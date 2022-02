Tym razem przesadzili. Twórcy League of Legends zapowiadają zmiany

Miłośnicy Zeri, najnowszej postaci w League of Legends, mają powody do smutku. Postać w najnowszej aktualizacji przejdzie szereg zmian, które wpłyną na nią negatywnie. Riot Games podjęło taką decyzję, gdyż uważa, że Zeri jest zbyt silna.

Szereg zmian w Zeri

Zeri to najnowsza grywalna postać dodana do League of Legends. Strzelec pochodzący fabularnie z miasta Zaun charakteryzuje się unikalnymi mechanikami, niespotykanymi wcześniej wśród innych postaci. Największym powodem wyróżnienia na tle pozostałych championów stanowi umiejętność pod przyciskiem Q, Burst Fire, która stanowi podstawowy atak Zeri.

W nocy z 8 na 9 lutego pracownik Riot Games kryjący się pod pseudonimem Phlox udostępnił szereg zmian, które zostaną wprowadzone w postaciach w najnowszej aktualizacji oznaczonej cyfrowo 12.4. Zeri okazała się najbardziej osłabioną postacią w całej łatce, a zmiany dotkną jej wszystkich umiejętności. W przypadku umiejętności Burst Fire zmniejszono między innymi bazowe obrażenia, konwersję prędkości ataku do punktów ataku czy długość trwania spowolnienia w przypadku uwolnienia klasycznego auto-ataku.

W pozostałych skillach Zeri możemy dostrzec mniejsze zmiany. Kryjący się pod W Ultrashock Laser posiada skalowany czas odnowienia - od 13 do 9 sekund. Wcześniej wartość ta była zawsze równa 10. E - Spark Surge - odnowi się na najwyższym poziomie o dwie sekundy później, a trafienie przeciwnika zmniejszy czas odnawiania umiejętności o sekundę zamiast 1.5 sekundy. Umiejętność ostateczna zapewni Zeri mniejszy bonus do prędkości ataku.

Zmiany w innych postaciach

Aktualizacja nie będzie dotyczyć wyłącznie Zeri. Serię osłabień przejdą także inne postacie. Będzie to Mundo, który otrzyma mniej AD na każdy poziom. Dodatkowo czas odnowienia umiejętności ostatecznej będzie zawsze wynosić 110 sekund. Słabsze okażą się także Qiyana, Veigar, Blitzcrank oraz Nunu.

Lista wzmocnionych postaci jest jeszcze dłuższa. Riot Games zdecydowało o cofnięciu osłabienia Nami. Poza wspierającym championem mocniejsze będą: Aatrox, Illaoi, Amumu, Ashe, Lucian, Kalista, Xayah, Sett, Rumble oraz Neeko.

