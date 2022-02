Milion złotych - o tyle zawalczą polscy esportowcy. Organizator turnieju odsłania karty

Polska Liga Esportowa osiąga kolejny kamień milowy w działaniach mających na celu jeszcze większą profesjonalizację lokalnego rynku rywalizacji na płaszczyźnie gier komputerowych. Zgodnie z najnowszym oświadczeniem w przeciągu najbliższych miesięcy w ręce graczy zostaną oddane nagrody przekraczające wartość miliona złotych.

Szansa na rozwój polskiej sceny

Esport na przestrzeni lat rozwinął się w niewyobrażalny sposób, przechodząc z kafejek internetowych wprost na największe areny świata. Rozwój dotyczy nie tylko najważniejszych rozgrywek obserwowanych przez publiczność z całego globu. Dążenie do dostarczenia graczom jak najlepszych warunków rywalizacji jest także aspektem lokalnym, co udowadniają plany Polskiej Ligi Esportowej na nadchodzące miesiące.

Gracze Polskiej Ligi Esportowej będą mogli rywalizować o łączną pulę nagród przekraczającą milion złotych. To kolejny, potencjalny zastrzyk gotówki do stymulacji polskiego esportu, jednocześnie podnoszący prestiż rozgrywek. We wrześniu ubiegłego roku PLE uruchomiło projekt Centralizacji Praw Sponsoringowych, który umożliwia drużynom udział w kontraktach i zyskach generowanych przez Ligę.

Wsparcie wobec dwóch gier

Polska Liga Esportowa opierała się na rozgrywkach Counter-Strike: Global Offensive. Nie inaczej będzie w bieżącym roku, albowiem to właśnie ten tytuł pochłonie znakomitą większość środków przeznaczonych na pule nagród. Tym razem dwanaście drużyn rozpocznie zmagania w ramach jednego, trwającego od lutego do grudnia sezonu. Dodatkowo organizowane mają być poboczne turnieje oraz huby umożliwiające rywalizację o nagrody.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na rozgrywki VALORANTA. Polska Liga Esportowa stała się wyłącznym organizatorem VALORANT East: United, które swoim zasięgiem obejmie 20 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Celem rozgrywek jest wyłonienie młodych talentów, którzy za ich pośrednictwem będą mogli wywalczyć prawo do udziału w bardziej prestiżowych rozgrywkach oraz niemałe nagrody finansowe.

