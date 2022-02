Twoje dziecko może na tym zarobić miliony. Na pewno słyszałeś o tej grze

Nie każdy musi znać definicję spalonego. Nie każdy musi być również zapalonym graczem i znać trendy w sieci. Nic zatem dziwnego, że rodzice dzieci i nastolatków mogą być skołowani słysząc pojęcie "Fortnite". Co to jest, jak w to zagrać, ile kosztuje i przede wszystkim - czy jest odpowiednie dla dzieci?

Czym jest Fortnite?

Fortnite to popularna strzelanka, będąca jednocześnie grą sieciową. Oznacza to, że w grze nie rywalizujemy wyłącznie ze sterowanymi przez komputer rywalami, lecz z graczami z całego świata. Gra została wydana w 2017 r. przez Epic Games i od tamtego czasu zyskała miliony sympatyków.

Na początek najważniejsze: strzelanka to gatunek na pierwszy rzut oka kojarzący się z pełnym brutalności i realizmu grami, ale to nie ma to nic wspólnego z Fortnite. Gra nie przedstawia obrazów wyjętych z wojny. Gracz zanurza się w kreskówkowy, łagodny i stroniący od okrucieństwa świat. W Fortnite korzysta się z broni palnych i faktycznie używa się ich wobec innych graczy, jednak nie dostrzeżemy rozlewu krwi czy scen śmierci. Rywale są eliminowani, a gdy ich status wytrzymałości zostanie zrównany z zerem, po prostu znikają z mapy. Przystępność dla młodych odbiorców idealnie opisuje system PEGI - ten klasyfikuje omawianą grę jako odpowiednią dla osób w wieku 12+.

Fortnite udostępnia graczom trzy tryby: kreatywny, Ratowanie Świata oraz Battle Royale. To właśnie ostatni z tych trzech przyniósł największą popularność i po niego najczęściej sięgają gracze. Pozwala on każdorazowo wziąć udział w rozgrywce przypominającej wydarzenia z "Igrzysk Śmierci". Użytkownicy mogą zdecydować się na rozgrywkę w formacie indywidualnym lub drużynowym, po czym trafiają na pokaźnych rozmiarów arenę. Celem jest pokonanie wszystkich innych graczy - oczywiście oprócz sojuszników w przypadku rywalizacji drużynowej.

W trakcie rozgrywki zawodnicy mogą korzystać z szerokiego arsenału broni palnej oraz miotanej. Te nie są dostępne od ręki, lecz są rozrzucone w losowy sposób po całej mapie. Gra została wzbogacona o element budowania, czyli tworzenia własnych struktur za pomocą zebranych wcześniej surowców. Te mogą zostać wykorzystane w sposób defensywny, zasłaniając się od pocisków wroga, lub ofensywny poprzez uzyskanie lepszej pozycji do strzału. Długość rozgrywki oscyluje w okolicach trzydziestu minut, lecz w przypadku szybkiego wyeliminowania rywala może zakończyć się ona już w kilkadziesiąt sekund.

Pozostałe tryby nie skupiają się na rywalizacji z innymi. W przypadku zabawy kreatywnej w ręce gracza trafia potężne narzędzie pozwalające wznosić monumentalne budowle. W praktyce często jest on wykorzystywany do budowania map treningowych, gdzie można ćwiczyć konkretne aspekty trybu Battle Royale.

Ratowanie Świata jest natomiast jedynym trybem w Fortnite, gdzie rywalami nie są inni gracze. Jest to tryb fabularny, gdzie należy bronić pierwotnej lokacji przed nadciągającymi hordami potworów.

Ile kosztuje gra?

Cena Fortnite w oczach rodziców może być największą zaletą. Ta najeżona możliwościami i niezwykle grywalna produkcja jest w większości darmowa. Najpopularniejszy tryb, czyli Battle Royale, dostępny jest za darmo. To samo tyczy się trybu kreatywnego. Inaczej jest w przypadku fabularnego Ratowania Świata, za który trzeba zapłacić 60 zł. Przekłada się to jednak na szereg bonusów do pozostałych trybów gry.

W 2020 roku przychody twórców gry przekroczyły 5 mld dol. Jak jednak zarabiają, skoro gra jest darmowa? To proste - gra opiera się na mikrotransakcjach. W praktyce oznacza to, że gracze mogą dokonywać dobrowolnych zakupów za realne pieniądze, wymieniając je na walutę wewnątrz gry. Ta z kolei służy do nabycia przedmiotów kosmetycznie zmieniających wygląd postaci lub jej ekwipunku. Nie ma to jednak żadnego przełożenia na przebieg rozgrywki, zatem wydawanie pieniędzy nie uczyni gracza silniejszym.

Jak zagrać w Fortnite'a?

Jedną z przyczyn stojącą za niezwykłym sukcesem popularności Fortnite jest jej dostępność. Tytuł bowiem jest dostępny na każdy współczesny sprzęt. Oznacza to, że w grę od Epic Games zagramy na: komputerze stacjonarnym, PlayStation 4 i 5, Xbox One, Nintendo Switch oraz smartfonach z systemem operacyjnym Android.

Sposób na pobranie Fortnite będzie zatem różnić się w zależności od platformy, na której chcemy zagrać:

Komputery osobiste: Aby zagrać w Fortnite, należy utworzyć konto Epic Games oraz pobrać oprogramowanie Epic Games Launcher, które posłuży do pobrania Fortnite,

PlayStation 4 i PlayStation 5: Fortnite można pobrać z PlayStation Store,

Xbox One: Fortnite należy pobrać z Xbox Live,

Nintendo Switch: Fortnite należy pobrać z Nintendo Store,

Android: Gra nie jest dostępna w Google Play. Należy pobrać ją ze strony producenta.

