaZe nie wystosowało żadnego konkretnego oświadczenia. Wciąż nie wiadomo więc, kto wejdzie w buty "ropza". Pierwsza faza IEM-u startuje 15 lutego, we wtorek. Meczem otwarcia dla amerykańskiej organizacji będzie starcie ze Sprout.