Gra nie jest dostępna na urządzenia z systemem iOS. To efekt kontrowersji pomiędzy producentem gry, Epic Games, a Apple. Da się to jednak obejść. Umożliwia to płatna usługa NVIDIA GeForce NOW, polegająca na zdalnym sterowaniu grą uruchomioną na należącym do usługodawcy komputerze. W ten sposób możemy zagrać w Fortnite na urządzeniach z logiem nadgryzionego jabłka.

Fortnite to przede wszystkim społeczność

Popularność Fortnite sprawiła, że wokół gry zgromadziła się ogromna społeczność. Jej centrum jest forum w serwisie Reddit, które posiada blisko dwa miliony użytkowników. Pośród graczy popularne stało się tworzenie treści na różne media społecznościowe. Kogo zatem warto śledzić, aby dowiedzieć się o Fortnite jak najwięcej?

Najwięcej o Fortnite, jak i wszystkich grach komputerowych, dowiemy się podczas ich oglądania. Czytanie teorii może dać nam pogląd na pewne sprawy, jednak trudno będzie je zrozumieć, nie widząc ich na własne oczy. Dlatego warto znaleźć osoby, które zajmują się produkcją Epic Games wykorzystując do tego media społecznościowe - YouTube oraz Twitcha. Jednocześnie szukając treści dla najmłodszych, warto odszukać twórcę, który zachowuje się w sposób przystępny dla dzieci.

YouTube’a zna zapewne każdy z nas. Dobrymi przykładami twórców, którzy publikują tam ciekawe i przystępne i dobrze opakowane treści związane z Fortnite, są Jacob oraz Manoyek.

Portal Twitch, w przeciwieństwie do YouTube, służy głównie treściom gamingowym. Co ważne, nie są to udoskonalone w procesie postprodukcji nagrania, lecz transmisje na żywo. Streamerzy, bo tak nazywa się w sieci osoby nadające na żywo, dzielą się w czasie rzeczywistym przebiegiem swoich gier. Często w trakcie transmisji widoczna jest także kamerka, a aktywny na żywo czat pozwala na nawiązanie interakcji z twórcą, co nie jest możliwe w przypadku YouTube. Najpopularniejszymi twórcami relacji na żywo z Fortnite w ostatnich miesiącach są Kubx i Qlnek.

Mamo, tato, będę esportowcem!

Fortnite zalicza się do grona gier esportowych. Co to oznacza? W Fortnite organizowane są turnieje, podczas których gracze mają możliwość rywalizacji o często niemałe nagrody finansowe. Dotychczas w turniejach rozdano przeszło 111 mln dol., co czyni Fortnite trzecią grą esportową pod względem puli nagród w historii. Najwięcej z tej kwoty urwał dla siebie Kyle "Bugha" Giersdorf - są to ponad 3 mln dol. Sukces młodego Amerykanina to efekt wygrania największych dotychczas zorganizowanych zawodów w Fortnite, Fortnite World Cup. Ich łączna pula nagród wynosiła 30 mld dol.

Czy każdy może wziąć udział w turnieju i zostać młodym milionerem, na wzór Macieja "teeqa" Radzia czy Michała "Kami’ego" Kamińskiego? Odpowiedź brzmi: niestety nie.

Strona EsportsEarnings.com zajmująca się gromadzeniem danych dotyczących wygranych podczas turniejów esportowych wskazuje, że nagrody z 750 zarejestrowanych turniejów otrzymało niespełna 5 tys. osób. To zaledwie 0,04 proc. wszystkich graczy, którzy uczestniczyli w najsłynniejszym wydarzeniu w Fortnite - koncercie Travisa Scotta. Rzeczywista liczba wszystkich graczy jest sporo większa, zatem przedstawiony procent, pomimo niezwykle niskiej wartości, jest zaniżony.

Weźmy jednak pod lupę zawodników, którzy w polskich warunkach mogliby nazwać się milionerami. Oznacza to, że minimalna wartość z nagród turniejowych musiałaby przekroczyć 250 tys. dol., jeśli przyjmiemy zaokrąglony kurs USD na poziomie czterech złotych. Takich osób jest zaledwie 60, co stanowi niespełna 0,0005 proc. spośród wszystkich graczy, którzy wzięli udział we wspomnianym koncercie.

Fortnite to rozrywka dla każdego

Podsumowując, Fortnite to świetna gra pozwalająca na przeżycie emocjonującej rozgrywki bez narażania najmłodszych na brutalne bodźce. Aspekt rozgrywki sieciowej pozwoli nawiązać kontakt z zawodnikami z całego globu, jednocześnie stwarzając okazję do międzynarodowych przyjaźni lub zwyczajnego szlifowania języka. Jej dodatkowymi atutami są cena oraz dostępność na wielu platformach, przez co zagrać w Fortnite będzie mógł niemal każdy, niezależnie od sprzętu, jakim dysponuje.

Wciąż rosnące pod względem popularności rozgrywki esportowe, jak i praca influencera w nawiązaniu do Fortnite, nie powinny stanowić głównego planu na życie młodego człowieka. Szansa na osiągnięcie sukcesu jest niewyobrażalnie mała, zaś chętnych jest znacznie więcej, niż moglibyśmy przypuszczać.

